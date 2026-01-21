"לא אהבתי את הכדורגל שלנו תחת אבוקסיס"

הזמן עובר מהר, ובמכבי נתניה סופרים כבר חצי עונה תחת הבעלות החדשה של רוס קסטין, שנכנס לנעליו של אייל סגל כמי שיוביל את המועדון. כעת, התארח יחד עם המנכ”ל גיל לב, בפרק 10 של הפודקאסט הרשמי של היהלומים, “לא כלול במנוי”.

קסטין פתח בדבריו כשנשאל על יוסי אבוקסיס: “לא אהבתי את הכדורגל שהקבוצה הציגה. אני חייב להגיד שמאוד חיבבתי את יוסי בצורה אישית, אנחנו עדיין בקשר. הפיטורים היו לאחרונה, אבל יש לנו רק דברים טובים להגיד אחד לשני. כשקנינו את הקבוצה רציתי לעשות שינוי מאוד דרמטי בהרבה דברים בקבוצה. מצד שני, אני רוצה לעשות את הדברים הנכונים ולעשות אותם כשאני מבין עניין, לפני שאני עושה משהו.

“החלטנו להמשיך עם הסטטוס קוו מכל מיני בחינות ואמרתי לו שמה שחשוב לי זה כדורגל התקפי, כיפי, סגנון מכבי נתניה. הוא אמר שאין לו את השחקנים, אז ניסינו להביא לו את השחקנים. התחלנו את העונה בצורה מאוד קשה עם שלושת ההפסדים הראשונים ואז כשדאבו (מתאוס) ועזיז (אוואטרה) הגיעו ראינו שינוי, התחלנו לנצח. אבל תמיד היה אלמנט שאנחנו סופגים הרבה ולפחות היינו גם מבקיעים די הרבה.

“הפסקנו להבקיע, ההתקפה לא הייתה מה שהיא צריכה להיות והמשכנו גם לקבל גולים, אז הגיע איזשהו שלב שהייתי חייב לעשות שינוי, כי אני לא יכול לחכות כדי לעשות מה שצריך לעשות בקבוצה. הכדורגל שאני וכל האוהדים מצפים היה צריך לבוא, אני מאוד שמח שיש לנו את רוני (לוי), מאוד מתרשם ממנו. אני מאוד אופטימי לגבי המינוי ומה שאנחנו הולכים לעשות בקבוצה”.

גיל, יצא לך להסביר לרוני על חזון ה’ג’וגו בוניטו’ כמו שאמרתם בעבר?

”אני חושב שרוני, מעבר לשיטת המשחק שלו שהוא דוגל בה של 4-3-3, הוא מאמן מאוד יסודי ומאורגן, והרגשנו שצריך להכניס פה יותר סדר במשחק ההגנה. גם אני שוחחתי איתו ורוס דיבר איתו בזום שלוש פעמים לפחות. זו לא החלטה שהתקבלה בחיפזון, שקלנו את האפשרויות ובסוף אני מאמין שהחלטנו את ההחלטה הנכונה עבור מכבי נתניה. צריך מאמן מנוסה שמכיר את הליגה, הוא גם בן המקום. הוא מדבר את השפה שכולנו רוצים לשמוע ואנחנו באמת מאמינים שהוא יצעיד את הקבוצה לדרך חדשה וטובה יותר”.

“רצינו את גוסטבו כעוזר מאמן, הכדורגל הישראלי הוא לא מה שהיה”

רוס, יש שיר של האוהדים שמסביר מה הם חושבים על הגביע לעומת הליגה. יכול להיות שהפיטורים ריסקו את החלום לעונה הזו. זה היה נכון לדעתך?

”הפסדנו נגד מכבי יפו, ואני לא חושב שזה היה משנה מי היה עומד על הקווים אם היינו משחקים אותו סגנון משחק. יומיים לפני המשחק עם יפו נפרדנו מיוסי, ואני באמת לא חושב שזה היה משנה מי היה עומד שם, הקבוצה לא בקצב טוב ולא במצב שהיא צריכה להיות, כולם מבינים וראו את זה. לא הרגשתי שליוסי הייתה תוכנית לשינוי ולא יכולתי להסתכל ולראות משחק אחרי משחק ולשחק כמו ששיחקנו, לא יכולתי לעמוד בזה יותר. יכול להיות שהיינו צריכים לחכות יומיים, אבל אנחנו רוצים לעשות את ההבדל הכי מהר שאפשר”.

היו דיווחים על גוסטבו לאאל שהיה מועמד להגיע לכאן. בדרך כלל מאמן זר כשל, למעט מכבי תל אביב שנותנת למאמנים שלה מעטפת. למה שפה זה דווקא יעבוד אחרת בעתיד?

”הבאנו את גוסטבו כיועץ, כי רצינו לעשות את השינוי הזה של ה’ג’וגו בוניטו’, כי זה מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות. הוא עשה לנו עבודה מאוד טובה לגבי כל מה שהוא ממליץ שנעשה בקבוצה, גם מבחינת המועדון. היו לו הרבה רעיונות לאיך נוכל לשנות את הקבוצה בצורה יותר התקפית, דינמית ויפה. הוא הלך וראה את כל משחקי הנוער והילדים בחודש שהוא היה כאן. הוא נתן לנו דו”ח של 40 עמודים עם המלצות שכמה מהם יישמנו, אבל הוא תמיד רצה להיות המאמן. אנחנו היינו יותר בקטע של עוזר מאמן וחשבנו שהוא יכול להשתלב. אם לא היה את רוני לוי, אני חושב שהיינו מביאים מאמן זר. אני רוצה לעשות שינוי, לא מפחיד אותי לעשות דברים חדשים. צריך לעשות משהו שונה לחלוטין ממה שניסינו ב-40 השנים האחרונות. הכדורגל הישראלי הוא לא מה שהיה בעבר, ואני רוצה להכין את הקבוצה גם לאירופה”.