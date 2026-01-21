יום רביעי, 21.01.2026 שעה 19:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"לא אהבתי את הכדורגל שלנו תחת אבוקסיס"

בעלי מכבי נתניה, רוס קסטין והמנכ"ל גיל לב התארחו בפודקאסט של המועדון "לא כלול במנוי" וסיפרו על הפרידה מהמאמן: "היה אלמנט שאנחנו סופגים הרבה"

|
רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)

הזמן עובר מהר, ובמכבי נתניה סופרים כבר חצי עונה תחת הבעלות החדשה של רוס קסטין, שנכנס לנעליו של אייל סגל כמי שיוביל את המועדון. כעת, התארח יחד עם המנכ”ל גיל לב, בפרק 10 של הפודקאסט הרשמי של היהלומים, “לא כלול במנוי”.

קסטין פתח בדבריו כשנשאל על יוסי אבוקסיס: “לא אהבתי את הכדורגל שהקבוצה הציגה. אני חייב להגיד שמאוד חיבבתי את יוסי בצורה אישית, אנחנו עדיין בקשר. הפיטורים היו לאחרונה, אבל יש לנו רק דברים טובים להגיד אחד לשני. כשקנינו את הקבוצה רציתי לעשות שינוי מאוד דרמטי בהרבה דברים בקבוצה. מצד שני, אני רוצה לעשות את הדברים הנכונים ולעשות אותם כשאני מבין עניין, לפני שאני עושה משהו.

“החלטנו להמשיך עם הסטטוס קוו מכל מיני בחינות ואמרתי לו שמה שחשוב לי זה כדורגל התקפי, כיפי, סגנון מכבי נתניה. הוא אמר שאין לו את השחקנים, אז ניסינו להביא לו את השחקנים. התחלנו את העונה בצורה מאוד קשה עם שלושת ההפסדים הראשונים ואז כשדאבו (מתאוס) ועזיז (אוואטרה) הגיעו ראינו שינוי, התחלנו לנצח. אבל תמיד היה אלמנט שאנחנו סופגים הרבה ולפחות היינו גם מבקיעים די הרבה.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

“הפסקנו להבקיע, ההתקפה לא הייתה מה שהיא צריכה להיות והמשכנו גם לקבל גולים, אז הגיע איזשהו שלב שהייתי חייב לעשות שינוי, כי אני לא יכול לחכות כדי לעשות מה שצריך לעשות בקבוצה. הכדורגל שאני וכל האוהדים מצפים היה צריך לבוא, אני מאוד שמח שיש לנו את רוני (לוי), מאוד מתרשם ממנו. אני מאוד אופטימי לגבי המינוי ומה שאנחנו הולכים לעשות בקבוצה”.

גיל, יצא לך להסביר לרוני על חזון ה’ג’וגו בוניטו’ כמו שאמרתם בעבר?
”אני חושב שרוני, מעבר לשיטת המשחק שלו שהוא דוגל בה של 4-3-3, הוא מאמן מאוד יסודי ומאורגן, והרגשנו שצריך להכניס פה יותר סדר במשחק ההגנה. גם אני שוחחתי איתו ורוס דיבר איתו בזום שלוש פעמים לפחות. זו לא החלטה שהתקבלה בחיפזון, שקלנו את האפשרויות ובסוף אני מאמין שהחלטנו את ההחלטה הנכונה עבור מכבי נתניה. צריך מאמן מנוסה שמכיר את הליגה, הוא גם בן המקום. הוא מדבר את השפה שכולנו רוצים לשמוע ואנחנו באמת מאמינים שהוא יצעיד את הקבוצה לדרך חדשה וטובה יותר”.

“רצינו את גוסטבו כעוזר מאמן, הכדורגל הישראלי הוא לא מה שהיה”

רוס, יש שיר של האוהדים שמסביר מה הם חושבים על הגביע לעומת הליגה. יכול להיות שהפיטורים ריסקו את החלום לעונה הזו. זה היה נכון לדעתך?
”הפסדנו נגד מכבי יפו, ואני לא חושב שזה היה משנה מי היה עומד על הקווים אם היינו משחקים אותו סגנון משחק. יומיים לפני המשחק עם יפו נפרדנו מיוסי, ואני באמת לא חושב שזה היה משנה מי היה עומד שם, הקבוצה לא בקצב טוב ולא במצב שהיא צריכה להיות, כולם מבינים וראו את זה. לא הרגשתי שליוסי הייתה תוכנית לשינוי ולא יכולתי להסתכל ולראות משחק אחרי משחק ולשחק כמו ששיחקנו, לא יכולתי לעמוד בזה יותר. יכול להיות שהיינו צריכים לחכות יומיים, אבל אנחנו רוצים לעשות את ההבדל הכי מהר שאפשר”.

היו דיווחים על גוסטבו לאאל שהיה מועמד להגיע לכאן. בדרך כלל מאמן זר כשל, למעט מכבי תל אביב שנותנת למאמנים שלה מעטפת. למה שפה זה דווקא יעבוד אחרת בעתיד?
”הבאנו את גוסטבו כיועץ, כי רצינו לעשות את השינוי הזה של ה’ג’וגו בוניטו’, כי זה מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות. הוא עשה לנו עבודה מאוד טובה לגבי כל מה שהוא ממליץ שנעשה בקבוצה, גם מבחינת המועדון. היו לו הרבה רעיונות לאיך נוכל לשנות את הקבוצה בצורה יותר התקפית, דינמית ויפה. הוא הלך וראה את כל משחקי הנוער והילדים בחודש שהוא היה כאן. הוא נתן לנו דו”ח של 40 עמודים עם המלצות שכמה מהם יישמנו, אבל הוא תמיד רצה להיות המאמן. אנחנו היינו יותר בקטע של עוזר מאמן וחשבנו שהוא יכול להשתלב. אם לא היה את רוני לוי, אני חושב שהיינו מביאים מאמן זר. אני רוצה לעשות שינוי, לא מפחיד אותי לעשות דברים חדשים. צריך לעשות משהו שונה לחלוטין ממה שניסינו ב-40 השנים האחרונות. הכדורגל הישראלי הוא לא מה שהיה בעבר, ואני רוצה להכין את הקבוצה גם לאירופה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */