יום רביעי, 21.01.2026 שעה 19:51
אולגה טסצ'יאב זכתה במדליית כסף במינכן

למרות שכמעט ולא העפילה לגמר: הקלעית הישראלית הגיעה למקום השני במקצה ל-10 מטרים ברובה אוויר: "מכוונת להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס"

אולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)
אולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)

הישג מרשים לקלעית הישראלית בתחרות ברמה גבוהה. אולגה טסצ'יאב זכתה במדליית הכסף היום (רביעי) בתחרות הבינלאומית הגדולה במינכן, שם סיימה את הגמר בירי ברובה אוויר ל-10 מטרים במקום השני אחרי אלופת העולם ג'נט דוסטד מנורבגיה.

טסצ'יאב סיימה את המוקדמות במקום התשיעי של התחרות בגרמניה ובתחילה היה נדמה כי פספסה את הגמר אליו מעפילות שמונה המובילות, אבל קלעית אמריקאית נפסלה ולכן העפילה לגמר בסופו של דבר. היא סיימה עם תוצאה של 632.5 נקודות, עשירית נקודה מתחת לשיאה הישראלי, ובגמר סיימה במקום השני.

התחרות במינכן היא תחרות ברמה גבוהה, במתקן שנחשב לאחד מהטובים בעולם, ושם הישראלית ירתה מצויין. בחודשים האחרונים, בעצת מאמנה הקרואטי, פטר גורשה, אולגה החליפה רובה - והיכולת השתפרה בהתאם. לאחרונה הישראלית התחרתה בליגה הגרמנית הראשונה כ"שחקנית חיזוק" של מועדון Der Bund Münche ועשתה תוצאות מצויינות בשני המחזורים האחרונים של הליגה. לאחר מכן, בתחרות הגראנד פרי של האיגוד העולמי בסלובניה סיימה עם מדליית הכסף וכעת במינכן זכתה במדליית כסף נוספת כאמור.

אולגה טסצאולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)

אולגה טסצ'יאב אמרה ל-ONE לאחר התחרות: "זה הישג שעושה הרבה טוב על הלב. זו התחרות הכי יוקרתית והכי חזקה של העונה ופתאום להיות בגמר אחרי שנים של עבודה בענף, במיוחד אחרי כל השינויים שעשיתי, זה מדהים. לא הייתי אמורה להיות בגמר כי סיימתי תשיעית, אבל אז המאמן שלי התקשר אליי ואמר לי שעליתי לגמר כי האמריקאית נפסלה, אז מיד התקשרתי לראש המשלחת, לקחתי את הרובה ורצתי לאזור ההתארגנות. ידעתי שאין לי מה להפסיד ולכן באתי בלי לחץ".

הקלעית הוסיפה: "כשראיתי שאני בגמר מדורגת בשלישייה הראשונה אמרתי שזה לא הזמן להאט, אבל הנורבגית פתחה חזק והיה לה ממוצע מטורף שקרוב לשיא העולם, היא סוס מירוצים רציני וצמצמתי מרחק ממנה אבל עדיין היא סיימה עם הזהב".

אולגה ציינה: "רק לפני שבוע זכיתי במדליה בתחרות האישית הראשונה שלי, אני ממשיכה על הגל הזה קדימה. אני בת 21 ואני רוצה להגיע למשחקים האולימפיים, באליפות העולם מחולקים ארבעה כרטיסי כניסה ללוס אנג׳לס 2028 ואני שואפת להגיע לשם. השנה אני מכוונת לאליפות אירופה הקרובה וגם לאליפות העולם שתהיה בקטאר, אני לא יודעת אם יתנו לנו אישור לצאת לשם והאם גם הקטארים יתנו לנו להיכנס למדינה, אבל אני מאוד רוצה להיות שם. אני מתכננת להתחיל גם מקצוע נוסף של ירי בשלושה מצבים ל-50 מטר".

