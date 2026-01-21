לבנדובסקי וברדג'י ב-11 של פליק לסלביה פראג

ברצלונה תתארח הערב (רביעי) אצל סלביה פראג במטרה ברורה: לנצח ולעשות צעד חשוב לחלק העליון של טבלת ליגת האלופות, שם היא עוד מקווה לתפוס מקום בשמינייה הראשונה ושמינית גם, ולהימנע משלב הפלייאוף.

הרכב סלביה פראג: ינדריק סטאנק, תומאס הולש, סטפן חלופק, דויד זימה, דייויד מוזס, מיכאל סדילק, אוסקר דורליי, יוסופה סאניאנג, לוקאס פרובוד, ואסיל קושיי ותומאש צ’ורי.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, ג’רארד מרטין, אריק גרסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, רפיאינה, פרמין לופס, רוני ברדג’י ורוברט לבנדובסקי.

הקטלונים מגיעים למשחק הזה לאחר ניצחון חשוב במחזור הקודם, שהחזיר אותה למסלול האירופי, אך במקביל גם אחרי הפסד ליגה מתסכל שקטע רצף מרשים של 11 ניצחונות בכל המסגרות. למרות זכייה בסופר קאפ הספרדי, בקבוצה של האנזי פליק יודעים שאין מקום לשאננות, במיוחד לאור העובדה שמאזן החוץ שלהם בליגת האלופות בתקופה האחרונה רחוק מלהיות מרשים, עם ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקי חוץ.

האנזי פליק (רויטרס)

עבור המארחת מדובר באחד הרגעים הקריטיים בעונה האירופית. סלביה עדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של ליגת האלופות, אך למרות מאזן של 3 תוצאות תיקו ו־3 הפסדים, היא שומרת על סיכוי להעפיל לפלייאוף. הבעיה המרכזית נותרה בחלק ההתקפי, עם רצף של 5 משחקים במפעל ללא שער, כולל שניים רצופים בבית. בנוסף, הקבוצה לא שיחקה משחק רשמי למעלה מחודש, דבר שעלול להשפיע על הקצב והחדות.

ההיסטוריה נוטה בבירור לטובת ברצלונה. בשני המפגשים הקודמים בין הקבוצות היא לא הפסידה, כולל ניצחון 1:2 בפראג בעונת 2019/20. סלביה עצמה כמעט ואינה מצליחה מול קבוצות ספרדיות באירופה, עם ניצחון אחד בלבד לאורך השנים, בעוד שברצלונה ניצחה 7 מתוך 8 משחקיה בליגת האלופות מול יריבות צ’כיות. שתי הקבוצות מתמודדות עם חיסורים משמעותיים, כאשר סלביה חסרה מספר שחקנים פצועים וברצלונה נאלצת להסתדר בלי פראן טורס ובלי לאמין ימאל המושעה.