שחקניות מ.כ רמת השרון יצאו זכאיות ולא ייענשו

קבוצת הנשים של מ.כ רמת השרון מסרבת לרדת מהכותרות. אחרי שהקבוצה נענשה בהפחתת נקודות כחלק מהסדר טיעון, היום (רביעי), התקיים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל דיון בעניין השחקניות שערכו בדיקות רפואיות על שם אחר, כחלק מסעיפי ההתחזות אשר המועדון עבר עבירות.

שחקנית א’: “לא ידעתי שאני הולכת לעשות בדיקות על שם אחר. שלחו לי הודעה בוואטסאפ שעלי להגיע להתאחדות. היה אימון, אחרי האימון מאיר סמדג'ה בא אליי ואמר שעליי לעשות בדיקות רפואיות כדי להיכנס לבוגרות. אמרתי לו שסבבה. אמרתי שאלך עם אמא שלי והוא אמר לי לא ללכת איתה אלא שהוא אמר שייקחו אותי עכשיו לבדיקות. אמיר רסלר לקח אותי לבדיקות. אמיר לא נתן לי הנחיות, מאיר כבר המתין מתחת לבניין של הבדיקות. נכנסתי איתו. נכנסתי לבדיקות. עשיתי את הבדיקות, יצאתי, קרא לי רופא אחד. מאיר דיבר איתו ויצאתי משם. מאיר היה זה שדיבר איתם, לא זוכרת ששאלו אותי לשמי. כשכולם סיימו הלכתי הביתה. לא ידעתי דבר אם הבדיקות על שמי או לא”.

שחקנית ב’: “אני מחזקת את מה ששחקנית א’ אמרה, עשינו את זה באי ודאות ולא ידענו מה אנחנו עושות. פשוט אמרו לנו תבואו לבדיקה ופשוט באנו”.

שחקנית א’: “אחרי אימון באו אלינו ואמרו לנו אתן הולכות להיבדק, הלכנו בלי טפסים, נכנסנו לבדיקות, יצאנו והלכנו הביתה. לא ביקשו שנחתים את ההורים ולא מילאנו כל טפסים”.

שחקנית ג’: “יש לי חוזה עם רמה"ש עם הסעות שהם צריכים לקחת אותי הביתה כל יום. כשמאיר אמר בסוף האימון שיש בדיקות, לא הייתה לי ברירה כי הוא אמר שאני חייבת לבוא איתו אחרת לא יהיה לי איך לחזור הביתה. שאלנו אותו למה לעשות את הבדיקות והוא אמר שחוק בהתאחדות אומר שחייב 15 בדיקות ובלי הבדיקות לא תהיה קבוצה ושאין לנו מה לדאוג ולא נסתבך. הוא הביא טפסים מלאים, אני מבקשת סליחה, זו הייתה טעות להקשיב לו אבל הוא מנהל הקבוצה ואנו עושות מה שהוא אומר”.

שחקנית ד’: “זה היה שבוע ראשון שלי במועדון. זה היה אחרי אימון, מאיר בא בתור דמות בוגרת וסמכותית, אמר שנבוא לעשות בדיקות, או שאחרת לא תהיה קבוצה. הלכנו בלי לחשוב פעמיים. הוא טיפל בטפסים. אני מצטרפת למה שיתר הבנות אמרו”.

אביה של שחקנית ד’: “אנחנו רגילים שאנחנו כל שנה חותמים על טפסים רפואיים, וכאן נציגי הקבוצה חתמו בלי לעבור דרכנו”.

ההחלטה

הדיין הראשי, עו”ד ישראל שמעוני, פרסם בהחלטה: “אין חולק כי הנאשמות, נטלו חלק בבדיקות רפואיות תחת זהויות בדויות, על מנת לאפשר לקבוצת רמה"ש אשר נשפטה זה מכבר בנפרד להעמיד סגל מספיק של 15 שחקניות לעונה הנוכחית.

“בנוסף לקבוצה, חברי הנהלת הקבוצה אשר היו מעורבים ישירות במעשים נשפטו זה מכבר והוענשו בעונשים בחומרה משתנה. לאחר ששמעתי את הנאשמות הגעתי לכלל מסקנה כי בהיותן שחקניות צעירות, אשר הקבוצה פעלה להסתיר מהן את ‘חלקן’ באירועים, לא היו מודעות כלל למתרחש ונוכח גילן הצעיר קשה לייחס להן ‘עצימת עיניים’ נוכח מעשי ההנהלה, ואשר על כן אני מזכה אותן מכל אשם”.