יום רביעי, 21.01.2026 שעה 19:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים: המועדון אינו מקבל את הפסיקה

לאחר שבית הדין גזר עליה קנס ואיסור מכירת כרטיסי חוץ, הקבוצה מהבירה הגיבה בחריפות: "מקווים שאין בהחלטה השפעה של גורמים המוטרדים שאנחנו בצמרת"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים עמדה הערב (רביעי) לדין על קריאות גזעניות במשחק מול עירוני ק״ש, על השיר כנגד סלים טועמה, כשגזר הדין בסופו של דבר היה קנס של 26,000 ש"ח ועונש נוסף של אי מכירת כרטיסים במשחקי חוץ. בקבוצה מהבירה לא אהבו את ההחלטה הזו ואף אמרו כי “המועדון אינו מקבל את הפסיקה”.

מהקבוצה נמסר: “במהלך העונה האחרונה כיבדה בית״ר ירושלים את החלטות בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ופעלה באופן אינטנסיבי בפעילות הסברה ובשיתוף פעולה עם קהל האוהדים. צעדים אלו הובילו לצמצום דרמטי במספר ההעמדות לדין, ולתמיכה מהקהל עצמו|.

“העונש שהושת הערב על המועדון מעיד על חוסר העמקה בחומרים שהוגשו ועל התעלמות מהמאמצים הכנים להיאבק בנורמות שהושרשו לאורך שנים. מעבר לכך, ניכר חוסר אחידות ושוויון בהחלטות בית הדין, באופן הפוגע פגיעה אנושה במישור הספורטיבי של המועדון.

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בבית”ר המשיכו ורמזו על דברים חמורים: “אנו מקווים שאין בהחלטה זו השפעה של גורמים המוטרדים מכך שבית״ר ירושלים נמצאת בצמרת הליגה ונאבקת בחלק העליון של הטבלה”. נדמה כי חזרנו לתקופה בה נעשה ניסיון להציג את בית״ר ירושלים כ’מקרה לדוגמה’ ולמען יראו וייראו. המועדון אינו מקבל את הפסיקה, ויבחן בכובד ראש את האפשרויות העומדות בפניו”.

