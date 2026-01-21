שחקני מנצ'סטר סיטי יממנו את כרטיסי האוהדים

הנהגת השחקנים של מנצ'סטר סיטי במהלך יוצא דופן של אחריות ומחויבות כלפי הקהל: ארבעת הקפטנים של המועדון - ברנרדו סילבה, רובן דיאש, ארלינג הולאנד ורודרי, הודיעו כי יכסו באופן מלא את עלות הכרטיסים של כל האוהדים שתמכו בקבוצה במשחק החוץ בנורבגיה.

המחווה מגיעה לאחר שהקבוצה נחלה אמש (שלישי) הפסד 3:1 לבודה גלימט לעיני 374 אוהדים שעשו את הדרך הארוכה בתנאי קור קיצוניים. עלות הכרטיסים הכוללת מוערכת ב-9,357 פאונד. "האוהדים שלנו הם הכל עבורנו", מסרו הקפטנים בהצהרה משותפת.

"אנחנו מודעים להקרבה שהאוהדים עושים כשהם מטיילים ברחבי העולם כדי לתמוך בנו בבית ובחוץ, ולעולם לא נקבל זאת כמובן מאליו. הם האוהדים הטובים בעולם". השחקנים התייחסו למאמץ המיוחד של הקהל במשחק האחרון: "אנחנו מכירים בכך שזו הייתה נסיעה ארוכה מאוד עבור האוהדים שתמכו בנו בקור מקפיא במהלך ערב קשה עבורנו על המגרש.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

“כיסוי עלות הכרטיסים עבור אלו שנסעו לבודה הוא המעט שאנחנו יכולים לעשות", המשיכו ארבעת השחקנים. כעת, הפנים של הסיטיזנס נשואות קדימה: "אנחנו מוכנים להילחם בשבת במשחק מול וולבס, ולאחר מכן שוב ביום רביעי הבא כשנפגוש את גלאטסראיי מול האוהדים המדהימים שלנו באיתיחאד".