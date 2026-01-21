יום רביעי, 21.01.2026 שעה 19:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
241246-133514בני הרצליה
231113-120314הפועל ירושלים
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201191-117714עירוני רמת גן
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
191178-110514עירוני נס ציונה
171209-113914מכבי רעננה
161215-107914אליצור נתניה
151083-92514הפועל גליל עליון

מכבי ראשל"צ הגישה ערעור על המשחק מול ר"ג

הכתומים התלוננו לאיגוד הכדורסל על תוצאת המשחק מול הקבוצה של שמוליק ברנר. לטענתם, החלטות השיפוט בסיום פגעו בהגינות ובאופן שבו הוכרע המשחק

|
גיא קפלן (ראובן שוורץ)
גיא קפלן (ראובן שוורץ)

מכבי ראשון לציון הגישה הערב (רביעי) ערעור לאיגוד הכדורסל בנוגע לתוצאת המשחק מול מכבי רמת גן, שנערך ביום 18.1.2026 במסגרת מחזור 14 של ליגת העל. הערעור מתמקד ברצף החלטות שיפוטיות שהתקבלו בדקות הסיום של המשחק, ובפרט לאחר עצירת המשחק ואירוע התגרה, אשר לטענת הקבוצה פגעו באופן מהותי בהגינות התחרותית ובאופן שבו הוכרע המשחק.

זאת, בין היתר, משום שבשלב קריטי זה הובילה ראשון לציון ביתרון משמעותי. בערעור מצוין כי ממצאי הוועדה המקצועית של איגוד השופטים עצמם העלו כי חלק מההחלטות שהתקבלו לא היו נכונות, לרבות באשר ליישום החוקה, לזהות המורחקים ולאופן חידוש המשחק. הכתומים סבורים כי במצטבר מדובר בפגם מהותי, החורג מגדר טעות שיפוט רגילה.

לאחר הארכה: רמת גן עם 87:99 על ראשל"צ

“מכבי ראשון לציון מבקשת להדגיש כי היא רוחשת כבוד מלא למוסדות איגוד הכדורסל ולמורכבות הרבה של עבודת השיפוט, וכי אין בכוונתה לערער על טעויות שיפוט שגרתיות, שהן חלק בלתי נפרד מספורט תחרותי. עם זאת, במקרים חריגים שבהם מתעורר חשש לפגיעה מהותית בהכרעה הספורטיבית, ראוי לבחון את הדברים באופן יסודי ומקצועי.

איגוד השופטים קבע כי אכן היו טעויות

“הערעור הוגש מתוך מחויבות לערכי ההגינות, השוויון והספורטיביות, ומתוך אמונה כי בירור ענייני ושקול של הטענות יחזק את אמון הציבור בליגה ובמוסדותיה”. כזכור, 1:20 דקה לסיום המשחק , ביתרון 9 לראשון לציון, פרצה תגרה בין שחקני שתי הקבוצות.

אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

בסיומה, הורחקו קליל אחמד ודי ג'יי ברנס מראשון לציון, יחד עם ז'ורדן ניקוליס מרמת גן ונפסקו חמש זריקות עונשין לטובת רמת גן וגם כדור שלה מהצד. דבר זה סייע למחיקת כל הפער והוביל בסופו של דבר להארכה, אותה ניצחה רמת גן.

בבדיקה שערך, קבע איגוד השופטים כי היו טעויות בפסיקות ושני שחקני רמת גן נוספים היו צריכים להיות מורחקים ולכן ראשל״צ הייתה צריכה לקבל שלוש זריקות בלבד, ולאחר מכן שתי זריקות של רמת גן וכדור שלה מהצד.

