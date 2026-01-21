יום רביעי, 21.01.2026 שעה 18:22
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5014-7118באיירן מינכן1
3917-3518בורוסיה דורטמונד2
3321-3517הופנהיים3
3326-3318שטוטגרט4
3224-3317לייפציג5
2925-3417באייר לברקוזן6
2739-3818איינטרכט פרנקפורט7
2431-2918פרייבורג8
2427-2418אוניון ברלין9
2030-2718פ.צ. קלן10
2029-2318בורוסיה מנשנגלדבאך11
1938-2718וולפסבורג12
1834-2117ורדר ברמן13
1727-1717המבורג14
1635-2018אוגסבורג15
1339-1718היידנהיים16
1231-1818מיינץ17
1231-1617סט. פאולי18

מאימון בבונדסליגה לניהול סניף של מקדונלדס

אלכסנדר נורי, שהציל את ורדר ברמן ב-2017 מהתמודדות על ירידת ליגה עם רצף משחקים היסטורי, הפסיק לאמן לאחר חוויה רעה ביוון. "העולמות די דומים"


אלכסנדר נורי חוגג בוורדר ברמן (IMAGO)
אלכסנדר נורי חוגג בוורדר ברמן (IMAGO)

אלכסנדר נורי, שהיה מאמן מצליח בבונדסליגה, ביצע שינוי דרסטי בחייו כשעבר לעבוד ולנהל בשני סניפי מקדונלד'ס. המאמן והכדורגלן לשעבר החליט לקחת פסק זמן מהקריירה המקצועית, ועוסק כעת בניהול מסעדות בעיר הרצוגנרט שבצפון-מערב גרמניה.

"בעצם, שני העולמות מבוססים על חיבור בין אנשים. בכדורגל, אלה השחקנים; כאן, אלה העובדים", אמר נורי בראיון לעיתון הגרמני 'סודדויטשה צייטונג'. מאמן העבר בן ה-46 שיחק כדורגל במשך 13 שנים לפני שפרש ב-2011, השלים את לימודי ההדרכה שלו ב-2016, יחד עם יוליאן נגאלסמן, ואימן בקבוצות כמו אולדנבורג, ורדר ברמן II, ורדר ברמן, אינגולשטדט, הרטה ברלין (כעוזר ומאמן זמני), עוזר מאמן של נבחרת ארצות הברית וקוואלה היוונית.

התקופה המוצלחת ביותר בקריירת האימון של נורי הייתה בשנת 2016, כאשר הוביל את ורדר ברמן ל-11 משחקים ללא הפסד, בהם השיג 9 ניצחונות, ובכך הציל את הקבוצה מהתמודדות על ירידת ליגה.

אלכסנדר נורי (IMAGO)אלכסנדר נורי (IMAGO)

עם זאת, אחרי תקופה לא מוצלחת בקבוצת קוואלה היוונית, שם סיים את העונה במקום האחרון ב-2022, נורי החליט לשנות כיוון בחיים ולפנות למקצוע חדש. "כשאתה חותם על חוזה, אתה גם חותם על פיטוריך", אמר נורי, שהסביר כי עבר לתחום הניהול במקדונלד'ס מתוך רצון למצוא יציבות אישית בחייו.

מ-2026, נורי משמש כמנהל בשני סניפי מקדונלד'ס בעיר הרצוגנרט, עיר קטנה בגרמניה. "העיקרון הבסיסי זהה: צריך להבין מי עומד מולך, מה מניע אותו, מה הוא צריך כדי להצליח", הסביר נורי על המעבר מתחום הספורט לעולם הקולינריה.

