כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

קריצ'אק חתם, גומז יחזור להרכב של הפועל חיפה

הבלם הסרבי הצטרף לקבוצה של גל אראל בחוזה עד תום העונה ויהיה בסגל למשחק נגד ריינה. במועדון עדיין כואבים את ההפסד לק"ש: "הם רצו יותר מאיתנו"

|
איוון קריצ'אק עם איתי רק ופרנק בלחסן (באדיבות המועדון)
איוון קריצ'אק עם איתי רק ופרנק בלחסן (באדיבות המועדון)

איוון קריצ'אק חתם היום (רביעי) באמצעות סוכנו פרנק בלחסן על חוזה עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת בהפועל חיפה. הבלם הסרבי עבר בבקרה והשחרור הבינלאומי שלו הגיע, משמע הוא יכול להיות בסגל כבר מול מכבי בני ריינה.

קריצ’אק ערך היום אימון בכורה והותיר רושם חיובי. מדובר בזר השני שהגיע לקבוצה אחרי סנדרו אלטונשילי שחתם לפני שבועיים וכבר שותף בהפסד לעירוני קריית שמונה, הפסד שהצליח לערער את המערכת.

לפני האימון היום התקיימה אסיפה בה גל אראל אמר לשחקנים: "הטקטיקה לקראת ריינה פחות חשובה כרגע. צריך לפני הכל לבוא כקבוצה לוחמת ומגובשת. ק"ש ניצחה כי היא רצתה את זה יותר מאיתנו. אנחנו חייבים גם לבוא בגישה כזאת ולרצות יותר מהיריבה".

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

המגן סאנא גומז יחזור להרכב על חשבון אורן ביטון לקראת ההתמודדות בשבת נגד ריינה, משחק בו לקבוצה אסור למעוד אחרת עלולה למצוא את עצמה בקרבות התחתית.

