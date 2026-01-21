"יש לפנאתינייקוס נקודות תרופה, נצטרך לנצל"

מכבי תל אביב ערכה הערב (רביעי) את האימון המסכם לקראת המחזור ה-24 של היורוליג, במסגרתו תפגוש את פנאתינייקוס, שניצחה אתמול את באסקוניה. הצהובים כחולים מגיעים למפגש לאחר ההפסד לאולימפיאקוס ומחר ירצו לחזור למסלול הניצחונות, זאת במשחק שיסגור מבחינתם את שבוע המשחקים הכפול בתחרות הבכירה של אירופה.

עודד קטש, מחשבות שלך לקראת המשחק מחר?

”לא, אני חושב שקודם כל אנחנו בבאים ממשחק, אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, בסוף שהתוצאה מן הסתם לא הייתה טובה, אבל היו דקות שהיינו טובים. הפסדנו בעצם את המשחק ברבע אחד, באנו עם תוכנית משחק ברורה שהיו הרכבים שיכלו למשש אותה קצת יותר טוב, היו הרכבים קצת פחות טובים, אולי הגנתית מבחינת הכלים, לא לקראת הפרסונל, אבל זה השפיע מאוד על הדרך שבה התקפנו וזה יותר מדאיג ברמה של להיות עקבי.

“כששיחקנו נכון, הראינו שאנחנו מסוגלים גם מול קבוצה מאוד איכותית, גדולה ואגרסיבית כמו אולימפיאקוס. מחר זה סיפור קצת שונה, נצטרך לראות אם קנדריק נאן משחק או לא, אתמול הוא לא שיחק וזה משמעות. זה הופך את סלוקאס להיות המוציא לפועל העיקרי. שוב, זו תוכנית משחק מעט שונה. אני מקווה שפה, עם האנרגיות של הקהל, נהיה יותר עקביים בעניין הזה”.

מבחינת החוסרים של מכבי, מה החוסרים למחר בעקבות פצועים?

”חסרים את לוני ווקר, את זאק הנקינס וכרגע ג’ון דיברתולומאו כמובן”.

ג'ון דיברתולומאו (רדאד ג'בארה)

“משחק מול פנאתייניקוס זה פיקנטי תמיד”

לקראת המשחק, אחרי הסדרה שהייתה לפני כמה שנים, הקהל בטח יזכור את זה. מה אתה מצפה למחר?

”כמו תמיד, משחקים נגד פנאתינייקוס, תמיד זה פיקנטי אפילו, יש היסטוריה למפגשים האלה, אבל בלי קשר, שבוע כפול, באים אחרי הפסד, אנחנו רוצים להראות תגובה”.

מה הם 3 המפתחות עבור הקבוצה לנצח מחר לדעתך?

“הם קבוצת ריבאונד, התקפה מאוד מאוד טובה, זה משהו שאנחנו יודעים, גם אם בגלל סיבות אובייקטיביות, שאנחנו לא הכי חזקים בזה, וצריך להיות מאמץ קבוצתי, צריכים להתקיף נכון. יש להם כמה נקודות תורפה הגנתיים שאנחנו צריכים לדעת לנצל את זה בחוכמה, ואני חושב שסלוקאס הוא ברומטר”.