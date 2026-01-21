יום רביעי, 21.01.2026 שעה 17:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
67%1675-172221פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
64%1847-197022אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
26%1982-184323אנדולו אפס20

"יש לפנאתינייקוס נקודות תרופה, נצטרך לנצל"

מאמן מכבי ת"א, קטש, דיבר לקראת המשחק מול היוונים מחר ב-21:05: "משחקים מולם זה תמיד פיקנטי. מקווה שעם האנרגיות של הקהל, נהיה יותר עקביים"

|
עודד קטש (חגי מיכאלי)
עודד קטש (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב ערכה הערב (רביעי) את האימון המסכם לקראת המחזור ה-24 של היורוליג, במסגרתו תפגוש את פנאתינייקוס, שניצחה אתמול את באסקוניה. הצהובים כחולים מגיעים למפגש לאחר ההפסד לאולימפיאקוס ומחר ירצו לחזור למסלול הניצחונות, זאת במשחק שיסגור מבחינתם את שבוע המשחקים הכפול בתחרות הבכירה של אירופה.

עודד קטש, מחשבות שלך לקראת המשחק מחר?
”לא, אני חושב שקודם כל אנחנו בבאים ממשחק, אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, בסוף שהתוצאה מן הסתם לא הייתה טובה, אבל היו דקות שהיינו טובים. הפסדנו בעצם את המשחק ברבע אחד, באנו עם תוכנית משחק ברורה שהיו הרכבים שיכלו למשש אותה קצת יותר טוב, היו הרכבים קצת פחות טובים, אולי הגנתית מבחינת הכלים, לא לקראת הפרסונל, אבל זה השפיע מאוד על הדרך שבה התקפנו וזה יותר מדאיג ברמה של להיות עקבי.

“כששיחקנו נכון, הראינו שאנחנו מסוגלים גם מול קבוצה מאוד איכותית, גדולה ואגרסיבית כמו אולימפיאקוס. מחר זה סיפור קצת שונה, נצטרך לראות אם קנדריק נאן משחק או לא, אתמול הוא לא שיחק וזה משמעות. זה הופך את סלוקאס להיות המוציא לפועל העיקרי. שוב, זו תוכנית משחק מעט שונה. אני מקווה שפה, עם האנרגיות של הקהל, נהיה יותר עקביים בעניין הזה”.

מבחינת החוסרים של מכבי, מה החוסרים למחר בעקבות פצועים?
”חסרים את לוני ווקר, את זאק הנקינס וכרגע ג’ון דיברתולומאו כמובן”.

גג'ון דיברתולומאו (רדאד ג'בארה)

“משחק מול פנאתייניקוס זה פיקנטי תמיד”

לקראת המשחק, אחרי הסדרה שהייתה לפני כמה שנים, הקהל בטח יזכור את זה. מה אתה מצפה למחר?
”כמו תמיד, משחקים נגד פנאתינייקוס, תמיד זה פיקנטי אפילו, יש היסטוריה למפגשים האלה, אבל בלי קשר, שבוע כפול, באים אחרי הפסד, אנחנו רוצים להראות תגובה”.

מה הם 3 המפתחות עבור הקבוצה לנצח מחר לדעתך?
“הם קבוצת ריבאונד, התקפה מאוד מאוד טובה, זה משהו שאנחנו יודעים, גם אם בגלל סיבות אובייקטיביות, שאנחנו לא הכי חזקים בזה, וצריך להיות מאמץ קבוצתי, צריכים להתקיף נכון. יש להם כמה נקודות תורפה הגנתיים שאנחנו צריכים לדעת לנצל את זה בחוכמה, ואני חושב שסלוקאס הוא ברומטר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */