4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

הפנאטיקס: ההנהלה בתרדמת, אין קול ואין עונה

ארגון האוהדים של מכבי ת"א יצא כנגד החלטת המשטרה שלא לאפשר הכנסת דגל פריסה לדרבי, ואף טוען שהמועדון לא מספק עזרה: "הם בטוחים שכולנו מטומטמים"

התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמדי כל דרבי, עוד לפני שהשחקנים של מכבי והפועל ת”א אל הדשא מתחילים דיבורים סביב המשחק. הפעם, “מכבי פנאטיקס”, ארגון האוהדים של הצהובים, פרסם הודעה שיוצאת על החלטת המשטרה לא לאפשר הכנסת דגל פריסה, שעל פי טענתם עומד בכל התקנים. בארגון גם לא חסכו בביקורת על ההנהלה, שלטענתם לא עושה מספיק על מנת לעזור להם.

בדף הפייסבוק של הארגון נכתב: “בדרבי האחרון המשטרה סירבה לאשר דגל פריסה שהושקעו בו זמן וכסף רב. אחרי מסרים חיוביים מההנהלה התחלנו לעבוד - כרגע, שוב התפאורה נפסלה, למרות עמידה מלאה בתקנים. משטרת ישראל החליטה שבמשחקי דרבי לא יהיו מנואלות בלי שום הצדקה”.

בארגון טוענים אין כל סכנה בהכנסת ציוד העידוד: “מנואלה לא מסכנת אף אחד. מנואלה מעולם לא הייתה מסווה לפירו ביציעים. זה מוכח מדי שבוע בכל מגרש בארץ. אז מנואלה לא מאשרים, אבל רצועות שמסתירות את כל היציע כן. הם בטוחים שכולנו מטומטמים. לא נקבל החלטות שרירותיות ולא זלזול בהשקעה שלנו, ואנחנו נפנה לכל האפיקים המשפטיים עד שנסיים את הסיפור הזה אחת ולתמיד”.

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)

בארגון לא חסכו ביקורת גם על ההנהלה

“הנהלת מכבי, שנמצאת בתרדמת, לא פועלת ולא מקדמת פתרונות. מבקשים יציאה פומבית נגד ההחלטה, ‘אין מה לעשות’ מבקשים מסמך רשמי של המשטרה שכולל את ההחלטה, ‘הם לא יתנו’. כשהיה סכסוך כולנו ראינו את ההנהלה מתפקדת במיטבה, פוסטים יומיים, הדרכות דרך כתבים שונים, מעצרים ותביעות”.

‘מכבי פנאטיקס’ המשיכו בטענותיהם כנגד הנהלת הצהובים: “כשמדובר באחריות וחובות מול הקהל (כמו למשל לדבר על מצב הקבוצה או לעזור לאשר תפאורה) - אין קול ואין עונה הדרבי עוד 5 ימים, מתי אתם מתכננים להיאבק בזה כמו שאתם טוענים? לא נשתוק ולא נוריד את הראש. דגלי פריסה ומנואלות לא מסכנים אוהדים. משטרה מסכנת אוהדים”.

