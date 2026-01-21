יום רביעי, 21.01.2026 שעה 16:05
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ימאל מוכיח: כשדריבלים מביסים שלושער בפנטזי

כוכב ברצלונה הפסיד, ועדיין סיים כמצטיין המחזור עם 11 דריבלים ו-7 מסירות מפתח שנתנו לו יותר נקודות אפילו ממוריצ'י שכבש 3. ולמה אמבפה לא נבחר?

|
לאמין ימאל ו-ודאט מוריצ'י (IMAGO)
לאמין ימאל ו-ודאט מוריצ'י (IMAGO)

ריאל מדריד חזרה לעצמה בליגה הספרדית בבכורה של אלברו ארבלואה כשניצחה 0:2 את לבאנטה, ונהנתה כפליים כשברצלונה נכנעה מצידה 2:1 לריאל סוסיאדד וגרמה לכך שהפער בין השתיים יירד לנקודה אחת בלבד ויפתח מחדש את מרוץ האליפות. גם בלה ליגה פנטזי הכל נותר פתוח. מה שהיה מעניין מאוד במחזור הזה הוא שמנג’רים רבים לא בחרו בקיליאן אמבפה, שהסתמן כי אינו כשיר, אבל לבסוף הצרפתי פתח בהרכב וגם כבש.

לעמוד המשחק לחצו כאן. 

בבלאנקוס הצטיין ראול אסנסיו עם שער ולא פחות מ-14 נקודות מול לבאנטה, ארדה גולר סיים עם 11 נקודות בזכות הבישול וקיליאן אמבפה תרם תשע נקודות הפעם. מנגד, בברצלונה, למרות ההפסד, לאמין ימאל רשם הופעה מטורפת עם בישול, 7 מסירות מפתח ו-11 דריבלים (!) מה שהוביל אותו ל-17 נקודות, כמעט כפול מכוכב ריאל.

אף אחד בברצלונה כמובן לא התקרב לניקוד של הנער עם המספר 10, כשאצל המנצחת מחבל הבאסקים גונסאלו גדש עם גול ובישול הצטיין עם 13 נקודות ומיקל אויארסבאל תרם 8 נקודות. קרלוס סולר, למרות שהורחק, סיים עם בישול ושש נקודות בסך הכל.

מיקל אויירסאבל עם וולה ענק מול בארסה

המנג’ר שבחר במוריצ’י כקפטן ולקח את כל הקופה

שחקן נוסף שסיים את המחזור הזה בסערה הוא ודאט מוריצ’י עם 16 נקודות בניצחון 2:3 של מיורקה על אתלטיק בילבאו, בזכות שלושער במדי מיורקה, כאשר היה יכול לסיים עם יותר אם לא היה מחטיא פנדל (הפחית 2 נקודות ממאזנו). זה עדיין פחות לאמין ימאל שלא כבש (!).

באתלטיקו מדריד הייתה הופעה קבוצתית טובה ב-0:1 על אלאבס. פבלו באריוס בלט מעל כולם עם 14 נקודות, דויד האנצ’קו ומתאו רוג’רי סיימו עם 10 כל אחד. מי שעוד נראה מצוין במחזור הזה הוא חוסה גאיה שהעניק לוולנסיה 0:1 על חטאפה וסיים עם 13 נקודות.

את הדירוג הכללי של הפנטזי בספרד מוליך כעת המנג’ר פסי החקלאי עם 1,881 נקודות. המחזור ה-20 היה צמוד מאוד והמנצח שלו הוא Nadav FC עם 121 נקודות, שתיים יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שלו: יאן אובלק, נתן, דויד אפנגרובר, קרלוס רומרו, סרחיו קאריירה, פדרי, פבלו פורנאלס, ג’וד בלינגהאם, חרמן ואלרה, לאמין ימאל ו-ודאט מוריצ’י (קפטן, 32 נקודות לבדו בזכות ההכפלה!).

