יום רביעי, 21.01.2026 שעה 16:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

כעת: בית"ר, מכבי ת"א והפועל פ"ת עומדות לדין

המלאבסים בביה"ד על המקרה הקשה של התפרעות האוהדים במשחק נגד בני ריינה והתקיפה, כשגם הקבוצה מהבירה, הצהובים וג'קי בן זקן לדין. עדכונים חיים

|
בית הדין (אסי ממן)
בית הדין (אסי ממן)

בשעה זו מתקיימות העמדות לדין משמעתי בכדורגל הישראלי, כאשר תובע ההתאחדות הודיע על שורת כתבי אישום נגד קבוצות ובעלי מ.ס אשדוד ג’קי בן זקן בנוגע לחולצה שלבש. בין המקרים שנידונים נמצאות בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב וגם הפועל פתח תקווה, כאשר כל תיק נוגע לאירועי משמעת חמורים שהתרחשו בתקופה האחרונה.

במוקד תשומת הלב נמצאת הפועל פתח תקווה, שהועמדה לדין בעקבות התפרעות אוהדים לאחר משחק גביע המדינה מול בני ריינה. על פי דו”ח המשקיף, כחצי שעה לאחר סיום המשחק החלה מהומה באזור החניה הסטרילי של האצטדיון, כאשר 7–8 אוהדי הפועל פתח תקווה ניסו לתקוף מאבטחים של הקבוצה המארחת. המאבטחים נאלצו להימלט ולהסתתר בתוך אוטובוס ריק של בני ריינה, בעוד האוהדים ניסו לפרוץ אליו, כולל זריקת כיסא פלסטיק שהתנפץ על שמשת האוטובוס.

האירוע החריף עוד יותר כאשר, לפי הדו”ח, אחד האוהדים הכה מאבטח ושבר תרמוס זכוכית על פניו, מה שגרם לפציעתו ולהזעקת צוות מד”א, שפינה אותו לבית החולים בחשד לשבר בלסת. עוד צוין כי תחילת האירוע הייתה ביציע, לאחר שאוהד שלף סכין יפנית כדי להסיר דגלים, דבר שהוביל לעימות עם מאבטחים, שהתגלגל בהמשך לאירוע האלים מחוץ לאצטדיון. כעת תעמוד הפועל פתח תקווה לדין משמעתי, כשבמערכת הכדורגל ממתינים להכרעת בית הדין בנוגע לאחד האירועים החמורים שנראו העונה.

מכבי חיפה:

הדיון בעניין הירוקים נדחה וייערך במועד אחר. הקבוצה הייתה צריכה לעמוד לדין בעקבות האירועים במשחק נגד מכבי תל אביב, כשגם נושא הנהמות כנגד טייריס אסאנטה והליו וארלה עמדו על הפרק.

מ.ס אשדוד – ג’קי בן זקן:

בעלי הקבוצה ביקש דחייה, אך לא קיבל אישור לכך, פסק הדין יינתן בהיעדרו. בהחלטת הביניים נכתב: “נראה כי הנאשם עושה ככל שלאל בידו על מנת שבית הדין לא ידון בעניינו ובתיקיו ההולכים ומצטברים על שולחן בית הדין. עם כל הכבוד הראוי הנאשם עוסק בדחיות סדרתיות של דיוניו, וכאמור כרגע מונחים על שולחנו של בית דין זה , במצטבר 3 תיקים ממועדים שונים אשר בגינם אמור לעמוד לדין הנאשם. לכן אין בכוונתי לקבל את בקשת הנאשם. לנאשם הזכות להגיש כתב הגנה ואף להגיש כתב הגנה במנוסח ע"י עו"ד כמצוין בסעיף 9 לתקנון המשמעת. הבקשה נדחית. ניתן בהיעדר 21.1.26 נעם ליובין, עו"ד דיין”.

ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים:

הקבוצה מהבירה עומדת לדין על קריאות גזעניות במשחק מול עירוני ק״ש, על השיר כנגד סלים טועמה. יש לקבוצה עונש על תנאי על קריאות גזעניות לאיסור מכירת כרטיסי חוץ וקנס נוסף מחודש דצמבר וגם תנאי על המשחק מול הפועל חיפה בחודש אוקטובר. את בית״ר מייצגים היועץ המשפטי עורך הדין רונן מוזסון ועורך הדין בר צירלין.

עו"ד רונן מוזסון ועו"ד בר צירלין (תומר חבז)עו"ד רונן מוזסון ועו"ד בר צירלין (תומר חבז)

עו”ד מוזסון: “הקבוצה יוצאת בקמפיין מול כל האוהדים על מנת לנסות ולהפחית את הקריאות האלה עד להעלמתן ממשחקי הקבוצה. על פי הנחיית הנהלת המועדון, במשחקי הבית יש כריזה בכל מקרה של שירה כזאת. בנוסף, מונו גורמים מקשרים מול האוהדים. תביעות וכו׳ אלו דברים שקיימים, אבל בגלל שמדובר בתופעה רחבת היקף צריך להתמודד איתה אחרת.

“אנחנו לא מצדיקים ומנסים להילחם. אנחנו מודעים לכניסת התקנות החדשות של פיפ״א. התובע מבקש 50,000 ולהפעיל את עונש התנאי על מכירת כרטיסים לקהל חוץ ואני יכול לבקש את רחמי בית הדין כי זה יהיה משחק החוץ השני ללא קהל (נגד הפועל באר שבע לא יהיה קהל) ונשמח שהנושא יילקח בחשבון”.

מוזסון המשיך: “ברור לנו שכל נקודה תשפיע על הישגי הקבוצה ואני מקווה שגם הקהל מבין את זה. לבית הדין סמכות לשנות את העונש המבוקש”. הדיון נערך אצל הדיין ישראל שמעוני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */