עזב את כפר שלם: בן הרוש חתם ברמת השרון

החתמה משמעותית בליגה א’ דרום. הפועל ניר רמת השרון צירפה לשורותיה את עומרי בן הרוש, שחקן ההגנה של הפועל כפר שלם עד לא מזמן. יחזק הסגל של פיראס מוגרבי, שנמצא במקום ה-14 בליגה א’ דרום, שתי נקודות מעל הקו האדום. חתם לעונה וחצי קדימה.

לבן הרוש רקורד מרשים בליגת העל ובליגה הלאומית. הבלם, שיכול לשמש גם כמגן שמאלי, רשם ארבעה תארים יחד עם מכבי תל אביב, כולל שתי אליפויות בין השנים 2013 ל-2015. גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה ובמדי הבוגרים רשם מעל 100 הופעות.

בהמשך, שיחק גם במדי מכבי חיפה, לוקרן (מהליגה הבלגית), מ.ס. אשדוד, בני סכנין, סקציה נס ציונה, הפועל כפר סבא וכאמור בהפועל כפר שלם. לראשונה יישחק בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, במטרה לעזור לרמת השרון שחוותה סחרור בקיץ.