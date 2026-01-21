יום רביעי, 21.01.2026 שעה 15:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

עזב את כפר שלם: בן הרוש חתם ברמת השרון

שחקן ההגנה הוותיק, בן ה-35, ששיחק בין היתר גם עם מכבי נתניה ומכבי תל אביב, יורד לליגה א', זאת במטרה להוביל את הקבוצה למקום ראוי במחוז הדרומי

|
עומרי בן הרוש (חג'אג' רחאל)
עומרי בן הרוש (חג'אג' רחאל)

החתמה משמעותית בליגה א’ דרום. הפועל ניר רמת השרון צירפה לשורותיה את עומרי בן הרוש, שחקן ההגנה של הפועל כפר שלם עד לא מזמן. יחזק הסגל של פיראס מוגרבי, שנמצא במקום ה-14 בליגה א’ דרום, שתי נקודות מעל הקו האדום. חתם לעונה וחצי קדימה.

לבן הרוש רקורד מרשים בליגת העל ובליגה הלאומית. הבלם, שיכול לשמש גם כמגן שמאלי, רשם ארבעה תארים יחד עם מכבי תל אביב, כולל שתי אליפויות בין השנים 2013 ל-2015. גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה ובמדי הבוגרים רשם מעל 100 הופעות. 

בהמשך, שיחק גם במדי מכבי חיפה, לוקרן (מהליגה הבלגית), מ.ס. אשדוד, בני סכנין, סקציה נס ציונה, הפועל כפר סבא וכאמור בהפועל כפר שלם. לראשונה יישחק בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, במטרה לעזור לרמת השרון שחוותה סחרור בקיץ.

