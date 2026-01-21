"בריאל אתה לא צריך להיות מאמן אלא לנהל אגו"

גארת’ בייל מכיר את חדר ההלבשה של ריאל מדריד על בוריו, לאחר שבילה שם חלק משמעותי מהקריירה שלו. במדי המועדון הוא אף זכה חמש פעמים בליגת האלופות. כעת, לאחר עזיבתו של צ’אבי אלונסו את הקבוצה לפני קצת יותר משבוע, הוא נשאל על הסיבות לכך שהתקופה של המאמן על הקווים לא הצליחה כפי שציפו ממנה.

בייל תחילה הגן על המאמן והדגיש את איכויותיו. “הוא מאמן מדהים. הוא זכה בכל מה שזכה בבאייר לברקוזן, הוא לקח תארים, הוא אימן את הקבוצה בצורה יוצאת מן הכלל. אבל כשאתה מגיע לריאל מדריד, אתה לא צריך להיות רק מאמן, אתה צריך להיות מנהל. אתה צריך לנהל את האגו בחדר ההלבשה”, אמר בראיון.

“בריאל צריך לנהל אגו”

הוולשי חזר על דבריו והדגיש גם את האיכות של שחקני ריאל מדריד, כאלה שמסוגלים להפוך משחק ברגע אחד, וזה מבחינתו הדבר החשוב ביותר. “צריך לנהל אגו. אתה לא צריך לעשות כל כך הרבה דברים טקטיים. בחדר ההלבשה יש כוכבי על שיכולים לשנות משחקים כהרף עין. אז כן, אפשר להגיד שהוא מאמן וטקטיקן מצוין, אבל בריאל מדריד, ברור שזה לא עבד”, סיכם.

גארת' בייל (IMAGO)

אלונסו הגיע עם מוניטין מצוין בעקבות ההצלחה ההיסטורית שלו בבאייר לברקוזן. עם זאת, למרות שניצח ב-13 ניצחונות ב-14 המשחקים הראשונים תחתיו, ה“הרפתקה” שלו על ספסל ריאל מדריד התפרקה במהירות, והובילה לפיטוריו לאחר ההפסד בגמר הסופר קאפ הספרדי לברצלונה ולגל של שאלות סביב מה בדיוק השתבש.

למשל, הקשר בין אלונסו לויניסיוס ג’וניור היה בעייתי במיוחד. החלטתו של המאמן להושיב את הברזילאי על הספסל מדי פעם יצרה מתיחות בין השניים, והחלוץ אף נשמע אומר כי יעזוב את המועדון לאחר התגובה הדרמטית שלו כשהוחלף במשחק מול ברצלונה.