נאור ברקול ומ.ס אשדוד נפרדו, אלעד גבאי יחליפו

במגרש האימונים לכיש מחר (חמישי) יפגשו על כר הדשא שחקני הנוער של מ.ס אשדוד את אלעד גבאי, שחקן העבר של בני יהודה ת"א, בית"ר ירושלים והפועל קריית שמונה, עמה הניף את צלחת האליפות בעונת 2011/12. המועדון ונאור ברקול נפרדו בלחיצת יד ובאמירת תודה הדדית על התקופה הארוכה בה אימן בעיר הנמל, לצד ההישגים שהשאיר במחלקת הנוער.

אתמול (שלישי) הפועל ניר רמת השרון אירחה את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-19 בפלייאוף התחתון של ליגת העל לנוער. המשחק הסתיים ב-0:1 לאשדוד, משער של אורי מלכה בדקה ה-75, מה שהעניק לה את המקום ה-11, עם שישה ניצחונות, שש תוצאות תיקו ושבעה הפסדים. כעת, הדרומיים נמצאים במאזן שערים של 29:25 עם 24 נקודות.

נאור ברקול עוזב את הנוער של מ.ס אשדוד כשהיא אחת משמונה הקבוצות שספגו הכי מעט שערים בליגה, מבין 18 קבוצות סך הכל. אשדוד הפסידה רק שבע פעמים, בדומה להפועל פתח תקווה מהפלייאוף העליון, ויש לה פחות הפסדים מבית"ר ירושלים, שנועלת את הפלייאוף העליון עם שמונה הפסדים לעת עתה.

אלעד גבאי (חגי מיכאלי)

הדרומיים קיוו להוציא קצת יותר עם נאור ברקול על הקווים, לאחר שהוכיח את עצמו בנערים א' כשלקראת תום העונה, הוא גם נקרא אל הדגל בנערים ב', על מנת להצילם מירידת ליגה, וכך היה. עם נערים א' סיים המאמן במקום השביעי והמכובד, בעוד נערים ב' סיימו בסופו של דבר במקום ה-10 והצליחו לשמור על מקומם בליגה הבכירה בשנתון.

בעונת המשחקים 2021/22 שימש ברקול כעוזר המאמן בנוער של מ.ס אשדוד, בעונה שהסתיימה עם תואר האליפות, על חשבון מועדוני פאר כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב. בעונת 2023/24 עמד על הקווים בבוגרים והיה לעוזר מאמן, בעונה שהסתיימה בהישרדות בפלייאוף התחתון. אותה עונה בה הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה ירדו לליגה הלאומית.

מחר בשעה 17:30, יגיעו שחקני הנוער של מ.ס אשדוד לאימון ויפגשו לראשונה את מאמנם החדש, אלעד גבאי, שגדל במחלקת הנוער של בני יהודה תל אביב, אותה הוא יפגוש ב-י"א כבר במסגרת המחזור ה-20, הקרוב. המשחק עתיד להתקיים ביום שבת (24/01), בשעה 11:00. גבאי אימן בעברו בבני יהודה ת"א (נוער) ומכיר היטב את היריבה, שהייתה לו לבית במשך שנים.