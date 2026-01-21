"נסכים להקפאה של ניקולאסקו, לא נפריע למכבי"

סוכן השחקנים רפי אפשטיין, שמייצג את חלוץ מכבי תל אביב יון ניקולאסקו ואת שחקן הרכש של בית”ר ירושלים, חאסונד גונסאלס, דיבר היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ושיתף מתי הקולומביאני אמור להגיע, וכן לגבי מצבו של חלוץ האלופה.

מתי חאסונד גונזאלס יגיע? השם שלו מסובך.

”אי אפשר להגיד את השם שלו. קשה לי. הוא יהיה בשגרירות ואם ישימו לו את הוויזה אז הוא יגיע למחרת”.

הוא מגיע מקולומביה?

”כן”.

אז יש לו איזה 30 שעות להגיע, הרבה שעות, זה לטוס דרך אירופה וזה חתיכת מסע”.

”כן. לא יודע אם 30 שעות, לא חושב”.

חאסונד גונסאלס (צילום מסך)

מה אתה יכול לספר עליו?

”לא יותר מדי, הוא חלוץ גבוה ומהיר, טכניקה מצוינת”.

את מי הוא מזכיר?

”שאלה טובה, אוגריסה הוא שחקן שהבאתי גם ואני מקווה גם משופר”.

אמרו שהתחייבת שהוא יבקיע 20 שערים.

”לא, אבל כבדיחה זה בסדר, זו השאיפה”.

“לא נעשה למכבי ת”א בעיות עם הקפאת ניקולאסקו”

יש לך עוד חלוץ שפצוע, ניקולאסקו, האם קיבלת מסר או בקשה שחושבים ללכת על הקפאה שלו כדי לצרף זר אחר?

”זה עניינים שלי עם מכבי, אבל בטח לא נעצור אותם כי ברגע שהוא מוקפא זה עד מאי ואוטומטית חוזר לחוזה שלו, אז בגדול זה לא בעיה. אנחנו לא נעצור”.

יון ניקולאסקו מוחלף (שחר גרוס)

לא תהיה התנגדות מכם?

”ברור, למה? הוא לא מאבד כלום מהזכויות”.

איך הולך השיקום שלו?

”בסדר, התחיל ללכת והוא בסדר, מנטלית הוא קיבל קשה בהתחלה, פעם ראשונה שהוא נפצע ועושה ניתוח, אז קצת היה קשה לעיכול וכמה ימים קשים אבל בסדר, יתאושש”.

מכבי לא ביקשה ממך חלוץ?

”זה כבר עניינים שלי ולא רלוונטי”.

הבאת לק”ש שחקן.

”הוא מפרו וחצי כנף חצי חלוץ. שחקן מצוין, מאוד פיזי וחזק, טכניקה טובה, בעיטה טובה”.

אתה מתלהב ממנו יותר מחלוץ של בית”ר, שם נשמעת מהוסס.

”אני רוצה להוריד ציפיות ואז זה יתגלה כבינגו. מקווה שאצליח עם בית”ר כמו שהיה עם ניקולאסקו”.

יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

השוק של פרו וקולומביה נפתח.

”הדלת הזאת פתוחה 25 שנים, פשוט לא בארץ”.

בישראל למדו להשתמש בשוק הזה. למה קבוצות היססו?

”היה קשה בהתחלה אבל כן. הרבה קבוצות לא רצו להביא שחקנים מדרום אמריקה, בגל לסטיגמות מיותרות ועוד. למרות שהבאתי שחקנים מברזיל בעבר והיו מצוינים כמו בוקולי ועוד, אז מי שהבאתי היה סבבה, ממש טוב”.