לאחר שנת היעדרות: אדג'י הייפורד חוזר לכדורגל

לאחר למעלה משנה, שחקן הכנף בן ה-26, הייפורד אדג'י, חוזר למגרשי הכדורגל. רגע לפני כניסתה של שנת 2026 נפרד הייפורד מאביו שהלך לעולמו, בפוסט פייסבוק מרגש שהעלה. כעת השחקן יוצא לדרך חדשה כשחתם במ.כ צעירי טירה, מצמרת טבלת ליגה א' דרום. זאת באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

הייפורד שיחק בעונת 2023/24 (עונתו האחרונה בכדורגל הישראלי) במדי שמשון כפר קאסם שהתפרקה, לאחר מכן עבר להפועל מרמורק, אלא שבמדיה לא שיחק ולו דקת משחק אחת, נוכח הסיטואציה שפקדה אותו.

אחרי שסיים גיל נוער במדי מכבי נתניה והפועל תל אביב, הגיע שחקן הכנף לליגה א' ושיחק בקבוצת הכח מכבי עמידר רמת גן. מעבר לכך, הוא שיחק בהפועל כפר שלם, הפועל כפר סבא, מכבי יפו, בני יהודה ת"א והפועל רעננה.

עונת השיא והמשחק הקרוב של טירה

עונת 2020/21 הייתה שיא הקריירה שלו כשחבר למ.ס אשדוד מליגת העל, במדיה רשם 16 הופעות ליגה (17 הופעות סה"כ).

טירה תתארח בקריית מלאכי ביום שישי הקרוב, במסגרת המחזור ה-17 בליגה, בשעה 12:30. טירה היא קבוצתו התשיעית בקריירה.