ליגה צרפתית 25-26
4313-3218לאנס1
4215-4018פאריס סן-ז'רמן2
3519-4118מארסיי3
3318-2718ליון4
3225-3318ליל5
3125-3018ראן6
2722-2818שטרסבורג7
2623-2918טולוז8
2333-2818מונאקו9
2229-2418ברסט10
2225-2018אנז'ה11
2230-2318לוריין12
1932-2418פ.צ. פאריס13
1924-1618לה האבר14
1835-2118ניס15
1430-1718נאנט16
1228-1418אוקזר17
1240-1918מץ18

חשד לסחר בבני אדם: לוקאס הרננדס הסתבך

שחקן פ.ס.ז' הפך למושא לתלונה חמורה של משפחה קולומביאנית, שטוענת שהועסקה בביתו מעל שנה ללא מסגרת חוקית ובתנאי עבודה קיצוניים. הפרטים המלאים

לוקאס הרננדס (IMAGO)
לוקאס הרננדס (IMAGO)

פאריס סן ז'רמן מתמודדת בימים אלה עם פרשה רגישה במיוחד, לאחר שלוקאס הרננדס, בלם הקבוצה ושחקן נבחרת צרפת, הפך למושא תלונה חמורה בגין סחר בבני אדם והעסקה בלתי מוצהרת. התלונה הוגשה לפרקליטות בוורסאי על ידי משפחה קולומביאנית, שטוענת כי הועסקה במשך יותר משנה בביתו של השחקן ובית זוגתו, ללא מסגרת חוקית ותוך תנאי עבודה קיצוניים.

לפי הפרטים שנחשפו בצרפת, מדובר באב, אם ושלושת ילדיהם, שהועסקו בין ספטמבר 2024 לנובמבר 2025 במגוון תפקידים, בהם אבטחה, שמירה, ניקיון, בישול וטיפול בילדים. בני המשפחה טוענים כי הגיעו לצרפת מלאי תקווה, לאחר שהובטחו להם חיים טובים יותר והסדרת מעמד חוקי, הבטחות שלטענתם לא קוימו מעולם.

הקשר בין המשפחה הקולומביאנית לבין בני הזוג החל כבר ביוני 2024, כאשר מארי, אז עדיין בבוגוטה, יצרה קשר עם ויקטוריה טריאי לאחר שטיפלה בה כאחות במהלך ניתוח שעברה בקולומביה. בהמשך הוצע לה להגיע לאירופה ולעבוד עבור בני הזוג, תוך הבטחה כי בתוך חצי שנה יוסדרו לה מסמכים חוקיים שיאפשרו לה לשהות ולעבוד כחוק.

לוקאס הרננדס (אינסטגרם)

בספטמבר 2024 הגיעה מארי לצרפת ללא אשרת תייר, אלא עם דרכון בלבד, והחלה לעבוד בביתם של הרננדס וטריאי באזור איבלין. לדבריה, נאמר לה שהנושא נמצא בטיפול עורכי דין, אך בפועל דבר לא התקדם. בהמשך התבקשה להביא בני משפחה נוספים, שנכנסו אף הם לצרפת בגלים בין ספטמבר לאוקטובר, לאחר שהובטח להם מעמד חוקי ותנאי מחיה הולמים.

תנאי עבודה קשים, שכר במזומן וטענות לניצול

לפי התלונה, חלוקת התפקידים בבית הייתה ברורה. מארי ואמה הועסקו כמנקות, מבשלות ומטפלות בילדים. מארי עבדה מסביב לשעון, שבעה ימים בשבוע, בשכר חודשי של 2,000 אירו, בעוד אמה עבדה בין 9 בבוקר ל-9 בערב, גם היא ללא ימי חופשה ובשכר זהה. מארי טיפלה בילדה בת ה-5 של טריאי, הסיעה אותה לבית הספר, ניהלה את משק הבית ואף התלוותה למשפחה לאירועים ולחופשות.

בני המשפחה הגברים הועסקו כמאבטחים. האב עבד בלילות, ושני הבנים במשמרות יום מלאות. אחד מהם היה קטין במהלך חלק מתקופת ההעסקה. לפי הנטען, כל בני המשפחה עבדו בין 72 ל-84 שעות בשבוע, ללא חוזי עבודה, ללא תלושי שכר וללא הפרשות סוציאליות, כאשר כל התשלומים הועברו במזומן.

לטענת עורכת הדין של המתלוננים, מדובר בהעסקה ששללה מהמשפחה זכויות בסיסיות, כולל ביטוח לאומי, זכויות סוציאליות והגנה תעסוקתית. לדבריה, העובדה שמדובר בכדורגלן מקצועני, המוקף ביועצים משפטיים, מחזקת את הטענה כי מדובר בהתנהלות מודעת ולא ברשלנות מקרית.

"לא רשלנות מקרית". לוקאס הרננדס (רויטרס)

תעודות ספרדיות מזויפות?

בתלונה נכלל גם סעיף חמור במיוחד, שלפיו בני המשפחה קיבלו לכאורה תעודות זהות ספרדיות מזויפות, שנועדו ליצור מצג שווא של שהות חוקית. בנוסף, נטען כי המאבטחים נדרשו לשאת אמצעי לחימה, בהם אקדח הזנקה, טייזר וגז מדמיע, לצורך אבטחת הבית.

אירוע חריג במיוחד התרחש בדצמבר 2024, כאשר האב טען כי נאלץ להשתמש בנשק במהלך ניסיון פריצה לבית. תיעוד ממצלמות האבטחה, שהגיע לידי התקשורת, מחזק חלק מהגרסה, ומציג סצנות של פאניקה, סכינים שלופות והגעת כוחות משטרה למקום.

המשבר החריף בפברואר 2025, אז פוטרו מארי ואמה בעקבות עימות חריף עם בת זוגו של הרננדס. רק לאחר הפיטורים, כך נטען, הוכנו בדיעבד חוזי עבודה, שהציגו מצג של העסקה חלקית בלבד, בשכר נמוך משמעותית מהמציאות בפועל. עורכת הדין של המתלוננים טוענת כי מדובר בניסיון מאוחר להסדיר מצב בלתי חוקי שכבר התרחש.

לוקאס הרננדס ואשתו (IMAGO)

מאז נובמבר, בני המשפחה אינם עובדים עוד אצל הרננדס, אך לדבריהם, הלחץ והאיומים נמשכו גם לאחר סיום ההעסקה. בני המשפחה מתארים פגיעה נפשית ופיזית קשה, תחושת השפלה וניצול, ומדגישים כי הם ממתינים כעת להתערבות מערכת המשפט.

מנגד, סוכנו של לוקאס הרננדס מסר כי השחקן ובת זוגו הופתעו לחלוטין מהתלונה וטוענים כי לא היו מודעים לה. בשלב זה טרם הוגש כתב אישום, אך עצם פתיחת ההליך המשפטי מציבה את פאריס סן ז'רמן במבוכה, במיוחד לאור העובדה שלא מדובר במקרה הראשון שבו שחקן מהמועדון נקשר בטענות להעסקה בלתי חוקית.

הפרשה נמצאת כעת בידיה של התביעה בצרפת, וצפויה להתברר בחודשים הקרובים. עבור הרננדס, מדובר לא רק באיום משפטי, אלא גם במכה תדמיתית קשה, שעלולה להשפיע על עתידו המקצועי בתקופה רגישה בקריירה שלו ובמועדון.

