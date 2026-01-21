שחקן ההתקפה של נבחרת ליטא מצטרף לראשל"צ

בהפועל ראשון לציון עושים הכול כדי להתחזק בחלון ההעברות מתוך מטרה ברורה לעלות לליגת העל, כאשר ל-ONE נודע שבמועדון קרובים לצירוף שחקן רכש מרשים. מדובר בשחקן ההתקפה אליגיוס יאנקאוסקאס.

הליטאי, בן ה-27, סיים כמלך השערים של הליגה בעונה האחרונה, במדי קבוצתו סיאוליאיי ואף רשם 12 הופעות בנבחרת המקומית, כולל היכללות בסגל במשחק האחרון מול נבחרת הולנד במוקדמות המונדיאל.

העמדה הטבעית שלו היא כנף שמאל, אף הוא יכול לשחקן גם ככנף ימין ובחוד ההתקפה. הוא נחת הבוקר בישראל וצפוי להיות שחקן הרכש הרביעי אחרי עומרי לוזון, אליאן רוחאנא ואחמד חלאילה.

אליאן רוחאנא (מועדון הכדורגל בני יהודה ת"א)

לא רק ראשל”צ מתחזקת

במקביל, יפו הודיעה גם על חתימתו של מייקל צ'ילאקה, שמגיע מהליגה בארה"ב, כאשר למעשה הוא סוגר מעגל וחוזר למועדון בו החל את דרכו. הוא חתם באמצעות סוכנו מאור רחמני MR. Football וסוכנות השחקנים הגרמנית-פורטוגלית Berlin Sports - Bridge for Talents.

מייקל צילאקה עם סוכנו מאור רחמני (פרטי)

גם מכבי יפו קרובה לחיזוק: הקשר איתי זדה, יעזוב את הפועל כפ"ס ויחזק את הקבוצה של איציק ברוך. בכלל, כפ"ס מתכננת ריענון בסגל בחלון ההעברות הקרוב כאשר גם עומר יצחקי וג'אד שיבלי, צפויים לעזוב.