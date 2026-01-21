"ידענו שיש פוטנציאל, אבל לא האמנו לכמות כזו"

ברקע הקפיצה של לא מעט שחקנים בתקופה האחרונה מקבוצת הנוער של מכבי חיפה לקבוצה הבוגרת, כשהאחרון שבהם נועם שטייפמן שנכלל בסגל במקומו של אלעד אמיר הפצוע, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער הירוקה, עופר פביאן, דיבר ב"שיחת היום" ב-ONE על הגורמים לזימונם של השחקנים הצעירים לסגל של ברק בכר.

עוד שחקן קופץ לבוגרת, נועם שטייפמן, שיהיה בסגל בעקבות הפציעה של אלעד אמיר. כמה שחקנים יישארו? אתם מעלים את נערים ב’ לנוער?

”אני חושב שזה תהליך מצוין וטוב למועדון שלנו, טוב למחלקת הנוער שיש הרבה שחקנים שמשתלבים בבוגרים ובסגל, זה נותן פתח והתקדמות, זה הדבר העיקרי במחלקת הנוער, לפתח שחקנים שיתאימו לבוגרים”.

יש למידת לקח ממה שקרה עם ירין לוי וזיו בן שימול?

”כמובן שלומדים מהכל ומנסים להשתפר, אבל זו לא הסיבה שהם נמצאים בבוגרים, הם טובים ובסוף כשהקבוצה הראשונה בוחרת שחקנים אז צריך להביא מספיק שחקנים טובים וכאלה שיוכיחו שהם טובים”.

ירין לוי (עמרי שטיין)

אנחנו רואים את הקבוצות הגדולות שלוקחות שחקנים שמסיימים שנתון של נוער ושולחים אותם להשאלות לקבוצה בלאומית ומסלול ארוך, ואצלכם אנחנו רואים שהמסלול לא תמיד אפקטיבי. אם שחקנים עולים ומוכיחים את עצמם, אז המודל לא רלוונטי.

”הוא רלוונטי כי זה נותן פתח לשחקני נוער הזדמנות לשחק בבוגרים. יש לנו עם הפועל כפר סבא שת”פ ואנחנו שמחים על זה, ויכול להיות ששחקנים שם יחזרו בשנה הבאה למכבי חיפה. יש את המציאות שהבוגרים צריכים שחקנים ומושכים מהנוער שחקנים שראויים”.

השאלה אם השנתון הנוכחי שקפץ לבוגרים הוא פשוט יותר איכותי ממה שהיה לפני ולכן הם מתאימים כל כך מהר, או שזה צירוף מקרים?

”כל השנתונים הם איכותיים, שנתונים שהיו בנוער קודמים וגם ירין לוי וגם ליסב עיסאת וגם חלאילי וגם פיינגולד, הם משחקים בבוגרים וזה לא רק בכפ”ס, זה גם בקבוצות אחרות. יש לנו שת”פ עם כפ”ס והם מכניסים שחקנים לבוגרים, ברגע שהם יקבלו את ההזדמנות אז חובת ההוכחה עליהם ואני שמח שהם מוכיחים, ואני מקווה שזה ייתן פתח להמשך הדרך”.

אלעד אמיר (רדאד ג'בארה)

מבחינת השחקנים שעלו, אם הייתי אומר לך שזו הסיטואציה אז היית אומר שאני מטורף.

”אף אחד לא היה יכול להאמין שכמות כזאת נרחבת שיעלו לבוגרים, אבל אם היית שואל אותי בתחילת שנה הייתי אומר שיש כאלה פוטנציאליים ואנחנו נמשיך לייצר שחקני נוער ושחקנים שיקבלו הזדמנות. אני חושב שזה משנה ומחדד את המחשבה שניתן לעשות ויש אפשרות. בשל שיתוף הפעולה המצוין עם הבוגרים זה קורה”.

זה משהו שלא היה בעבר.

”עכשיו זה יותר משמעותי. מהצוות של הבוגרים מגיע כל פעם מישהו אחר למשחקי הנוער והנערים, גם רפאלוב, אז הם מכירים יותר”.

יכול להיות ששחקנים שהיום בכפ”ס או שחקנים שהיו בעפולה, אם היו משחקים קודם בחיפה הבוגרת אולי היינו יודעים אז שהם מתאימים, אז אתה לא תמיד יודע מה נכון.

”ההגדרה הטובה זה של מזל, נכונות פוגשת את המוכנות ולמזלנו השחקנים היו נכונים ומוכנים. אנחנו עובדים כדי לגרום לשחקנים להיות מוכנים. אלעד אמיר נפצע והיה את החלוץ שעבר אותו, מדמון. לימדנו אותו איך לעבור ולעצור ואנחנו עוברים על כל הדקויות מהילדות”.

איתי מרדכי (שחר גרוס)

יש לכם בבוגרים שוער מצוין, אתה היית שוער, יש את כל הכישרונות וכו’, אבל מה עם להצמיח שוער?

”יש בנוער שוערים מצוינים, הם יתפתחו ויהיו בקבוצות בבוגרים”.

איתי מרדכי גם עושה עבודה מצוינת, בכל פעם הוא מגלה שאין לו שחקנים בנוער.

”זה נכון ולא משנה איזה משחק הוא יודע למצוא את החיבור והשחקנים, לשמחתי יוצאים הרבה שחקנים והוא לוקח מנערים א’ ונערים ב’”.

אתם מקפיצים אז שנה קודם. מה יהיה עם המשחק מול ברצלונה? יהיו שחקנים שירדו?

”קודם נעבור את המשחקים שיש לנו בנוער והבוגרים יעברו את המשחקים ולקראת הנסיעה תהיה לנו ישיבה עם הצוות של הבוגרים, נקבל החלטה משותפת לטובת המועדון מי צריך להיות איפה”.

חלק ירדו.

”אני מעריך שכן, שקבוצת הבוגרים תשחרר כמה”.

עופר פביאן (עמרי שטיין)

הכנתם סקאוטינג?

”בטח, אבל מה שאני חושב אני משאיר למרדכי ואני יכול להגיד לך שבכל משחקים של קבוצות נוער באלופות הצוות עשה עבודה טובה”.

אפשר ללכת עד הסוף שם?

”יש לנו קבוצה טובה וחזקה ולדעתי אפשר לעבור את ברצלונה, תמיד אנחנו שואפים לזה וכך היה גם במשחקים הקודמים. מי שראה את המשחקים, ראה קבוצת כדורגל שיודעת לשחק כמו שצריך ואנחנו נבוא לברצלונה ויש לנו סיכוי לנצח. הקבוצות האלו מורכבות משחקני נוער ונערים א’ וגם מברצלונה ב’ אז עושים עבודה קשה לעקוב אחרי כל המחלקות ולראות מי השחקנים שיהיו”.