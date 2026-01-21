יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

הרגע של ברדג'י: הדלת להרכב ברצלונה נפתחה

ההשעיה של לאמין ימאל תאפשר לשבדי לשחק מן הפתיחה מול סלביה פראג ב-22:00. פליק הדגיש את ההשפעה שלו בכל פעם ששיחק. האתגר: להראות מה הוא שווה

|
רוני ברדג'י (IMAGO)
רוני ברדג'י (IMAGO)

“אני חושב שבמשחקים שבהם שיחק הוא עשה את זה ממש טוב. כשהוא היה על הדשא הוא תמיד הציג הופעות גדולות, ועבורו אולי זה לא קל בעמדה הזו כי זו העמדה שבה משחק לאמין, אבל אני תמיד רואה אותו מתאמן ברמה גבוהה והוא יכול לעזור לנו מאוד”, כך רמז האנזי פליק במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול סלביה פראג לגבי רוני ברדג’י, שעשוי למלא תפקיד חשוב בהתמודדות ב-22:00.

היעדרותו של לאמין ימאל, שמושעה, פותחת את הדלת להרכב עבור השבדי, שבכל פעם שקיבל דקות שידר במסר ברור דרך היכולת שלו: הוא מוכן לשחק בברצלונה הזו.

האתגר של ברדג’י

רוני מתמודד עם מציאות מורכבת: אפילו תצוגת השיא בחצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיק בילבאו, שם כבש שער ובישל שניים, לא העניקה לו רצף של דקות. “אני מאוד שמח להיות כאן, לעזור לקבוצה עם שערים ובישולים. בכל פעם שיש לי הזדמנות, להראות מה אני יכול לעשות. אני לומד ומשתפר מאוד… הלוואי שאוכל להמשיך כך ולשחק יותר”, אמר לאחר אותו משחק.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

השבדי לא שיחק אפילו דקה אחת בגמר, וגם לא במשחק הבא בגביע מול ראסינג. בחזרה לליגה מול ריאל סוסיאדד הוא שותף לחמש הדקות האחרונות בניסיון נואש להשוות. הנוכחות של לאמין ימאל בסגל מקשה מאוד על רוני להפוך לשחקן מרכזי, שכן העמדה הטובה ביותר שלו היא קיצוני ימני.

הרבה יותר מקיצוני

מבלי להישבר, השבדי הצליח לרכוש את הכבוד של חבריו לקבוצה בזכות הצניעות שלו, אך גם בזכות כדורגל שמתאים לברצלונה. הוא הפגין רוגע ויכולת קריאה מצוינת של המשחק. כשהכדור עובר דרכו, המהלך משתפר.

הוא רחוק מלהיות קיצוני קלאסי, אלא יותר חלוץ עם נשמה של קשר התקפי. שחקן שמנסה להתחבר עם מי שסביבו כדי להתקרב לרחבה, וברגע שהוא פונה לשער יש לו בעיטה מהירה ועוצמתית שמפתיעה שוערים.

רוני ברדגרוני ברדג'י חוגג (IMAGO)

כשהוא מודע לקושי לתת לו הזדמנויות כקיצוני ימני, פליק כבר ניסה אותו גם כקשר התקפי ואפילו כקיצוני שמאלי, אם כי באופן נקודתי. מול בטיס המאמן הגרמני ניסה את לאמין ימאל כ-”10” עם ברדג’י כקיצוני, ניסוי שהוביל למסקנה מבטיחה: יש ביניהם כימיה גדולה.

למרות ש-413 הדקות שלו העונה (עם 2 שערים ו-4 בישולים) משקפות מעורבות מוגבלת, ההופעות שלו מרמזות שהוא עוד עשוי לקבל רגעים חשובים בעונה הזו. מול סלביה פראג מצפים בספרד שהפעם זה יהיה בהרכב הפותח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */