הרגע של ברדג'י: הדלת להרכב ברצלונה נפתחה

“אני חושב שבמשחקים שבהם שיחק הוא עשה את זה ממש טוב. כשהוא היה על הדשא הוא תמיד הציג הופעות גדולות, ועבורו אולי זה לא קל בעמדה הזו כי זו העמדה שבה משחק לאמין, אבל אני תמיד רואה אותו מתאמן ברמה גבוהה והוא יכול לעזור לנו מאוד”, כך רמז האנזי פליק במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול סלביה פראג לגבי רוני ברדג’י, שעשוי למלא תפקיד חשוב בהתמודדות ב-22:00.

היעדרותו של לאמין ימאל, שמושעה, פותחת את הדלת להרכב עבור השבדי, שבכל פעם שקיבל דקות שידר במסר ברור דרך היכולת שלו: הוא מוכן לשחק בברצלונה הזו.

האתגר של ברדג’י

רוני מתמודד עם מציאות מורכבת: אפילו תצוגת השיא בחצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיק בילבאו, שם כבש שער ובישל שניים, לא העניקה לו רצף של דקות. “אני מאוד שמח להיות כאן, לעזור לקבוצה עם שערים ובישולים. בכל פעם שיש לי הזדמנות, להראות מה אני יכול לעשות. אני לומד ומשתפר מאוד… הלוואי שאוכל להמשיך כך ולשחק יותר”, אמר לאחר אותו משחק.

רוני ברדג'י (IMAGO)

השבדי לא שיחק אפילו דקה אחת בגמר, וגם לא במשחק הבא בגביע מול ראסינג. בחזרה לליגה מול ריאל סוסיאדד הוא שותף לחמש הדקות האחרונות בניסיון נואש להשוות. הנוכחות של לאמין ימאל בסגל מקשה מאוד על רוני להפוך לשחקן מרכזי, שכן העמדה הטובה ביותר שלו היא קיצוני ימני.

הרבה יותר מקיצוני

מבלי להישבר, השבדי הצליח לרכוש את הכבוד של חבריו לקבוצה בזכות הצניעות שלו, אך גם בזכות כדורגל שמתאים לברצלונה. הוא הפגין רוגע ויכולת קריאה מצוינת של המשחק. כשהכדור עובר דרכו, המהלך משתפר.

הוא רחוק מלהיות קיצוני קלאסי, אלא יותר חלוץ עם נשמה של קשר התקפי. שחקן שמנסה להתחבר עם מי שסביבו כדי להתקרב לרחבה, וברגע שהוא פונה לשער יש לו בעיטה מהירה ועוצמתית שמפתיעה שוערים.

רוני ברדג'י חוגג (IMAGO)

כשהוא מודע לקושי לתת לו הזדמנויות כקיצוני ימני, פליק כבר ניסה אותו גם כקשר התקפי ואפילו כקיצוני שמאלי, אם כי באופן נקודתי. מול בטיס המאמן הגרמני ניסה את לאמין ימאל כ-”10” עם ברדג’י כקיצוני, ניסוי שהוביל למסקנה מבטיחה: יש ביניהם כימיה גדולה.

למרות ש-413 הדקות שלו העונה (עם 2 שערים ו-4 בישולים) משקפות מעורבות מוגבלת, ההופעות שלו מרמזות שהוא עוד עשוי לקבל רגעים חשובים בעונה הזו. מול סלביה פראג מצפים בספרד שהפעם זה יהיה בהרכב הפותח.