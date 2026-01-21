תוכנית ההתייעלות הדרמטית בהתאחדות נחשפת

רעידת אדמה כלכלית במסדרונות ההתאחדות לכדורגל. בצל המציאות הביטחונית המורכבת והעובדה שנבחרות ישראל נאלצות לארח את משחקיהן הרשמיים מחוץ לגבולות המדינה מזה תקופה ארוכה, בהתאחדות החלו ליישם בימים אלו תוכנית התייעלות אגרסיבית ומקיפה. המטרה ברורה: לחסוך מיליוני שקלים באופן מיידי ולמנוע גלישה מסוכנת לגירעון תקציבי.

המחיר הכבד של "הגלות"

הרקע למהלך הדרמטי הוא הבור התקציבי שנוצר בעקבות המלחמה. אירוח המשחקים באירופה (בעיקר בהונגריה) גורר עמו הוצאות עתק על אבטחה, הטסות, בתי מלון ולוגיסטיקה, זאת במקביל לאובדן הכנסות משמעותי ממכירת כרטיסים שהייתה נכנסת לקופה לו המשחקים היו נערכים באצטדיונים הביתיים בישראל. לאור המצב, יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, החליט לא להמתין שהמצב יחמיר ונתן הוראה חד משמעית לכל ראשי האגפים: התייעלות מיידית בכל הגזרות.

אין משקיפים, אין טיסות מיותרות

במסגרת התוכנית החדשה, שכבר מתחילה לתת את אותותיה בשטח, התקבלו מספר החלטות כואבות אך הכרחיות לשיטת ההתאחדות:

- ביטול מערך המשקיפים בליגות המשנה: בצעד חסר תקדים, הוחלט על הפסקת שליחת מבקרים ומשקיפים למשחקים בליגות הנוער, ליגת הנשים וליגה א'. מדובר בחיסכון כספי ניכר.

- הקפאת תקנים: הוחלט כי לא יוגדלו תקנים של מאמנים ואנשי צוות שלא לצורך חיוני ומיידי. כל גיוס כוח אדם ייבחן בזכוכית מגדלת.

- קיצוץ בלוגיסטיקה: ההנחיה כוללת צמצום משמעותי בשימוש במוניות, טיסות ואירוח, תוך דרישה להצטמצמות להוצאות ההכרחיות בלבד.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

המטרה: לשמור על היציבות הכלכלית

גורמים בהתאחדות מסבירים כי התוכנית גובשה במרוצת החודשים האחרונים בעבודת מטה יסודית. הרעיון המנחה שעמד לנגד עיניו של זוארץ ואנשי הכספים היה לבצע "ניתוח כירורגי" – לקצץ בשומנים ולהוריד עלויות, מבלי לפגוע בהתנהלות השוטפת והמקצועית של הנבחרות והליגות. בניגוד לשנה החולפת בה ההתאחדות לכדורגל ידעה שהיא תקבל מענק מהמדינה עבור המשחקים המתקיימים בחו"ל, אין לה הבטחה כזו לשנת 2026, מה שהצריך את נקיטת הזהירות בה היא פועלת.