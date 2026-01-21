טבריה תעמוד לדין, דרישה להפחתת נק' גדולה

רעידת אדמה בדרך לעירוני טבריה? ל-ONE נודע כי ההתאחדות לכדורגל צפויה להגיש כבר בימים הקרובים כתב אישום חמור ביותר כנגד הקבוצה מליגת העל. האשמות קשות על חוזים כפולים, זיוף מסמכים ותשלומים שלא כדין יהיו נגד בעלי הקבוצה, בעלי תפקידים ומספר שחקנים.

בהתאחדות מסיימים בימים אלו לגבש את כתבי האישום, שצפויים להיות מוגשים עד יום שני. על פי ההערכות, תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, יבקש לגזור עונשים כבדים הכוללים הפחתת נקודות בפועל, הרחקה מפעילות לבעלי תפקידים מרכזיים וקנסות כספיים משמעותיים. על כל חוזה כפול, הדרישה צפויה להיות הפחתה של שתי נקודות, כך שההפחתה עשויה להגיע למספר דו ספרתי של נקודות.

בטבריה לא מחכים וכבר שכרו את שירותיו של עו"ד ניר ענבר, המומחה במשפט ספורט, על מנת שייערך לקראת הגשת כתבי האישום ויכין את קו ההגנה של המועדון.

עו"ד ניר ענבר (טלי בקשי) (מערכת ONE)

הפתרון: הסדר טיעון?

גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי הצדדים יחתרו בסופו של דבר להסדר טיעון. התקדים שעומד לנגד עיניהם הוא המקרה של מועדון ספורט קריית ים (כיום בליגה הלאומית), נגדה הוגש בזמנו כתב אישום דומה בגין חוזים כפולים. באותו מקרה, בהתאחדות דרשו תחילה הפחתה דרקונית של 15 נקודות, אך בסיומו של הליך משפטי והסדר טיעון, הופחתו לקבוצה 4 נקודות בפועל ועוד 6 נקודות על תנאי.

ההערכה הרווחת כעת היא שגם במקרה של טבריה, הסאגה תסתיים בהסדר טיעון, אך בניגוד לקריית ים, שהצליחה לסיים זאת בהפחתה של 4 נקודות בלבד, במקרה של טבריה מדובר בסכומים הרבה יותר גבוהים ולכן גם הפחתת הנקודות במקרה של הסדר טיעון צפויה להיות גבוהה הרבה יותר.