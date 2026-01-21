דקה 4: גלאטסראיי - אתלטיקו 0:0

המחזור השביעי בליגת האלופות ממשיך גם היום, כאשר בשעה זו המשחקים המוקדמים מתקיימים, כשאתלטיקו מדריד מתארחת באיסטנבול אצל גלאטסראיי ורוצים להמשיך במומנטום החיובי. בנוסף, קרבאח פוגשת את פרנקפורט הגרמנית.

גלאטסראיי – אתלטיקו מדריד 0:0

לאחר פגרה של חודש וחצי, חניכיו של דייגו סימאונה חוזרים אל הבמה המרכזית עם משחק חוץ קשה. הקבוצה מבירת ספרד מגיעה במומנטום טוב לאחר ניצחונות 0:1 בליגה ובגביע המלך. במשחקיה האחרונים באירופה גם כן האורחת רושמת רצף חיובי, מה שמציב אותה בעמדה לסיים כאחת משמונה הראשונות ולדלג על שלב הפלייאוף. לשירותו של המאמן הארגנטינאי עומד סגל מלא מלבד היעדרותו של הבלם הצרפתי, קלמנט לנגלה, שסובל מפציעת ברך מתמשכת.

בצד הצהוב-אדום, מוליכת הליגה הטורקית רוצה להישאר במרכז הטבלה של ליגת האלופות, במקום שיוביל אותה לפלייאוף. הבעיה העיקרית מבחינת אוקאן בורוק וחבורתו היא שבניגוד ליריבתם, המארחת סובלת מחוסר יציבות בכל המסגרות, כשהיא מגיעה לאחר 1:1 ביתי בליגה והפסד 2:0 לפנרבחצ’ה בגמר הסופר קאפ הטורקי. בשני המפגשים הקודמים והיחידים בין הקבוצות במסגרת המפעל האירופי, לפני עשור, אתלטיקו יצאה עם ידה על העליונה פעמיים בתוצאה 0:2.

קרבאח – פרנקפורט 0:0

המשחק השני שמתקיים כעת בפתיחת יום המשחקים הנוכחי, מפגיש את האלופה האזרית מול דניס שמיט וקבוצתו לקרב בתחתית הטבלה. שתי הקבוצות מבינות שמדובר בהתמודדות בעל חשיבות גבוהה ביותר כשהפסד של הגרמנים למעשה יסיים את סיכויי ההעפלה לשלב הבא ואיבוד נקודות של המארחת עלול לפגוע במאבקים על כרטיס הכניסה לפלייאוף.

פרנקפורט מגיעה בכושר בעייתי מבחינתה, כשהיא אומנם במקום השביעי בבונדסליגה, אבל איבדה את מלך השערים שלה, ג’ונתן בורקארדט, והצליחה לנצח משחק אחד בלבד בכל המסגרות בחודשיים האחרונים (0:1 ביתי על אוגסבורג, לפני חודש). מצד שני, קרבאח במקום השני בליגה המקומית שלה כשהיא איבדה את הפסגה רק לאחרונה ומאז רשמה 4 ניצחונות רצופים. במפגשים הרשמיים היחידים ביניהן, שנערכו במוקדמות הליגה האירופית ב-2013, ניצחה פרנקפורט פעמיים (0:2 בחוץ ו-1:2 בבית), בדרך למאזן מושלם מול האזריים.