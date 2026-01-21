יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:01
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"במרתון אליפות אין ברירה אלא להסתכל קדימה"

בהפועל באר שבע אוספים את השברים מההפסד הכואב להפועל ת"א: "מה שהיה נגמר". לופס יחמיץ בין שבועיים לחודש, וגם: שחקני הנוער שעשויים לבוא בחשבון

|
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חגי מיכאלי)

בהפועל באר שבע מנסים להתאושש אחרי ההפסד האכזרי 2:1 שלשום (שני) להפועל תל אביב. בקבוצה של רן קוז'וק נאלצים כעת להתמודד עם אתגר חדש והוא לרדוף אחרי בית"ר ירושלים, שעושה את הרושם שיש לה את כל החבילה כדי לזכות באליפות. יחד עם זאת, בבאר שבע מדגישים שהם מסתכלים אך ורק על עצמם, לאור הבעיות שצפות בסיבוב השני. 

"במרתון אליפות אין ברירה אלא להסתכל קדימה, מה שהיה נגמר. יש לנו הרבה דברים לשפר ולתקן, כל השאר לא מעניין אותנו. הדבר היחיד שיש לנו כרגע מול העיניים הוא לנצח את בעוד ארבעה ימים את קריית שמונה ולחזור לקחת שלוש נקודות, בזה אנחנו מתעסקים. יש לנו קהל מאחורינו שרוצה לראות קבוצה שקמה חזקה מתוצאה לא טובה, אנחנו צריכים להתאושש כולנו ביחד מהמצב הזה", אמרו במועדון. 

הלדר לופס צפוי לחזור רק לקראת סוף הסיבוב השני

השחקנים קיבלו היום חופש ויחלו מחר בהכנות לקראת קריית שמונה. הלדר לופס עדיין לא עבר צילום, אבל ההערכות הן שהוא יחמיץ בין שבועיים לחודש ויחזור רק לקראת סוף הסיבוב, כשאופיר דודזאדה יחליפו.

הלדר לופס מחזיק את הרגל (רדאד גהלדר לופס מחזיק את הרגל (רדאד ג'בארה)

גיא מזרחי יחזור לעמדת המגן ימני אחרי שריצה עונש של צבירת כרטיסים צהובים מול הפועל תל אביב. בבאר שבע עוקבים אחרי כוכבי קבוצת הנוער, ניב וקנין ועמית אוחנה, שכבשו ביחד 21 שערי ליגה העונה. וקנין משחקן בעמדת הכנף הימנית, בה באר שבע מנסה להתחזק ויתכן שיהווה אלטרנטיבה מהספסל עד שיימצא זר מתאים.

