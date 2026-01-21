יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:00
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

לואיס אנריקה כועס: כדורגל הוא ספורט מחורבן

המאמן נראה מתוסכל מאוד לאחר ההפסד של פ.ס.ז' לספורטינג ליסבון: "זה היה משחק החוץ הכי טוב שלנו העונה. מאוד לא הוגן, אבל כשיש בעיות זו אשמתי"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

למרות שבכדורגל זכויות וצדק לא תמיד הולכים יד ביד, פאריס סן ז’רמן שוב הרגישה שנענשה יתר על המידה במשחק שבו, באופן כללי, הגיעה לה תוצאה טובה יותר. הקבוצה של לואיס אנריקה הפסידה בביקורה 2:1 אצל ספורטינג ליסבון במחזור ה-7 של ליגת האלופות ונסוגה לאחור בטבלת המפעל הבכיר ביבשת.

זו אינה הפעם הראשונה שפ.ס.ז’ חווה תחושה כזו בשבועות האחרונים. רק לאחרונה, במשחק הגביע הצרפתי מול פאריס FC, היא הודחה גם כן במשחק שבו הייתה עדיפה וייצרה יותר מצבים מיריבתה. עם זאת, זהו ספורט של הבקעת שערים ומניעת ספיגות, ושם בדיוק סובלת הקבוצה של לואיס אנריקה יותר מאשר בעונה שעברה.

מסיבה זו המאמן נראה מתוסכל מאוד לאחר ההפסד לספורטינג. כשנשאל על הסיבות למעידה של קבוצתו, “לוצ’ו” היה חד וברור: “זה מאוד פשוט, זה כדורגל. זה היה משחק החוץ הטוב ביותר ששיחקנו העונה. אני מאוד גאה בשחקנים שלי ובקבוצה שלי. עם המנטליות הזו נגיע רחוק מאוד. התוצאה מאכזבת ולא צודקת. חבל, כי ראיתי רק קבוצה אחת לאורך כל המשחק. היינו הרבה יותר טובים מול יריבה טובה מאוד. זה מאוד מאכזב כי זה מאוד לא הוגן. קשה לדבר על כדורגל עכשיו. הכדורגל הוא מחורבן”.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

“אני רגיל לזה”

“כשיש בעיות, אל תדאגו, זו אשמתי, אבל אני מאוד מרוצה. היינו מתוסכלים, ואני הייתי המתוסכל מכולם, כי אני מבין את השחקנים שלי. הפסדנו כי זה ספורט מחורבן, הכדורגל הוא חרא. הפסדנו לפאריס FC, סיימנו בתיקו בבילבאו ועכשיו קורה אותו דבר. אני רגיל לזה”, הוסיף.

האמת היא שפאריס סן ז’רמן נראית העונה פגיעה יותר מאשר בעונה הקודמת, שבה זכתה בליגת האלופות הראשונה בתולדותיה וקטפה את כל התארים האפשריים. אפילו בליגה הצרפתית היא מתקשה יותר מהמצופה, עם יותר מדי מעידות לא צפויות שמצמצמות את הפער במאבק על האליפות.

בעקבות ההפסד בפורטוגל, הקבוצה של לואיס אנריקה ירדה למקום החמישי בטבלת ליגת האלופות, עם מאזן של ארבעה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים. לקראת המחזור האחרון של שלב הליגה, שבו תפגוש את ניוקאסל, הקבוצה הפריזאית תלויה בעצמה כדי לסיים בין שמונה הראשונות ולהימנע משלב הפלייאוף.

