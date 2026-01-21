"הציפיות מנאור גבוהות, מאמינים שהוא הפתרון"

האתגר שמצפה לגוני נאור ביוון מעניין מאוד ומהווה אטרקציה לא רק עבורו, אלא גם עבור אוהדי לאריסה. הקשר שנפרד ממכבי חיפה הצטרף לקבוצה שנתקלת העונה בקשיים, אבל נמצאת בקו עליה ומקווה כעת לעמוד ביעד העיקרי – לשרוד בליגה הראשונה.

לאריסה, שניצחה ביום ראשון האחרון 0:1 את אריס סלוניקי במחזור ה-17 בליגה היוונית, נמצאת עדיין בסכנת ירידה. היא מדורגת במקום ה-12 מתוך 14 קבוצות בליגה הראשונה כשהיא בשוויון נקודות (13) עם אטרומיטוס המדורגת מתחת לקו האדום.

שתי קבוצות יירדו לליגה השנייה, אבל התחושה במועדון כעת חיובית מכיוון שלאריסה נמצאת במגמת שיפור אחרי שעברה תקופה גרועה מאוד. הניצחון על אריס היה השני שלה בלבד מתחילת העונה והראשון בבית מאז מאי 2025.

מאבק בין לאריסה לפאוק סלוניקי (IMAGO)

הסיפור של לאריסה

מדובר באחד המועדונים הצנועים ביוון ובקבוצת תחתית שרק עלתה העונה לליגה הראשונה אחרי שסיימה אשתקד במקום הראשון בליגה השנייה, ללא הפסד. קבוצה שזכתה פעם אחת בהיסטוריה באליפות יוון (1988) ופעמיים בגביע (1985 ו-2007).

לקראת העונה הנוכחית סבלה לאריסה מניהול מקצועי כושל. הסגל עבר מהפך טוטאלי אחרי שהוחלף כמעט כולו. 21 השחקנים שהגיעו בקיץ במקום אלה ששוחררו אחרי שהיו שותפים לעלייה ב-2024/25, התבררו כרכש לא מוצלח ושני מאמנים בלתי מנוסים שעבדו עד כה פוטרו.

המאמן הראשון גיורגוס פטרקיס לא הצליח להרכיב סגל ראוי שיוכל להתמודד בדרישות של הליגה היוונית הראשונה, ופוטר כבר ב-5 באוקטובר בתום לחץ כבד מצד האוהדים שדרשו לשלוח אותו הביתה. גם סטליוס מלזס שהחליף אותו לא הצליח לחולל שינוי ולשפר את המצב ופוטר גם הוא ב-7 בדצמבר.

גיורגוס פטרקיס (IMAGO)

יוצאת לדרך חדשה?

בחודש שעבר מונה המאמן הנוכחי והשלישי של לאריסה העונה, סאבאס פנטלידיס שהצליח לחולל את השינוי המצופה. המאמן בן ה-65 המנוסה באתגרים מהסוג שמצפה ללאריסה עד לסיום העונה, השיג כבר שני ניצחונות וההנהלה הביעה שביעות רצון ממנו.

פנטלידיס נחשב לאחד המאמנים הטובים ביוון ומהווה שדרוג רציני יחסית לשני קודמיו בתפקיד. הניצחון על אריס סלוניקי, קבוצה שמתחרה באירופה בקביעות בשנים האחרונות, מהווה הצהרת כוונות וזו הסיבה שהאוהדים מאמינים כעת שלאריסה תשרוד בליגה הראשונה.

פנטלידיס דאג תחילה לחזק את ההגנה שספגה בצרורות. הוא צירף את המגן השמאלי האיסלנדי קריסטן אולאפסון ומורה לשחקניו ללחוץ גבוה ולצאת להתקפות מהירות. המאמן גם הגיע עם ההנהלה לסיכום על כך שמלבד גוני נאור יצורפו שני שחקני חיזוק נוספים במרכז השדה, עמדה שהייתה בעייתית מאז תחילת העונה.

סאבאס פנטלידיס (IMAGO)

לאריסה נחשבת לקבוצה נטולת כוכבים ואחד הבולטים בה הוא השוער היווני אלכסנדרוס אנגוסטופולוס, ששיחק בעונה שעברה באולימפיאקוס. מרבית השחקנים הינם יוונים ומבין הזרים ניתן לציין בעיקר את החלוץ הצ'יליאני אנחלו סגאל שכבש את השער מול אריס ומצא את הרשת בשני המשחקים האחרונים.

סגאל מרהיב לא רק בכדרור שלו, אלא גם נחשב לשחקן קבוצתי שמציג מחויבות. הוא סבל מפציעה ממושכת שהותירה אותו חודשיים מחוץ למגרשים, אבל כעת חוזר לעצמו. זרים נוספים הם המגן הימני האקוודורי אריק פריגרה, הקשר הארגנטינאי פקונדו פרס, שחקן הכנף הסלובקי לובומיר טופטה והבלם/קשר אחורי יאני אטנסוב מצפון מקדוניה.

אלכסנדרוס אנגוסטופולוס (IMAGO)

הנכס הגדול: האוהדים

לאריסה שמגיעה מהעיר ממרכז יוון על הדרך בין אתונה לסלוניקי (שעתיים נסיעה מכל כיוון) נחשבת לקבוצה קטנה, אבל עם קהל חם במיוחד. אותו קהל נחשב לנכס הגדול ביותר שלה ואשר עוזר לה להתמודד בתקופות של משבר.

אותם אוהדים נחשבים לחמים ונאמנים במיוחד. הם תומכים בשחקנים בתקופות לא טובות והדבר הורגש במיוחד כאשר הם מילאו את אצטדיון AEL FC ארנה (נחנך ב-2010) גם כאשר הקבוצה שיחקה בליגה השנייה.

לכל משחק של לאריסה מגיעים 10,000 צופים ולמשחקים הגדולים מגיעים 16,000 איש שמעודדים ללא הפסק. כך היה גם העונה כאשר הקבוצה סבלה מתוצאות גרועות. כעת, כשהמצב משתפר, בלאריסה בונים על האוהדים במיוחד ומאמינים שהם יעזרו לשחקנים לשרוד. גם גוני נאור כבר הכיר את אותם פנאטים שהגיעו לאצטדיון וביקשו להצטלם איתו בעת שהגיע למעמד החתימה בליווי סוכנו אדם קידן.

גוני נאור בעמד החתימה (פרטי)

מאז 2022 נמצאת לאריסה בשליטת איש העסקים אכילאס נטבליס, המכהן גם כנשיא המועדון. לדברי אנשי התקשורת המקומיים ההנהלה מורכבת מאנשים לא ממש מנוסים, אבל כאלה שאוהבים מאוד כדורגל ואשר הקבוצה יקרה לליבם.

העיתונאי היווני כריס אפטימיו המסקר את לאריסה עבור רשת הטלוויזיה והרדיו 'פורמדיה', אמר ל-ONE: "הציפיות מגוני נאור גבוהות, מכיוון שלאריסה סבלה מבעיה בעמדה שלו וזה הורגש היטב מתחילת העונה. פנטלידיס מאמין שהוא הפתרון האידיאלי על מנת שהקבוצה תשחק כפי שהוא רוצה והוא מתכוון לתת לו תפקיד חשוב. גם האוהדים מאוד התרגשו כששמעו שגוני מגיע והראו לו את אהבתם".