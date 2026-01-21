יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:03
הפועל י-ם בפסגת הליגה הלאומית לנוער דרום

סיכום המחזור ה-15: המוליכה הביסה 0:6 את הפועל מרמורק. הוד השרון, מהמקום השני, הפסידה 2:1 למכבי יפו. מכבי יבנה נועלת הטבלה עם 5 נקודות בלבד

הפועל ירושלים, מובילת הלאומית (באדיבות המועדון)
הפועל ירושלים, מובילת הלאומית (באדיבות המועדון)

סוגרים סיבוב, לאחר 15 מחזורים בליגה הלאומית לנוער דרום, הפועל ירושלים מוליכה הטבלה עם 37 נקודות, 12 ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד אחד, כשהיא בפער של 8 נקודות מהמקום השני. הסגנית, הפועל הוד השרון, חלפה על פני הפועל רמת גן וכפר שלם עם 29 נקודות, תשעה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. במקום האחרון: מכבי יבנה, לה חמש נקודות בלבד.

הפועל ירושלים – הפועל מרמורק 0:6

אבו גוש אירח אתמול (שלישי) את המשחק שנעל את הסיבוב, משחק שהביא עמו תוצאה מוחצת. כזכור, לירן שמש עזב את מרמורק נוכח ההתנהלות, ואלי חייט תפס את מקומו ברחובות. הירושלמים עם פער של שמונה נקודות מהמקום השני ונדמה כי העונה זו העונה לעלות לליגת העל. נתנאל שפראו והקפטן אבישי צוריאל, סיפקו צמד כ"א, יונתן כהן ומוחמד דיאב השלימו את החגיגה.

מכבי יפו – הפועל הוד השרון 1:2

ניצחון רביעי העונה ליפו, ניצחון יקר ערך שמרחיק אותה עוד יותר מהתחתית. הוד השרון, מהמקום השני, הוליכה במחצית הראשונה עם שער של עומרי ספיר. אך במחצית השנייה החבר'ה של אוראל אדיר התעשתו והפכו את התוצאה משערים של אמיר שנפלד (פנדל) ויהונתן עצמון. הפסד ליגה שלישי העונה להוד השרון שמתרחקת מהמקום הראשון. 17 נקודות ליפואים העונה.

מכבי יפו (באדיבות המועדון)מכבי יפו (באדיבות המועדון)

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר שלם 1:1

בזמן שרמת גן קבוצה חופשית, כפר שלם איבדה הזדמנות לסיים את הסיבוב הראשון במקום השלישי. כפר קאסם, שנמצאת מתחת לקו האדום, רשמה תוצאת תיקו שנייה בסך הכל העונה. עד לדקה ה-83 להתמודדות, נדמה היה כי כפר קאסם בדרך להפתעה, כשהוליכה 0:1 משער של סאלח אזברגה, אלא שאז הגיע הזר של כפר שלם, סוואליו קראמוקו, וקבע את תוצאת הסיום: 1:1 דרמטי. 

הפועל הרצליה – בית"ר נורדיה ירושלים 2:1

ניצחון שלישי וסופר חשוב לחבר'ה של נאור מחלב, שהגיעו ל-14 נקודות העונה. מה שאומר שהם רחוקים שלוש נקודות מכפר קאסם, שנמצאת מתחת לקו האדום. הרצליה סופגת הפסד שמיני, ונמצאת מעל נורדיה ירושלים בשתי נקודות בלבד. ליאור דוסטאר סיפק צמד, רועי שקלים צימק את התוצאה. יהלי מוראדיאן מהרצליה, ראה צהוב שני בתוך שבע דקות והוצא לעברו כרטיס אדום.

בית"ר נורדיה (באדיבות המועדון)בית"ר נורדיה (באדיבות המועדון)

מכבי באר שבע – שמשון תל אביב 2:2

שער דרמטי בדקה ה-92 של תומר פרוכט, שחקן באר שבע, קבע 2:2 מול הקבוצה ממרכז הטבלה. נוכח התוצאה, לבאר שבע 13 נקודות, שתי נקודות יותר מכפר קאסם. שמשון תל אביב חולקת את המקום השישי עם מרמורק, להן 21 נקודות. יובל לוטן ועמית נמני קבע 0:2 לאורחים, צחי לוי ותומר פרוכט השוו את התוצאה.

מכבי יבנה – גדנ"ע תל אביב 1:0

שחקניו של יוני וקנין סוגרים את הסיבוב הראשון במקום החמישי. יבנה, שאירחה אותה באצטדיון העירוני, יכולה הייתה להוציא הרבה יותר, מה גם שגדנ"ע נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-53, כשיאיר גרין ראה צהוב שני ואדום. אופק לב קבע את תוצאת המשחק בדקה השמינית להתמודדות. יבנה נועלת הטבלה עם חמש נקודות, ניצחון בודד, שתי תוצאות תיקו, 10 שערים ו-11 הפסדים.

גדנ"ע תל אביב (באדיבות המועדון)גדנ"ע תל אביב (באדיבות המועדון)

 

סקציה נס ציונה – הכח מכבי עמידר רמת גן 2:0

ניצחון ליגה חמישי העונה לסגולים קבע כי הכח רמת גן סוגרת סיבוב במקום השמיני בטבלה, בעוד שהיא חולקת אותו עם נס ציונה יריבתה, כשלשתיהן 19 נקודות. מכבי עמידר בין שלושת הקבוצות שהבקיעו הכי מעט שערים בליגה. ליאם אליה ועידו שריקי קבעו את תוצאת הסיום. נועם גובנייה, מנס ציונה, ראה צהוב שני בדקה ה-57 והורחק מההתמודדות.

