יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

באשדוד מרוצים מהיענות העירייה, צ'יסאלה נחת

במועדון מקווים שההיערכות לקיום המפגש בי"א תעזור מול בית"ר ירושלים, קשר נבחרת זמביה שמגיע מהליגה בגאנה הגיע לישראל וצפוי להצטרף בימים הקרובים

|
שחקני אשדוד (שחר גרוס)
שחקני אשדוד (שחר גרוס)

מ.ס אשדוד ממשיכה להתחזק. קשר נבחרת זמביה, ווילסון צ'יסאלה, נחת בישראל וצפוי להצטרף לסגל של הקבוצה בימים הקרובים. צ'יסאלה בן ה-23 מגיע מהליגה בגאנה, ולאורך התקופה האחרונה רשם שש הופעות במדי הנבחרת הבוגרת של זמביה וזה נתון שממחיש את הפוטנציאל והניסיון שאשדוד רואה בו.

במקביל, באשדוד ממשיכים לבחון אופציות לחיזוק ההתקפה. באשדוד יצטרכו לפנות מקום לצ'יסאלה מעבר ללני נאנג'יס שהוקפא בשלב זה בבקרה התקציבית.  קארים קימבידי צפוי צפוי לפנות את מקומו במצבת הזרים, כשמספר קבוצות מליגת העל כבר הביעו עניין בשחקן, וההתפתחויות סביבו צפויות בקרוב.

באשדוד מעוניינים מאוד לחזק את הקישור, זאת לאחר שחיזקו את עמדת המגן הימני עם צירופו של אבישי כהן על חשבונו של רז מאיר. צ'יסאלה יעבור בדיקות רפואיות ואם ירשים, יצטרף רשמית לקבוצה. הוא מתנשא לגובה של 1.79 מ' והוא משחק עם רגל שמאל דומיננטית. באשדוד יודעים שהוא לפני פריצה ואם יראה את היכולות מהם יתרשמו הוא גם יתקדם בעתיד הקרוב.

שביעות רצון מהשת”פ עם העירייה

מעבר לענייני הסגל, במועדון הביעו שביעות רצון משיתוף הפעולה עם עיריית אשדוד, שנענתה לכל דרישות המשטרה ואמורה להשלים את השדרוגים הנדרשים באצטדיון, לקראת קיום המשחק ביום ראשון הקרוב. באשדוד מקווים שההיערכות המלאה תאפשר לקבוצה להתרכז בניסיון לעצור את המוליכה בית"ר ירושלים.

