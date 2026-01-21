עמותת הבוגרים ברמה"ש תנהל את מחלקת הנוער

דף חדש בהפועל ניר רמת השרון. אנשי העמותה החדשים שנכנסו לתפקיד, וביניהם פרדי צרפתי, יואב גרוס, גוני ורור ושמעון שחר, עובדים במלוא המרץ בכדי שמועדון הכדורגל המכיל קבוצת בוגרים ועוד 15 קבוצות במחלקת הנוער יחזרו למקום ראוי, לאחר מה שארע בקיץ, בכל הקשור לענייני כספים במועדון.

ל-ONE נודע כי כל 15 הקבוצות במחלקת הנוער, מגיל נוער ועד גיל טרום ילדים ב', יעברו לעמותה המנהלת את הפועל ניר רמת השרון בוגרים, הלא היא מ.כ. רמת השרון (580348480). המטרה היא להפעיל את כלל המועדון תחת מטרייה אחת, לגדל כשרונות צעירים ולהעלות אותם לקבוצת הבוגרים, שתחפש בשנתיים הקרובות לחזור לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי.

מעבר לכך, בהפועל ניר רמת השרון שוקלים להקים אקדמיית כדורגל מפוארת ואיכותית בפן המקצועי, שתתמקד בילדים המגיעים מתוך העיר רמת השרון אליה ומחוצה לה במטרה לקדם ולהצמיח דור כדורגל איכותי מעמדת השוער, דרך ההגנה והקישור ועד לחלוצים. יש תוכניות לטווח הארוך, ברצון עז להוביל המועדון להיות אחד מהבכירים במרכז ובארץ בכלל.

רוכברגר פתח את הדלת והכיס

לאחר העברת השרביט לאנשי המועדון החדש, ראש העירייה, יצחק רוכברגר, פתח בפניהם הדלת והכיס ואף העביר הבטחה כי העירייה תקדם בנייתם של ארבעה מגרשי כדורגל חדישים בשטח העיר, מגרשי כדורגל סינתטיים, שיעמדו לרשותה של הפועל ניר רמת השרון ובני הנוער הרבים שצפויים להגיע עוד למועדון ולהתפתח בו.

בתוך כך, לאחר בדיקת ONE, בדצמבר 2025 בוטל אישור הניהול התקין של העמותה, בהתאם לרישומי רשות התאגידים. את כל סאגת ניהול הכספים הלא ראוייה השאירו מי שעמדו מאחורי הפועל ניר רמת השרון לפני הגעת ההנהלה החדשה, כך שזו תצטרך לפעול במהרה להשיג האישורים מחדש. בתוך כך, טרם הושג דו"ח העמותה (דיווחים שנתיים) לשנה הקלינדרית 2024.