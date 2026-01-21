יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4314-3418הפועל ת"א1
3719-4218מכבי חיפה2
3622-4518מכבי ת"א3
3621-3518הפועל ב"ש4
3230-4718מכבי נתניה5
3028-3518מכבי פ"ת6
2832-3018בית"ר ירושלים7
2732-3518הפועל פ"ת8
 פלייאוף תחתון 
2823-2919בני יהודה1
2529-3419הפועל כפ"ס2
2428-2419מ.ס. אשדוד3
2439-3019הפועל ראשל"צ4
2231-2919הפועל רעננה5
2038-2319עירוני ק"ש6
1939-2219מכבי הרצליה7
1740-2019הפועל חיפה8
1052-2919הפועל רמה"ש9
747-2119הפועל עכו10

עמותת הבוגרים ברמה"ש תנהל את מחלקת הנוער

מעתה כל 15 קבוצות מחלקת הנוער במועדון, יפעלו תחת מטרייה אחת, כשהמטרה היא להצמיח כישרונות צעירים. וגם: המגרשים החדשים שבדרך והניהול התקין

|
הפועל ניר רמת השרון (באדיבות מחלקת הנוער של המועדון)
הפועל ניר רמת השרון (באדיבות מחלקת הנוער של המועדון)

דף חדש בהפועל ניר רמת השרון. אנשי העמותה החדשים שנכנסו לתפקיד, וביניהם פרדי צרפתי, יואב גרוס, גוני ורור ושמעון שחר, עובדים במלוא המרץ בכדי שמועדון הכדורגל המכיל קבוצת בוגרים ועוד 15 קבוצות במחלקת הנוער יחזרו למקום ראוי, לאחר מה שארע בקיץ, בכל הקשור לענייני כספים במועדון.

ל-ONE נודע כי כל 15 הקבוצות במחלקת הנוער, מגיל נוער ועד גיל טרום ילדים ב', יעברו לעמותה המנהלת את הפועל ניר רמת השרון בוגרים, הלא היא מ.כ. רמת השרון (580348480). המטרה היא להפעיל את כלל המועדון תחת מטרייה אחת, לגדל כשרונות צעירים ולהעלות אותם לקבוצת הבוגרים, שתחפש בשנתיים הקרובות לחזור לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי.

מעבר לכך, בהפועל ניר רמת השרון שוקלים להקים אקדמיית כדורגל מפוארת ואיכותית בפן המקצועי, שתתמקד בילדים המגיעים מתוך העיר רמת השרון אליה ומחוצה לה במטרה לקדם ולהצמיח דור כדורגל איכותי מעמדת השוער, דרך ההגנה והקישור ועד לחלוצים. יש תוכניות לטווח הארוך, ברצון עז להוביל המועדון להיות אחד מהבכירים במרכז ובארץ בכלל.

רוכברגר פתח את הדלת והכיס

לאחר העברת השרביט לאנשי המועדון החדש, ראש העירייה, יצחק רוכברגר, פתח בפניהם הדלת והכיס ואף העביר הבטחה כי העירייה תקדם בנייתם של ארבעה מגרשי כדורגל חדישים בשטח העיר, מגרשי כדורגל סינתטיים, שיעמדו לרשותה של הפועל ניר רמת השרון ובני הנוער הרבים שצפויים להגיע עוד למועדון ולהתפתח בו.

בתוך כך, לאחר בדיקת ONE, בדצמבר 2025 בוטל אישור הניהול התקין של העמותה, בהתאם לרישומי רשות התאגידים. את כל סאגת ניהול הכספים הלא ראוייה השאירו מי שעמדו מאחורי הפועל ניר רמת השרון לפני הגעת ההנהלה החדשה, כך שזו תצטרך לפעול במהרה להשיג האישורים מחדש. בתוך כך, טרם הושג דו"ח העמותה (דיווחים שנתיים) לשנה הקלינדרית 2024.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */