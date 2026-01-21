קריית ים ניצחה, הפער מחדרה עומד על 4 נקודות

סוגרים סיבוב. לאחר 15 מחזורים בליגה הלאומית לנוער צפון, הפועל חדרה מוליכה את הטבלה עם 34 נקודות, 11 ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים, כשבמקום השני אפשר למצוא את מ.ס. קריית ים שחלפה על פני סכנין, טוברוק וטבריה, ולה 30 נקודות, תשעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים. במקום האחרון: הפועל בית שאן, לה שמונה נקודות, עם ניצחון בודד. מכבי אחי נצרת הייתה לקבוצה החופשית במסגרת מחזור זה.

עירוני נשר – מ.ס. קריית ים 2:1

נשר לא הייתה פחות טובה מקריית ים, אבל בקריית ים אפשר למצוא את איליה פוטקין, ככה שבסופו של דבר ניצחה הקבוצה של קיקו כהן ונצמדה לחדרה בצמרת לכדי ארבע נקודות. שער 13 העונה לפוטקין, בן יונה השלים את הניצחון. אלחנן לוי צימק בדקה ה-63 להתמודדות ובדקה ה-93 עדי אוחיון, שוערה של קריית ים, קיבל צהוב על משיכת זמן מיותרת. נשר תשיעית בטבלה.

הפועל חדרה – מ.ס. צעירי כפר כנא 0:4

חדרה שומרת על המקום הראשון עם תום הסיבוב הראשון, כקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים (52) וכקבוצה שספגה הכי מעט שערים (12). יואב תורג'מן, וילסקו כריסטיאן נדקי, עמית סימן טוב ואלמוג ימהרן הבקיעו למקומיים. צעירי כפר כנא ומוחמד (בירתי) עבאס סוגרים סיבוב במקום ה-12 בטבלה, כשרק שתי נקודות מפרידות בינה לבין המקום האחרון.

הפועל חדרה (באדיבות המועדון)

עירוני טבריה – בית"ר טוברוק 3:1

המגרש הטברייני שמשקיף לכינרת ולהר החרמון הצבוע בלבן, אירח מפגש בין שתי קבוצות מהחלק העליון של הטבלה, כשבסופו של דבר אלו מנתניה ניצחו בפעם התשיעית העונה בליגה. הפסד רביעי לטבריה לעת עתה, שסוגרת סיבוב במקום השישי. עדי יצחק סיפק צמד (13', 82'), אסאן ג'ובה השלים השלישי (87'). איליי זדאד קבע 1:1 (פנדל) בדקה ה-80.

בית"ר טוברוק (באדיבות המועדון)

מכבי צור שלום קריית ביאליק – הפועל נוף הגליל 0:3

עונה נהדרת לחבר'ה של ברק בן שמואל. צור שלום מסיימת את הסיבוב הראשון במקום השביעי, שלוש נקודות מהמקום החמישי, כשהיא מעל נוף הגליל שבתחילת העונה הביאה את אלברט סולומונוב. כל השערים בהתמודדות נפלו במחצית הראשונה. עילאי פז התכבד בצמד שערים, אופק אלגים השלים את החגיגה. בנוף הגליל רחוקים 11 נקודות מהמקום השני המוביל לפלייאוף העליון.

מכבי צור שלום קריית ביאליק (צילום מחמוד איהאב חמדי)

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. נווה יוסף 5:1

נווה יוסף סוגרת את הסיבוב הראשון במקום החמישי כקבוצה השנייה בליגה שהבקיעה הכי הרבה שערים (45) אחרי המוליכה, הפועל חדרה. אום אל פאחם עם הפסד ליגה תשיעי העונה, כשיחד עם הפועל עפולה, הפסידה הכי הרבה לעת עתה. ב-59 דקות משחק סיפק אילעי לוי רביעייה(!), מוחמד אגבאריה השלים בדקה ה-88. אדהם מחאמיד צימק ל-3:1.

הפועל עפולה – מכבי עירוני קריית אתא 2:0

לא הבכורה לה ציפה יובל שטרית על הקווים בהפועל עפולה, אליה הגיע לקדנציה נוספת, כשהמטרה היא להוציאה מהחלקת התחתון של הטבלה. אם לא די בזאת, לקבוצה כבר תשעה הפסדים, כמות ההפסדים הגבוהה בליגה, יחד עם אום אל פאחם. קריית אתא מתרחקת מהתחתית הבוערת ולה כבר 15 נקודות. אור גיני והמחליף סאאר עכאוי קבעו את תוצאת המשחק.

בני סכנין – הפועל בית שאן 1:1

אצטדיון דוחא אירח את שתי הקבוצות, כאשר בסכנין רצו להתקרב עוד יותר למוליכה, בעוד בית שאן, מהמקום האחרון, רצתה להמשיך המומנטום מהמחזור הקודם. איתי אברהם הבקיע ראשון לזכות האורחים, ביאן אבו ריא השווה בתחילת המחצית השנייה. גיא דיין מוציא מים מהסלע בבית שאן, בעוד סכנין כבר שמונה נקודות מהמקום הראשון.