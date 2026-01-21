יום רביעי, 21.01.2026 שעה 11:41
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

נתניה בודקת את אופציית צירופו של תומר יוספי

רוני לוי, שמחפש קשר התקפי, רוצה לאחד כוחות בשנית עם השחקן שמחזיק בחוזה באוקראינה. וגם: היעד החדש של גוסטבו לאאל שהיה מועמד לאמן את היהלומים

|
תומר יוספי (חג'אג' רחאל)
תומר יוספי (חג'אג' רחאל)

במכבי נתניה המשיכו הבוקר בהכנות לקראת המשחק ביום שבת מול מכבי חיפה, כאשר במקביל במועדון מנסים להתחזק.

המאמן רוני לוי מחפש שחקן שיוכל לשחק כקשר התקפי וגם בכנף כאשר ל-ONE נודע שבדיקות ראשוניות נעשו מול הקשר תומר יוספי.

השחקן, שמחזיק בחוזה בפוליסיה האוקראינית, כבש העונה שני שערים ובישל עוד שער נוסף, כשכזכור הוא רשם את עונתו המוצלחת ביותר תחת לוי במדי הפועל חיפה. 

היעד החדש של לאאל

בינתיים, מי שהיה מועמד להגיע עוד בטרם בנתניה קיבלו את ההחלטה הנכונה ללכת על לוי, גוסטבו לאאל מצא קבוצה אחרת.

איש המקצוע הברזילאי בן ה-39, חתם כמנהל הטכני של קבוצת טלקסלה מתחתית הליגה השנייה במקסיקו.

