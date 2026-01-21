יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
67%1675-172221פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
64%1847-197022אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
26%1982-184323אנדולו אפס20

"החוכמה לדעת לנצח משחקים גם בתקופה כזו"

בהפועל ת"א מודים: "אנחנו לא טובים לאחרונה", אך מדגישים: "חשוב לסמן וי, ניצחון גדול יוציא אותנו מזה". וגם: התרגיל של איטודיס והצפייה בחלאילי

|
שחקני הפועל ת
שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)

אחרי הניצחון הדרמטי 66:71 על אנדולו אפס אתמול (שלישי), בהפועל תל אביב מודים: “זה נכון שאנחנו לא משחקים טוב לאחרונה, אבל החוכמה היא גם בתקופה כזו להצליח לנצח את המשחקים האלה ולסמן וי. נצטרך ניצחון אחד גדול ומשכנע כדי לצאת מהתקופה הזו”.

הפוזיישן שלמעשה הכריע את המשחק, בו כריס ג’ונס קלע סל גדול בקלאץ’, היה תרגיל מתוכנן של מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס. אנשי האדומים היו שבעי רצון מכך: “הפעם השחקנים שמעו למה שאיטודיס אמר, אז זה הלך מצוין”.

מיעוט הדקות של הישראלים

מיעוט הדקות והתסכול של השחקנים הישראלים במסגרת היורוליג ממשיך להדאיג חלק גדול מאוהדי הקבוצה. אתמול הם יכולים היו להיות מעודדים כשראו שים מדר פתח בחמישייה, אך פחות מ-7 דקות של הרכז הישראלי על הפרקט הספיקו לאיטודיס, שהחליט לשלוח אותו לספסל עד לסיום המשחק. הקפטן, תומר גינת, אפילו לא ראה פרקט, כמו גם שאר הישראלים.

דימיטריס איטודיס וים מדר (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס וים מדר (רועי כפיר)

“אנחנו מבינים את התסכול שיש לישראלים, אבל זו הסיטואציה, אין אצל איטודיס פשרות והנחות בדברים האלה, הוא הולך עם מי שהוא מאמין שצריך לשחק. לשחקנים הישראלים עוד יהיה חלק חשוב בעונה הזו והם יהיו נדבך חשוב בקבוצה”, אמרו בהפועל תל אביב.

הצוות וחלק משחקני הקבוצה יצפו בחלאילי מול באיירן

הקבוצה תטוס הערב למינכן לקראת המשחק השני בשבוע המשחקים הכפול, שיתקיים מול פרטיזן בלגרד (שישי, 21:30), שכזכור, נאלצת לארח את המשחק בגרמניה.. הצוות וחלק מהשחקנים יפקדו הערב את האליאנץ ארנה כדי לצפות בענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז מתארחים אצל באיירן מינכן במסגרת ליגת האלופות. מחר האדומים יערכו את האימון המסכם לקראת ההתמודדות בשישי.

