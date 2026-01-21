יום רביעי, 21.01.2026 שעה 23:04
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
1313-167אתלטיקו מדריד8
136-86אטאלנטה9
127-137אינטר10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
109-97גלאטסראיי16
1015-137קרבאח אגדם17
98-116מארסיי18
910-126יובנטוס19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
811-156פ.ס.וו. איינדהובן22
813-87אולימפיאקוס23
812-77נאפולי24
817-117פ.צ. קופנהאגן25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

מחצית: סלביה - ברצלונה 2:2

ליגת האלופות, מחזור 7: משחק אדיר בצ'כיה. הקטלונים ספגו פעמיים מקרנות, אך מנגד נהנו מצמד של פרמין לופס. עוד כעת: יובנטוס - בנפיקה ליסבון 0:0

|
פרנקי דה יונג ודייויד מוזס (IMAGO)
פרנקי דה יונג ודייויד מוזס (IMAGO)

ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל סלביה פראג במטרה ברורה לנצח ולעשות צעד חשוב לחלק העליון של טבלת ליגת האלופות, שם היא עוד מקווה לתפוס מקום בשמינייה הראשונה ולהימנע משלב הפלייאוף. במקביל, יובנטוס משחקת נגד בנפיקה ליסבון. 

סלביה פראג – ברצלונה 1:2

הקטלונים מגיעים למשחק הזה לאחר ניצחון חשוב במחזור הקודם, שהחזיר אותה למסלול האירופי, אך במקביל גם אחרי הפסד ליגה מתסכל שקטע רצף מרשים של 11 ניצחונות בכל המסגרות. למרות זכייה בסופר קאפ הספרדי, בקבוצה של האנזי פליק יודעים שאין מקום לשאננות, במיוחד לאור העובדה שמאזן החוץ שלהם בליגת האלופות בתקופה האחרונה רחוק מלהיות מרשים, עם ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקי חוץ.

עבור המארחת מדובר באחד הרגעים הקריטיים בעונה האירופית. סלביה עדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של ליגת האלופות, אך למרות מאזן של 3 תוצאות תיקו ו־3 הפסדים, היא שומרת על סיכוי להעפיל לפלייאוף. הבעיה המרכזית נותרה בחלק ההתקפי, עם רצף של 5 משחקים במפעל ללא שער, כולל שניים רצופים בבית. בנוסף, הקבוצה לא שיחקה משחק רשמי למעלה מחודש, דבר שעלול להשפיע על הקצב והחדות.

ההיסטוריה נוטה בבירור לטובת ברצלונה. בשני המפגשים הקודמים בין הקבוצות היא לא הפסידה, כולל ניצחון 1:2 בפראג בעונת 2019/20. סלביה עצמה כמעט ואינה מצליחה מול קבוצות ספרדיות באירופה, עם ניצחון אחד בלבד לאורך השנים, בעוד שברצלונה ניצחה 7 מתוך 8 משחקיה בליגת האלופות מול יריבות צ’כיות. שתי הקבוצות מתמודדות עם חיסורים משמעותיים, כאשר סלביה חסרה מספר שחקנים פצועים וברצלונה נאלצת להסתדר בלי פראן טורס ובלי לאמין ימאל המושעה. 

צמד המאמנים לפני המשחק (IMAGO)צמד המאמנים לפני המשחק (IMAGO)

שער! דקה 10, סלביה פראג עלתה ל-0:1: הגבהה מהקרן של הצ’כים הגיעה לתומאס הולש בפינה הקרובה שנגח לאחור, הכדור הגיע לואסיל קושיי, שתוך כדי נפילה שלח את הכדור לרשת של גארסיה.

שחקני סלביה פראג חוגגים (IMAGO)שחקני סלביה פראג חוגגים (IMAGO)

שער! דקה 34, ברצלונה השוותה ל-1:1: ראפיניה השאיר עם העקב לדה יונג, שהעביר כדור עומק לפרמין לופז, שמפינת תיבת ה-5 בעט לפינה הקרובה, השוער של הצ’כים עמד במקום הנכון אך לא הצליח למנוע מהכדור להיכנס לרשת.

הכדור של פרמין לופס נכנס לרשת (IMAGO)הכדור של פרמין לופס נכנס לרשת (IMAGO)
פרמין לופס חוגג (IMAGO)פרמין לופס חוגג (IMAGO)

שער! דקה 42, בארסה הפכה את התוצאה: התקפה לפי הספר של האורחת, פדרי העביר כדור לרוני באגף וקיבל ממנו בחזרה, משם הקשר מסר לפרמין לופז שמחוץ לרחבת ה-16 הפציץ לפינה ולרשת וזה 1:2 קטלוני.

פרמין לופס חוגג את האנזי פליק (IMAGO)פרמין לופס חוגג את האנזי פליק (IMAGO)
פרמין לופס חוגג עם ראפיניה ולבנדובסקי (IMAGO)פרמין לופס חוגג עם ראפיניה ולבנדובסקי (IMAGO)

שער! דקה 44, הצ’כים לא ויתרו וזה 2:2: שוב פעם קרן לפינה הקרובה, שוב נגיחה לאחור, ההגנה של ברצלונה התבלבלה, הכדור פגע בלבנדובסקי ונכנס לרשת.

יובנטוס – בנפיקה ליסבון 0:0

המארחת מגיעה למחזור עם רוח גבית באירופה לאחר פתיחה מגומגמת, כששני ניצחונות רצופים החזירו אותה חזק למאבק על העלייה לשלב הנוקאאוט. הגברת הזקנה מחזיקה ביתרון של 3 נקודות על הרודפות, יודעת שניצחון נוסף יקדם אותה משמעותית, ובונה גם על העוצמה הביתית המרשימה שלה, עם רצף ארוך ללא הפסד בטורינו ויכולת התקפית יציבה במיוחד במחצית השנייה של משחקים.

בנפיקה, מנגד, עדיין מחוץ ל-24 הראשונות אך חזרה לעניינים בזכות שני ניצחונות רצופים, שניהם ללא ספיגה. הפורטוגלים מציגים כושר חוץ מצוין ומגיעים עם אמונה שאפשר להפתיע, במיוחד לאור המאזן ההיסטורי החיובי שלהם מול יובנטוס בליגת האלופות בשנים האחרונות. המפגש הזה מציב קרב מעניין בין ביטחון ביתי של יובנטוס ליכולת חוץ אפקטיבית של בנפיקה, כשכל תוצאה עשויה להשפיע משמעותית על תמונת ההעפלה.

