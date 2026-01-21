מחצית: סלביה - ברצלונה 2:2

ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל סלביה פראג במטרה ברורה לנצח ולעשות צעד חשוב לחלק העליון של טבלת ליגת האלופות, שם היא עוד מקווה לתפוס מקום בשמינייה הראשונה ולהימנע משלב הפלייאוף. במקביל, יובנטוס משחקת נגד בנפיקה ליסבון.

סלביה פראג – ברצלונה 1:2

הקטלונים מגיעים למשחק הזה לאחר ניצחון חשוב במחזור הקודם, שהחזיר אותה למסלול האירופי, אך במקביל גם אחרי הפסד ליגה מתסכל שקטע רצף מרשים של 11 ניצחונות בכל המסגרות. למרות זכייה בסופר קאפ הספרדי, בקבוצה של האנזי פליק יודעים שאין מקום לשאננות, במיוחד לאור העובדה שמאזן החוץ שלהם בליגת האלופות בתקופה האחרונה רחוק מלהיות מרשים, עם ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקי חוץ.

עבור המארחת מדובר באחד הרגעים הקריטיים בעונה האירופית. סלביה עדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של ליגת האלופות, אך למרות מאזן של 3 תוצאות תיקו ו־3 הפסדים, היא שומרת על סיכוי להעפיל לפלייאוף. הבעיה המרכזית נותרה בחלק ההתקפי, עם רצף של 5 משחקים במפעל ללא שער, כולל שניים רצופים בבית. בנוסף, הקבוצה לא שיחקה משחק רשמי למעלה מחודש, דבר שעלול להשפיע על הקצב והחדות.

ההיסטוריה נוטה בבירור לטובת ברצלונה. בשני המפגשים הקודמים בין הקבוצות היא לא הפסידה, כולל ניצחון 1:2 בפראג בעונת 2019/20. סלביה עצמה כמעט ואינה מצליחה מול קבוצות ספרדיות באירופה, עם ניצחון אחד בלבד לאורך השנים, בעוד שברצלונה ניצחה 7 מתוך 8 משחקיה בליגת האלופות מול יריבות צ’כיות. שתי הקבוצות מתמודדות עם חיסורים משמעותיים, כאשר סלביה חסרה מספר שחקנים פצועים וברצלונה נאלצת להסתדר בלי פראן טורס ובלי לאמין ימאל המושעה.

צמד המאמנים לפני המשחק (IMAGO)

שער! דקה 10, סלביה פראג עלתה ל-0:1: הגבהה מהקרן של הצ’כים הגיעה לתומאס הולש בפינה הקרובה שנגח לאחור, הכדור הגיע לואסיל קושיי, שתוך כדי נפילה שלח את הכדור לרשת של גארסיה.

שחקני סלביה פראג חוגגים (IMAGO)

שער! דקה 34, ברצלונה השוותה ל-1:1: ראפיניה השאיר עם העקב לדה יונג, שהעביר כדור עומק לפרמין לופז, שמפינת תיבת ה-5 בעט לפינה הקרובה, השוער של הצ’כים עמד במקום הנכון אך לא הצליח למנוע מהכדור להיכנס לרשת.

הכדור של פרמין לופס נכנס לרשת (IMAGO)

פרמין לופס חוגג (IMAGO)

שער! דקה 42, בארסה הפכה את התוצאה: התקפה לפי הספר של האורחת, פדרי העביר כדור לרוני באגף וקיבל ממנו בחזרה, משם הקשר מסר לפרמין לופז שמחוץ לרחבת ה-16 הפציץ לפינה ולרשת וזה 1:2 קטלוני.

פרמין לופס חוגג את האנזי פליק (IMAGO)

פרמין לופס חוגג עם ראפיניה ולבנדובסקי (IMAGO)

שער! דקה 44, הצ’כים לא ויתרו וזה 2:2: שוב פעם קרן לפינה הקרובה, שוב נגיחה לאחור, ההגנה של ברצלונה התבלבלה, הכדור פגע בלבנדובסקי ונכנס לרשת.

יובנטוס – בנפיקה ליסבון 0:0

המארחת מגיעה למחזור עם רוח גבית באירופה לאחר פתיחה מגומגמת, כששני ניצחונות רצופים החזירו אותה חזק למאבק על העלייה לשלב הנוקאאוט. הגברת הזקנה מחזיקה ביתרון של 3 נקודות על הרודפות, יודעת שניצחון נוסף יקדם אותה משמעותית, ובונה גם על העוצמה הביתית המרשימה שלה, עם רצף ארוך ללא הפסד בטורינו ויכולת התקפית יציבה במיוחד במחצית השנייה של משחקים.

בנפיקה, מנגד, עדיין מחוץ ל-24 הראשונות אך חזרה לעניינים בזכות שני ניצחונות רצופים, שניהם ללא ספיגה. הפורטוגלים מציגים כושר חוץ מצוין ומגיעים עם אמונה שאפשר להפתיע, במיוחד לאור המאזן ההיסטורי החיובי שלהם מול יובנטוס בליגת האלופות בשנים האחרונות. המפגש הזה מציב קרב מעניין בין ביטחון ביתי של יובנטוס ליכולת חוץ אפקטיבית של בנפיקה, כשכל תוצאה עשויה להשפיע משמעותית על תמונת ההעפלה.