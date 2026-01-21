צמוד בין חוגי לקורנו: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-19 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-20 ייצא לדרך ממש בקרוב, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’, כאשר ישנו קרב צמוד בין דור חוגי לפייר קורנו. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)

דור חוגי

בכל משחק זה מרגיש שיש גיבור תורן אחר לבית”ר ירושלים והפעם היה זה החלוץ. חוגי עלה מהספסל ועם צמד בתוך תוספת הזמן נתן שלוש נקודות לקבוצה של ברק יצחקי כדי להמשיך את הריצה החלומית בתקופה הזו של הירושלמים.

דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)

איליי מדמון

הפועל ירושלים הייתה נואשת לנקודות וכבר הבינה שאת סדריק דון לא יהיה לה יותר, אז הקשר הצעיר נכנס אל הנעליים וכמעט לבדו נתן לזיו אריה אוויר לנשימה. שער בפנדל פרץ את הסכר נגד טבריה, בישול לאווקה אשטה בדקה ה-46 כבר חתם את תוצאת המשחק.

איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)

מוסטפא שייח יוסף

עונה נהדרת עוברת על בני סכנין שלגמרי נלחמת על מקום בפלייאוף העליון, ובמשחק נגד מכבי נתניה, יריבה ישירה על המטרות הללו, שלוש נקודות הן קריטיות. אז השחקן בן ה-29 עשה את העבודה עם בעיטה חופשית מרהיבה לרשת, והוא גם אפילו בישל לאלון אזוגי את השוויון בדרך ל-1:2 גדול.

מוסטפא שייח יוסף בטירוף (עמרי שטיין)

פייר קורנו

לא בכל יום מכבי חיפה רושמת 1:4 מהדהד על מכבי תל אביב, והמגן הצרפתי הנפלא של ברק בכר היה אחד הגורמים המרכזיים לכך. שני בישולים מהעמדה האחורית שלו, תיקולים נהדרים, לחימה מרשימה ופעולה חיובית אחר פעולה חיובית.

פייר קורנו (עמרי שטיין)

עמית למקין

הפועל ת”א חוותה טראומה ספורטיבית בדרבי נגד מכבי תל אביב בגביע, אבל אם להתאושש אז רק עם 1:2 בדקה ה-98 נגד הפועל באר שבע. כובש השער? למקין, שעלה מהספסל ונתן שלוש נקודות לאליניב ברדה, ובעיקר נתן לאוהדים שלו סיבה לחייך אחרי 120 דקות ודו קרב פנדלים קשים מאוד מבחינתם.

עמית למקין באקסטזה (רדאד ג'בארה)

יאיר מרדכי

שי ברדה חזר אל הקווים והקיצוני שלו הבריק על כר הדשא כדי להפוך את התוצאה נגד הפועל חיפה ולתת 1:3 לקריית שמונה. מרדכי השווה את התוצאה עם גול נהדר ובישל את השני לכריסטיאן מרטינס, כדי גם לדאוג לקשר לחייך אחרי שזה החטיא מהנקודה