דקה 46: באיירן - סן ז'ילואז 0:0

רגעי ההכרעה בשלב הליגה של ליגת האלופות כבר כאן. המחזור השביעי ממשיך בשעה זו עם משחקים גדולים ואף נציגות ישראלית, כאשר אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי מתארחת אצל באיירן מינכן. במקביל, צ’לסי מארחת את פאפוס ואטלאנטה מארחת את אתלטיק בילבאו.

באיירן מינכן – סן ז’ילואז 0:0

במחזור הקודם, הבווארים שהגיעו להתמודדות מהמקום השלישי, התאוששו מההפסד לארסנל עם 1:3 על ספורטינג ליסבון ועכשיו באליאנץ ארנה הם רוצים להמשיך באותו המסלול כדי להבטיח בצורה חד משמעית את מקומם בין שמונה הראשונות בטבלה. מנגד, חלאילי וחבריו לא במצב מזהיר בלשון המעטה מבחינת הסיכויים להעפיל לשלב הבא, כאשר הם רחוקים שתי נקודות מהמקום ה-24 המוביל לפלייאוף טרם שריקת הפתיחה.

ענאן חלאילי עם הכדור, לואיס דיאס עוקב מקרוב (IMAGO)

ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)

צ’לסי – פאפוס 0:0

לבלוז עדיין אפשרות להתברג בטופ 8, כשהם עם 10 נקודות מתוך 18 עד כה במפעל. במשחק האחרון בצ’מפיונס הם נכנעו 2:1 לאטאלנטה ואיבדו גובה בצורה משמעותית, אך מול היוונים זו ההזדמנות לנסות לתקן. האורחת מחפשת הפתעה בלונדון, כשהיא עם 6 נקודות שצברה ערב המחזור, רחוקה כמו סן ז’ילואז כ-2 נקודות מהמקום ה-24.

אטאלנטה – אתלטיק בילבאו 0:1

לפני שמחזור המשחקים יצא לדרך, האיטלקים סגרו את השמינייה הראשונה והמטרה כעת ברורה: לשמור על המקום כדי להגיע ישירות לשלב שמינית הגמר. החבורה מברגמו באה אומנם אחרי 1:1 מאכזב מול פיזה, אך גם עם שלושה ניצחונות רצופים במפעל במחזורים הקודמים. הבאסקים מצידם, יודעים שהאחוזים להגיע לפלייאוף נמוכים כשבכיסם 5 נקודות בלבד טרם המשחק וגם המומנטום לא לטובתם לאחר שבשבת נכנעו 3:2 למיורקה בליגה.

דקה 16, שער! אטאלנטה עלתה ליתרון: ניקולה זלווסקי קיבל מסירה לאגף השמאלי, המתין והגביה אל עבר ראשו של ג’יאנלוקה סקמאקה, שנגח בדיוק רב לפינה כדי להעלות את קבוצתו ל-0:1.