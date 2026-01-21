יום רביעי, 21.01.2026 שעה 23:05
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
1313-167אתלטיקו מדריד8
136-86אטאלנטה9
127-137אינטר10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
109-97גלאטסראיי16
1015-137קרבאח אגדם17
98-116מארסיי18
910-126יובנטוס19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
811-156פ.ס.וו. איינדהובן22
813-87אולימפיאקוס23
812-77נאפולי24
817-117פ.צ. קופנהאגן25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 46: באיירן - סן ז'ילואז 0:0

ליגת האלופות, מחזור 7: חלאילי כמעט בישל לדייויד שנעצר על ידי נוייר, הבווארים דומיננטיים. במקביל: צ'לסי - פאפוס 0:0, אטאלנטה - בילבאו 0:1

|
ענאן חלאילי ולואיס דיאס במרדף (IMAGO)
ענאן חלאילי ולואיס דיאס במרדף (IMAGO)

רגעי ההכרעה בשלב הליגה של ליגת האלופות כבר כאן. המחזור השביעי ממשיך בשעה זו עם משחקים גדולים ואף נציגות ישראלית, כאשר אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי מתארחת אצל באיירן מינכן. במקביל, צ’לסי מארחת את פאפוס ואטלאנטה מארחת את אתלטיק בילבאו.

באיירן מינכן – סן ז’ילואז 0:0

במחזור הקודם, הבווארים שהגיעו להתמודדות מהמקום השלישי, התאוששו מההפסד לארסנל עם 1:3 על ספורטינג ליסבון ועכשיו באליאנץ ארנה הם רוצים להמשיך באותו המסלול כדי להבטיח בצורה חד משמעית את מקומם בין שמונה הראשונות בטבלה. מנגד, חלאילי וחבריו לא במצב מזהיר בלשון המעטה מבחינת הסיכויים להעפיל לשלב הבא, כאשר הם רחוקים שתי נקודות מהמקום ה-24 המוביל לפלייאוף טרם שריקת הפתיחה.

ענאן חלאילי עם הכדור, לואיס דיאס עוקב מקרוב (IMAGO)ענאן חלאילי עם הכדור, לואיס דיאס עוקב מקרוב (IMAGO)
ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)

צ’לסי – פאפוס 0:0

לבלוז עדיין אפשרות להתברג בטופ 8, כשהם עם 10 נקודות מתוך 18 עד כה במפעל. במשחק האחרון בצ’מפיונס הם נכנעו 2:1 לאטאלנטה ואיבדו גובה בצורה משמעותית, אך מול היוונים זו ההזדמנות לנסות לתקן. האורחת מחפשת הפתעה בלונדון, כשהיא עם 6 נקודות שצברה ערב המחזור, רחוקה כמו סן ז’ילואז כ-2 נקודות מהמקום ה-24.

אטאלנטה – אתלטיק בילבאו 0:1

לפני שמחזור המשחקים יצא לדרך, האיטלקים סגרו את השמינייה הראשונה והמטרה כעת ברורה: לשמור על המקום כדי להגיע ישירות לשלב שמינית הגמר. החבורה מברגמו באה אומנם אחרי 1:1 מאכזב מול פיזה, אך גם עם שלושה ניצחונות רצופים במפעל במחזורים הקודמים. הבאסקים מצידם, יודעים שהאחוזים להגיע לפלייאוף נמוכים כשבכיסם 5 נקודות בלבד טרם המשחק וגם המומנטום לא לטובתם לאחר שבשבת נכנעו 3:2 למיורקה בליגה.

דקה 16, שער! אטאלנטה עלתה ליתרון: ניקולה זלווסקי קיבל מסירה לאגף השמאלי, המתין והגביה אל עבר ראשו של ג’יאנלוקה סקמאקה, שנגח בדיוק רב לפינה כדי להעלות את קבוצתו ל-0:1.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */