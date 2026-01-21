”ארסנל קבוצה מטורפת, אין כאלה באיטליה”

אינטר קיוותה לחזרה טובה יותר במחזור ה-7 של ליגת האלופות אחרי פגרה של חודש וחצי מהמפעל, אך התבוסה אמש (שלישי) 3:1 בסן סירו מול ארסנל, סימנה עבור האיטלקים נקודת מפנה נוספת בקמפיין האירופי שלה. עם הפסד שלישי ברציפות, ההידרדרות ביכולת פוגעת ממשית במאבק על ההעפלה הישירה לשמינית הגמר. מאמן הנראזורי, כריסטיאן קיבו, קיבל את המצב בצורה שקולה והכיר בפערי האיכות: “הם היו חזקים יותר מבחינת מהירות, טכניקה, עוצמה וכדורים שניים”. המאמן הדגיש כי תחושת ההחמצה הגדולה נותרת מהמשחקים הקודמים: “יש אכזבה, במיוחד כי נגד ליברפול ואתלטיקו היינו שווים יותר”.

קיבו המשיך לנתח את המשחק מול ארסנל, והצביע על מחצית ראשונה טובה מצד קבוצתו: “הצגנו הופעה טובה במחצית הראשונה, יכולנו אפילו להעלות ליתרון ב־1:1, אבל אירועים שונים שינו את המשחק לרעתנו”. לדבריו, המחצית השנייה הוכרעה בעקבות התאמות של היריבה וההשפעה של החילופים שביצע מיקל ארטטה: “התותחנים הרשימו אותי יותר מכל קבוצה אחרת עד כה, המשחק שלהם תמיד נכון, גם הנגיעות וההחלטות שלהם”. הרומני ציין גם את הסכנה כשמציבים שחקנים כמו בוקאיו סאקה במצבי אחד על אחד, והודה כי מדובר ברמת משחק ברמות הגבוהות ביותר: ”ארסנל קבוצה מטורפת, אין משחקים כאלה באיטליה”.

מעבר להיבט המקצועי, התמונה בטבלה מדאיגה עוד יותר. אינטר נשרה לראשונה משמונת המקומות הראשונים המבטיחים עלייה ישירה לשמינית הגמר, שהיא מוצאת את עצמה במקום התשיעי עם 12 נקודות בלבד. הפערים אומנם לא גדולים, אך ריבוי היריבות הישירות והמשחקים החסרים של קבוצות אחרות הופכים את הסיטואציה לשוויונית במיוחד. תוספת אפשרית של שלב פלייאוף עלולה להעמיס עוד יותר על לוח המשחקים הצפוף ממילא, ואף לפגוע בהכנסות הכלכליות שהמועדון מייעד לשלב הנוקאאוט.

פיטר סוסיץ', הצליח לאזן את התוצאה זמנית (IMAGO)

לקראת מחזור הסיום

הכול מתנקז כעת למחזור הסיום בדורטמונד, שם אינטר תהיה חייבת לנצח, ולא פחות מכך לקוות למעידות של יריבותיה. גם קיבו אינו מתעלם מהתרחיש המסתמן ואומר בגלוי: “נחכה ונראה את הטבלה מחר, אנחנו תמיד מוכנים לשחק בפלייאוף אם נצטרך”. בין אם זו הצהרה על מוכנות מנטלית או הודאה במציאות מורכבת, אינטר תידרש לא רק לאומץ ויכולת, אלא גם למעט מזל, מצרך שחסר לה עד כה בטורניר הבכיר של היבשת.