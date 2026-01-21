יום רביעי, 21.01.2026 שעה 11:21
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

”ארסנל קבוצה מטורפת, אין כאלה באיטליה”

אינטר מתאוששת מהפסד ביתי 3:1 כואב לתותחנים, בסיום המשחק מאמן הנראזורי הודה: "הם הרשימו אותי יותר מכל קבוצה אחרת". וגם: סיכויי ההעפלה מהטופ 8

|
כריסטיאן קיבו, מאוכזב מהתוצאות האחרונות (IMAGO)
כריסטיאן קיבו, מאוכזב מהתוצאות האחרונות (IMAGO)

אינטר קיוותה לחזרה טובה יותר במחזור ה-7 של ליגת האלופות אחרי פגרה של חודש וחצי מהמפעל, אך התבוסה אמש (שלישי) 3:1 בסן סירו מול ארסנל, סימנה עבור האיטלקים נקודת מפנה נוספת בקמפיין האירופי שלה. עם הפסד שלישי ברציפות, ההידרדרות ביכולת פוגעת ממשית במאבק על ההעפלה הישירה לשמינית הגמר. מאמן הנראזורי, כריסטיאן קיבו, קיבל את המצב בצורה שקולה והכיר בפערי האיכות: “הם היו חזקים יותר מבחינת מהירות, טכניקה, עוצמה וכדורים שניים”. המאמן הדגיש כי תחושת ההחמצה הגדולה נותרת מהמשחקים הקודמים: “יש אכזבה, במיוחד כי נגד ליברפול ואתלטיקו היינו שווים יותר”.

קיבו המשיך לנתח את המשחק מול ארסנל, והצביע על מחצית ראשונה טובה מצד קבוצתו: “הצגנו הופעה טובה במחצית הראשונה, יכולנו אפילו להעלות ליתרון ב־1:1, אבל אירועים שונים שינו את המשחק לרעתנו”. לדבריו, המחצית השנייה הוכרעה בעקבות התאמות של היריבה וההשפעה של החילופים שביצע מיקל ארטטה: “התותחנים הרשימו אותי יותר מכל קבוצה אחרת עד כה, המשחק שלהם תמיד נכון, גם הנגיעות וההחלטות שלהם”. הרומני ציין גם את הסכנה כשמציבים שחקנים כמו בוקאיו סאקה במצבי אחד על אחד, והודה כי מדובר ברמת משחק ברמות הגבוהות ביותר: ”ארסנל קבוצה מטורפת, אין משחקים כאלה באיטליה”.

מעבר להיבט המקצועי, התמונה בטבלה מדאיגה עוד יותר. אינטר נשרה לראשונה משמונת המקומות הראשונים המבטיחים עלייה ישירה לשמינית הגמר, שהיא מוצאת את עצמה במקום התשיעי עם 12 נקודות בלבד. הפערים אומנם לא גדולים, אך ריבוי היריבות הישירות והמשחקים החסרים של קבוצות אחרות הופכים את הסיטואציה לשוויונית במיוחד. תוספת אפשרית של שלב פלייאוף עלולה להעמיס עוד יותר על לוח המשחקים הצפוף ממילא, ואף לפגוע בהכנסות הכלכליות שהמועדון מייעד לשלב הנוקאאוט.

פיטר סוסיץפיטר סוסיץ', הצליח לאזן את התוצאה זמנית (IMAGO)

לקראת מחזור הסיום

הכול מתנקז כעת למחזור הסיום בדורטמונד, שם אינטר תהיה חייבת לנצח, ולא פחות מכך לקוות למעידות של יריבותיה. גם קיבו אינו מתעלם מהתרחיש המסתמן ואומר בגלוי: “נחכה ונראה את הטבלה מחר, אנחנו תמיד מוכנים לשחק בפלייאוף אם נצטרך”. בין אם זו הצהרה על מוכנות מנטלית או הודאה במציאות מורכבת, אינטר תידרש לא רק לאומץ ויכולת, אלא גם למעט מזל, מצרך שחסר לה עד כה בטורניר הבכיר של היבשת.

