"דמעות בעיניים": הלילה החלומי של גבריאל ז'זוס

ארסנל הבטיחה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות עם ניצחון מרשים 1:3 על אינטר במילאנו, במשחק שבו גבריאל ז’זוס סיפק ערב מרגש במיוחד עם צמד שערים וקאמבק אישי מעורר השראה אחרי תקופה ארוכה ומורכבת.

החלוץ הברזילאי בן ה-28 פתח בהרכב בפעם השלישית בלבד מאז שחזר בדצמבר מפציעת רצועה צולבת קדמית, שהשביתה אותו ל-11 חודשים. ז’זוס, שנמצא בארסנל כבר ארבע עונות, הודה כי בפועל הוא מרגיש ששיחק “עונה וחצי או שתיים בלבד”, בשל רצף הפציעות שעבר. במילאנו הוא נראה חד, חזק ובטוח בעצמו, ונזכר ביכולת הגבוהה שהציג גם בניצחון 1:4 על אסטון וילה בחודש שעבר.

“דמעות בעיניים”

“זה לילה חלומי”, אמר ז’זוס בסיום. “תמיד חלמתי להיות כדורגלן. כילד צפיתי המון בליגה האיטלקית, אז להיות כאן, באצטדיון הזה, ולכבוש כאן – היו לי דמעות בעיניים. זה משהו שתמיד חלמתי עליו. תמיד יש סיבה לדברים שקורים, לטובים וגם לקשים, וזה משהו שלמדתי במהלך 11 החודשים שהייתי מחוץ למגרש”.

שחקני ארסנל חוגגים עם גבריאל ז'זוס (IMAGO)

ז’זוס הוסיף: “תמיד קשה לשחק מול אינטר. הגענו לכאן בעונה שעברה והפסדנו. הערב שיחקנו טוב יותר, שלטנו במשחק, אבל זו עדיין קבוצה גדולה ומסוכנת. כבשנו בסיום ולקחנו את 3 הנקודות, עכשיו צריך להמשיך כי כבר בסוף השבוע יש לנו משחק נוסף”. הצמד שלו סיים בצורת של 10 משחקים ללא שער בליגת האלופות, מאז השער האחרון שלו בניצחון 0:6 על לאנס בנובמבר 2023.

ארטטה: “התגעגענו אליו”

מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, לא הסתיר את שביעות רצונו. “התגעגענו מאוד לגאבי”, אמר. “זה הולך להעלות את רמת הביטחון שלו ושל כל הקבוצה, כי עכשיו יש לנו פרופילים שונים בעמדה הזו, כמו שיש לנו גם בכנפיים ובעמדות אחרות. זה שוויקטור נכנס מהספסל והשפיע בצורה כל כך טובה רק הופך אותנו לקבוצה טובה יותר”.

המאמן גם התייחס לעומק בסגל ולהתחרות הבריאה בין החלוצים: “בסופו של דבר זה לא עניין של תחרות אישית. הדברים שז’זוס אמר מראים שאם שחקן אחר נכנס, הוא עדיין רוצה שיכבוש ויעזור לקבוצה. זו רמה אחרת של חשיבה”.

גבריאל ז'זוס ולאנדרו טרוסאר חוגגים (IMAGO)

גם ז’זוס עצמו נשמע בוגר ומפויס בנוגע למאבק על המקום בהרכב, במיוחד לאור מצבו של ויקטור יוקרש, שכבש את השער השלישי והוסיף את שערו השני מהמשחק הפתוח ב-13 משחקים. “כולם רוצים לפתוח”, אמר הברזילאי. “אני אדם מאוד מכבד, אני כבר לא ילד, אני בן 28 ומבין כדורגל. אני שמח מאוד שוויק נכנס וכבש, ושמח שגם אני כבשתי. אני בטוח שגם קאי יכבוש כשיגיע הרגע שלו”.

עם מאזן מושלם בליגת האלופות העונה ורצף שיא של 7 ניצחונות במפעל, ארסנל מגיעה לביטחון גבוה לקראת ההמשך, ונדמה שדווקא הקאמבק של ז’זוס מעניק לארטטה כאב ראש חיובי במיוחד לקראת האתגרים הבאים.