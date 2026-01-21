יום רביעי, 21.01.2026 שעה 10:44
כדורגל ישראלי

לאחר 17 הופעות: רוי מליקה שוחרר מעירוני אשדוד

שחקן ההתקפה שיחגוג 30 בחודש הקרוב, עוזב את הקבוצה במדיה כבש 7 שערים. ל-ONE נודע כי הוא צפוי לסגור במ.כ. כפר סבא, שמשוועת לחלוץ תקופה ארוכה

|
רוי מליקה (יונתן גינזבורג)
רוי מליקה (יונתן גינזבורג)

שחקן נוסף עוזב את הסגל של מכבי עירוני אשדוד. רוי מליקה, שחקן ההתקפה, שיחגוג בחודש פברואר הקרוב את יום הולדתו ה-30, עוזב את הקבוצה מעיר הנמל לאחר 17 הופעות, שישה שערי ליגה ושער אחד במסגרת הגביע, מול הפועל רמת גן. במשחקו האחרון רשם 90 דקות, בהפסד הצורם 5:0 למכבי יבנה.

ל-ONE נודע כי מספר קבוצות מתעניינות בשירותיו של החלוץ שעבד תחת הדרכתו של דניאל טולמסוב ונתן, עד כה, עונה מרשימה, בטח אחרי שבעונה שעברה שיחק כחצי עונה בלבד, אז התכבד בצמד שערים בלוד. מי שצפויה לקלוט את שחקן ההתקפה היא מ.כ. כפר סבא של עידן דוד, שמחפשת חלוץ בנרות מזה תקופה ארוכה.

הדרך של רוי מליקה

באוגוסט 2015 עשה את צעדיו הראשונים בבוגרים, כשעלה מהספסל במשחק גביע הטוטו בליגת העל, אז היה שחקן הפועל תל אביב. במרוצת השנים שיחק בליגה הלאומית במדי הפועל רמת השרון, בית"ר תל אביב בת ים, הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, הפועל כפר שלם וסקציה נס ציונה. בעונה החולפת היה חלק מהפועל 'בני רגב' לוד והעונה שיחק במכבי עירוני אשדוד, כאמור.

רוי מליקה הוא דור רביעי למשפחת כדורגל. רוי, הוא בנו של מאיר, שחקן לוד בעבר, שבעזרתו הגיע ללוד בעונה החולפת. רוי היה לשחקן נוער של בני יהודה תל אביב והפועל תל אביב, שם אף שיחק כחריג גיל וזכה לקבל במדי המועדון דקות בוגרים ראשונות. כעת, ינסה למצוא את היעד התשיעי שלו בקריירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */