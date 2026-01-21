לאחר 17 הופעות: רוי מליקה שוחרר מעירוני אשדוד

שחקן נוסף עוזב את הסגל של מכבי עירוני אשדוד. רוי מליקה, שחקן ההתקפה, שיחגוג בחודש פברואר הקרוב את יום הולדתו ה-30, עוזב את הקבוצה מעיר הנמל לאחר 17 הופעות, שישה שערי ליגה ושער אחד במסגרת הגביע, מול הפועל רמת גן. במשחקו האחרון רשם 90 דקות, בהפסד הצורם 5:0 למכבי יבנה.

ל-ONE נודע כי מספר קבוצות מתעניינות בשירותיו של החלוץ שעבד תחת הדרכתו של דניאל טולמסוב ונתן, עד כה, עונה מרשימה, בטח אחרי שבעונה שעברה שיחק כחצי עונה בלבד, אז התכבד בצמד שערים בלוד. מי שצפויה לקלוט את שחקן ההתקפה היא מ.כ. כפר סבא של עידן דוד, שמחפשת חלוץ בנרות מזה תקופה ארוכה.

הדרך של רוי מליקה

באוגוסט 2015 עשה את צעדיו הראשונים בבוגרים, כשעלה מהספסל במשחק גביע הטוטו בליגת העל, אז היה שחקן הפועל תל אביב. במרוצת השנים שיחק בליגה הלאומית במדי הפועל רמת השרון, בית"ר תל אביב בת ים, הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, הפועל כפר שלם וסקציה נס ציונה. בעונה החולפת היה חלק מהפועל 'בני רגב' לוד והעונה שיחק במכבי עירוני אשדוד, כאמור.

רוי מליקה הוא דור רביעי למשפחת כדורגל. רוי, הוא בנו של מאיר, שחקן לוד בעבר, שבעזרתו הגיע ללוד בעונה החולפת. רוי היה לשחקן נוער של בני יהודה תל אביב והפועל תל אביב, שם אף שיחק כחריג גיל וזכה לקבל במדי המועדון דקות בוגרים ראשונות. כעת, ינסה למצוא את היעד התשיעי שלו בקריירה.