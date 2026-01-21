מה היחסים ב-Winner להפתעה נגד ברצלונה?

המחזור השביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות ימשיך הערב (רביעי) כשרגעי ההכרעה כבר כאן, ומצפים לנו כמה מפגשים גדולים ומסקרנים. ב-19:45, אתלטיקו מדריד תתארח אצל גלאטסראיי. ב-22:00, ברצלונה תתארח אצל סלביה פראג וליברפול אצל מארסיי.

אתלטיקו פייבוריטית נגד גלאטסראיי עם יחס של פי 2.00 לניצחון. הטורקים מנגד קיבלו יחס של פי 3.05 אם הם ייצאו עם ידם על העליונה. חלוקת נקודות תעניק למנחשים נכונה יחס של פי 3.55.

ברצלונה עדיפה ברורה על סלביה פראג כמובן, עם יחס של פי 1.25 לצאת מצ’כיה עם מלוא שלוש הנקודות. הפתעה גדולה של הביתיים תניב יחס של פי 7.70, כאשר תיקו ייתן יחס של פי 5.50.

ליברפול קיבלה יחס של פי 1.85 לגבור על מארסיי. אם הצרפתים יחגגו על חשבון ארנה סלוט וחניכיו, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 3.45. במידה שהמשחק ייגמר ללא הכרעה, התוצאה תניב יחס של פי 3.55.