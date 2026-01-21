יום רביעי, 21.01.2026 שעה 10:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ברצלונה הציבה ללבנדובסקי 2 תנאים כדי שימשיך

המועדון הקטלוני משאיר את ההחלטה הסופית בידיו של החלוץ הפולני, שיצטרך לקבל את זה שישותף פחות ע"י פליק ולהפחית את שכרו כמעט בחצי. הכוכב יתפשר?

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ברצלונה הגדירה את עמדתה בנוגע לעתידו של רוברט לבנדובסקי לקראת העונה הבאה. לפי דיווח בספרד, המועדון הקטלוני אינו מתכוון לכפות באופן חד צדדי את עזיבתו של החלוץ הבכיר שלו, אלא מעדיף להשאיר את גורלו של הפולני בידיו. עם זאת, תרחיש ההמשך אינו בלתי מותנה. המועדון גיבש מפת דרכים ברורה מאוד שעל השחקן לקבל אם הוא מעוניין להשלים את שנת החוזה שנותרה לו, וזאת בהתבסס על המציאות הכלכלית והמקצועית שעומדת בפני הפרויקט.

התנאי הראשון שמציבה ברצלונה הוא קבלה של “תפקיד מקצועי חדש”. בתוך המועדון מבינים כי מטעמי גיל והתפתחות הסגל, לבנדובסקי צריך לקבל על עצמו תפקיד שונה, שבו השתתפותו תהיה מדודה יותר. במועדון סבורים שהפולני עדיין מהווה משאב ברמה הגבוהה ביותר עבור הקבוצה, אך מעמדו כשחקן הרכב קבוע שאינו יורד מהמגרש בכל דקות העונה יעבור להיות של נכס אסטרטגי, כזה שמתאים את עצמו לצרכים של המבנה התחרותי החדש.

יפחית בשכרו?

עם זאת, הנקודה המורכבת ביותר במשא ומתן נמצאת בהיבט החוזי. כיום העלות של רוברט לבנדובסקי מהווה נטל של כ-26 מיליון אירו ברוטו על תקציב השכר של המועדון. בהנהלה טוענים כי כדי שהמשך דרכו יהיה אפשרי במסגרת המערכת הכלכלית הנוכחית, החלוץ יצטרך להסכים לחוזה ולעלות שכר התואמים את אותו תפקיד משני חדש. בפועל, מדובר בדרישה להפחתת שכר כמעט למחצית, הצעה שכבר עוררה הסתייגויות ראשונות בסביבת השחקן, אשר בשלב זה אינו מגלה נכונות לבצע ויתור כלכלי בהיקף כזה.

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

למרות החיכוכים הכלכליים, ההערכה האנושית והמקצועית כלפי לבנדובסקי נותרת גבוהה במיוחד. בברצלונה מדגישים כי הפולני הוא נכס מרכזי בחדר ההלבשה, בזכות הדוגמה המקצועית שהוא מקרין לשחקנים הצעירים. המקצוענות שלו והיכולת להוות אופציית הבקעה אמינה הם טיעונים שמובילים את המועדון לרצות להשאירו, כל עוד המספרים מסתדרים. כעת הכדור בידיו של החלוץ, שיצטרך להחליט אם להסתגל לתנאים החדשים או לחפש יציאה שתאפשר לו לשמור על מעמדו הכלכלי והמקצועי הנוכחי מחוץ לברצלונה.

