יציבות כדרך חיים: פרייבורג היא מופת לניהול

קיץ 1991 היה מכונן עבור מכבי תל אביב ופרייבורג כי מאמנים חשובים במיוחד מונו לתפקידם. אברהם גרנט תפס פיקוד אצל הצהובים, פולקר פינקה קיבל את המושכות ביער השחור. ב-35 השנים שחלפו מאז כיהנו במכבי תל אביב 26 מאמנים שונים, חלקם במספר קדנציות. למעשה, היו לה 5 מאמנים ב-4 השנים האחרונות. בפרייבורג כיהנו 5 מאמנים בלבד בכל התקופה מאז 1991. זה הכל. היריבה אצלה תתארח אלופת ישראל הערב (חמישי, 19:45) במסגרת הליגה האירופית היא מופת מופלא של יציבות, וזה משתלם לה מאוד.

גרנט בנה את מכבי תל אביב בעשור האחרון של המאה ה-20, במהלכו שלט ביד רמה בשתי קדנציות עם הפסקה קצרה. ואולם, פינקה היה חיוני אפילו יותר עבור פרייבורג, והקדנציה שלו הייתה ארוכה הרבה יותר – היא נמשכה 16 שנה. פינקה היה האיש שהעלה את פרייבורג לראשונה לבונדסליגה ב-1992, וכבר בעונת הבכורה היא שבתה לבבות עם כדורגל התקפי והרפתקני במיוחד. פינקה הלך על כל הקופה בכל אצטדיון ומול כל יריבה. זו הייתה התקופה שהגדירה אותה מבחינה תודעתית בגרמניה. העניין הוא כי אחוז ההזדמנויות היה נמוך, ההגנה הופקרה לעתים, ולמרות מאזן פנטסטי של שערי זכות בילתה פרייבורג שבועות ארוכים מתחת לקו האדום והייתה קרובה מאוד לירידה.

יש מועדונים שהיו מאבדים את הסבלנות בשלב מסוים, מפטרים את המאמן ומנסים לגייס מישהו מנוסה בקרבות תחתית. לא פרייבורג. הנשיא דאז אכים שטוקר הדגיש שהוא סומך על פינקה בעיניים עצומות, גם אם העונה תיגמר בדמעות. הצדק היה איתו. פרייבורג ניצלה בדרמה מורטת עצבים במחזור האחרון, וב-1993/94 דהרה לעונה קסומה ומדהימה. היא סיימה במקום השלישי, 3 נקודות בלבד מהפסגה, רשמה ניצחונות מזהירים כולל 1:5 על באיירן מינכן, ועם קצת יותר מזל הייתה יכולה אפילו להניף את צלחת האליפות.

פולקר פינקה (IMAGO)

האמונה בהמשכיות והרגע של שוסטר

התסריט הזה הדגיש את חשיבותה של המשכיות, ובפרייבורג מאמנים בה באופן מוחלט. חלק מהעונות של פינקה היו גרועות, ופרייבורג ירדה לליגה השנייה 3 פעמים במהלך כהונתו. זה לא הפריע להנהלה לתת לו גיבוי מוחלט, וגם האוהדים עמדו מאחוריו והיללו אותו. גם בשעות הקשות ביותר, ידעו שחקני פרייבורג שביציעים יתמכו בהם ולא ישרקו להם בוז. הקשר בין הקהל לקבוצה חזק מאוד, והוא מבוסס על כבוד ונאמנות. גם את הכדורגלנים לא נהוג לזרוק שם מתחת לגלגלי האוטובוס. המועדון מתנהל באווירה שקטה ומקצועית, אולי אפילו קצת משפחתית. לא מתרגשים שם ממפלות – והיו הרבה כאלה. כל עוד האסטרטגיה הכללית נכונה, הכיוון הכללי יהיה כלפי מעלה.

פינקה, שהיה סוג של אלוהים, עזב ב-2007. בחלוף קצת יותר מ-4 שנים מונה לתפקיד הממאן אלוהים חדש. כריסטיאן שטרייך, שנולד ביער השחור ותמיד גר שם, עבד במועדון מאז 1995 בקבוצת הנוער וכעוזר מאמן. הוא קודם בניגוד לרצונו כאשר הקדנציה של מרקוס סורג (כיום עוזרו של האנסי פליק בברצלונה) הסתיימה באופן חריג ביותר תוך כמה חודשים. שטרייך לא חשב שהוא מתאים לעמוד באור הזרקורים, אך שוכנע לנסות. הוא עבד כמאמן הראשי במשך יותר מ-12 שנה, והיה נערץ בכל רחבי גרמניה.

יוליאן שוסטר (IMAGO)

גם בתקופתו הייתה ירידת ליגה כואבת ב-2016, אבל להנהלה לא הייתה כל כוונה לבצע זעזועים מיותרים. שטרייך הצעיד מיד את הקבוצה בחזרה למקומה הטבעי, והיה ברור שיישאר כל עוד ירצה בכך. הוא בחר להתפטר ולצאת לגמלאות בקיץ 2024, וכל האוהדים בכו כאשר נפרדו ממנו. במקומו קודם יוליאן שוסטר, שבילה עשור בקבוצה כקשר וענד את סרט הקפטן. גם זו דוגמה קלאסית לאמונה של פרייבורג בהמשכיות, ושוסטר יודע שיש לו אשראי כמעט בלתי מוגבל. מותר לו לפשל ולהפסיד. הכל יהיה בסדר.

בינתיים הוא לא מפשל, בעונתו הראשונה הייתה פרייבורג קרובה מאוד להעפלה היסטורית לליגת האלופות. הפסד ביתי לפרנקפורט במחזור האחרון מנע זאת, והחבורה מהיער השחור הסתפקה בליגה האירופית, אך רבים רואים בכך ברכה. השתתפות בצ'מפיונס ליג הייתה עלולה להיות מתישה מדי עבור מועדון צנוע בו קריטי לשמור את הרגליים על הקרקע. לעומת זאת, בליגה האירופית אפשר לחלום אפילו על זכייה. בשני הקמפיינים הקודמים באירופה, ב-2023 וב-2024, נעצרה פרייבורג בשמינית הגמר. הפעם היא מכוונת גבוה יותר, מה גם שבבונדסליגה היא מדורגת רק במרכז הטבלה. כאשר זה המצב, הופכת הליגה האירופית לזירה הכי חשובה.

פרייבורג בתמונה קבוצתית (IMAGO)

לא זזים: הסגל הנאמן של הגרמנים

יש בסגל שחקנים רבים עבורם ההצלחה האירופית אפשרית רק בפרייבורג, כי הם לא מתכוונים לזוז לשום מקום אחר. גם הם מעריכים את היציבות בבית, ובראשם צועד הקפטן כריסטיאן גונטר שהפך בנובמבר לשיאן ההופעות של המועדון בכל הזמנים. המגן השמאלי נולד באיזור ב-1993, בדיוק במהלך העונה הראשונה של פרייבורג בבונדסליגה, וזה המקום היחיד בו הוא רוצה לחיות. גם הקשר ניקולאס הופלר בן ה-35 בילה את כל הקריירה בפרייבורג, ונמצא במקום השלישי בדירוג ההופעות בכל הזמנים. עמיתו של גונטר לעורף, הבלם מתיאס גינטר, נולד בפרייבורג עצמה. הוא דווקא יצא במהלך הקריירה להרפתקאות במנשנגלדבאך ובדורטמונד, אך ב-2022 שב הביתה, ומאז הוא גם אחד המנהיגים.

וינצ'נצו גריפו, אשף הכדורים החופשיים והקרנות, לא יזוז משם מילימטר. פעם, אחרי קדנציה ראשונה מוצלחת הוא התפתה לעזוב ב-2017 לטובת חוזה שמן שהוצע במנשנגלדבאך וממנה נדד להופנהיים. בשני המקומות הוא נחל כישלון מוחלט, אבל מאז חזר לפרייבורג ב-2019 הוא פורח ומחייך בלי הפסקה. בחודש שעבר הוא הפך למלך השערים של פרייבורג בבונדסליגה בכל הזמנים. לא רע בשביל קשר. גם לוקאס הולר, קשר שהוסב בהדרגה לחלוץ, נמצא גבוה בדירוג הכובשים בתולדות פרייבורג. הוא נמצא בה מאז 2018, וביציעים מהללים את היכולות הווירטואוזיות שלו. המגן הימני לוקאס קובלר משחק בפרייבורג מאז 2015. הבלם האוסטרי פיליפ לינהארט, שלמד בריאל מדריד, הגיע ליער השחור ב-2017.

אז יש שם המון ניסיון, אבל יש גם צעירים. לפרייבורג יש אקדמיה טובה, בה צמח בין היתר השוער נואה אטובולו בן ה-23, אשר עשוי להיכלל בסגל גרמניה למונדיאל. סיכוייו של יוהאן מנזאמבי לשחק בגביע העולם גבוהים פי כמה, והעילוי השווייצרי בן ה-20 הוא הגיבור החדש של פרייבורג במרכז המגרש. מדובר בשחקן פיזי, אלגנטי ורב גוני עם חוש מפותח להצטרפות להתקפות, ואם הכל ילך כשורה הוא צפוי להתפתח לכוכב בקנה מידה משמעותי מאוד. מחלקת הסקאוטינג של פרייבורג יכולה להיות גאה בכך שהחתימה אותו מסרבט ז'נבה ב-2023. היא יכולה להיות מרוצה גם מהקשר היפני יואיטו סוזוקי, שהוחתם בקיץ האחרון מברונדבי והפך מיד ללהיט.

וינצ'נצו גריפו (IMAGO)

המעבר לאצטדיון החדש

מהפכה אחת בכל זאת התרחשה במועדון ב-2021, כאשר הוא עזב בלב כבד את דרייזמשטדיון, האצטדיון הישן שנמצא בחלק הכפרי והמיוער של העיר, כ-300 מטרים מביתו של שטרייך שרכב לאימונים על אופניים. הוחלט שיש צורך להתקדם, ומכבי תל אביב תגיע לאירופה פארק שטדיון המודרני, שמתגאה בפאנלים הסולאריים הגדולים בעולם. הספונסר מאז פתיחתו, כפי שניתן ללמוד מהשם, הוא פארק השעשועים השני בגודלו באירופה, שממוקם לא הרחק מפרייבורג ומפורסם ברכבות ההרים שלו. במועדון הכדורגל של פרייבורג אין רכבות הרים אף פעם כי היציבות מעל הכל, אבל בדומה לאירופה פארק המטרה המרכזית היא לגרום לאנשים שמחה ואושר.

וזה מצליח להם. האוהדים מאוהבים בקבוצה שלהם, גם ללא קשר לתוצאות. מובן שהם צוהלים יותר אחרי הצלחות, ובליגה האירופית יש לפרייבורג סיכוי מצוין לסיים בצמרת הגבוהה. נכון לעכשיו, יש לה 4 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, וניצחון נוסף על הצהובים יבטיח מקום בין 8 הראשונות בטבלה. זו תהיה סנסציה גדולה אם מכבי תל אביב תמנע זאת.