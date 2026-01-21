הפועל באר שבע נפרדה רשמית מארנולד גריטה

הפועל באר שבע הודיעה הבוקר (רביעי) על פרידה רשמית מארנולד גריטה. החלוץ שהגיע לדרומיים בקיץ 2024, ערך 39 הופעות במדי הקבוצה מבירת הנגב, בהן כבש שבעה שערים: “תודה רבה ובהצלחה רבה בהמשך”.

למעשה, לאחר עזיבתו של החלוץ הקמרוני-צרפתי, לרן קוז’וק התפנתה משבצת של שחקן זר. גריטה הספיק גם לקחת תארים עם באר שבע, בניהם גביע המדינה בעונה החולפת ואת תואר אלוף האלופים ב-2025.

כזכור, רק לפני כמה ימים קוז’וק התייחס במסיבת עיתונאים לעתידו של החלוץ כאשר הדברים כבר נראו ברורים: “גריטה? הוא כרגע לא בישראל, בדרך לקבוצה חדשה. אם נוכל להביא עוד איכות מבחוץ שתעזור לנו אז נביא”.

ארנולד גריטה (אורן בן חקון)

הודעת הפרידה של גריטה

​גריטה עצמו פרסם פוסט פרידה מרגש: “אוהדי באר שבע היקרים, בלב כבד אני כותב לכם, כי במהלך השנה וחצי האחרונות באמת נקשרתי אליכם ואהבתי את באר שבע בדיוק כמוכם. אני גאה שלבשתי את המדים של באר שבע ושהיו לי אוהדים כמוכם לצידי בשנה וחצי האחרונות. תודה על האהבה שהראיתם לי. לעולם לא אשכח אתכם.

אני מודה גם למועדון על שהיה כל כך אדיב כלפיי, כי למרות שהם כבר לא בנו עליי, הם תמיד התייחסו אליי בכבוד, וזו הסיבה שהיה לי קשה לעזוב. אבל הגיע הזמן שלי להיפרד ואני מקווה שהמועדון יזכה באליפות. אני איתכם ברוחי. בהצלחה!”.

ארנולד גריטה (רדאד ג'בארה)

המשימה של הפועל באר שבע

במחזור האחרון בליגת העל, הפועל ב”ש ספגה הפסד דרמטי וכואב מבחינתה בתוספת הזמן בדמות 2:1 להפועל תל אביב בבלומפילד. אותה תוצאה גרמה לכך שהאדומים יאבדו את פסגת הטבלה לבית”ר ירושלים.

במחזור הבא, באר שבע תחזור לאצטדיון טרנר ותארח שם את עירוני קריית שמונה – כשהמשימה ברורה: לחזור למסלול הניצחונות ולקוות מכאן גם למעידות של הירושלמים כדי לשוב למקום הראשון.