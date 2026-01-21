יום רביעי, 21.01.2026 שעה 08:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

נועם שטייפמן הוקפץ, ברוניניו בדרך למכבי חיפה

לאחר פציעתו של אמיר, בלם הנוער יגבה את עיסאת וגולדברג. הירוקים מקווים לסגור היום סופית את מעבר הברזילאי, יובאנוביץ' ופודגוראנו כרגע "תקועים"

|
נועם שטייפמן (שחר גרוס)
נועם שטייפמן (שחר גרוס)

במכבי חיפה יכולים היו רק להצטער על חומרת הפציעה של אלעד אמיר שייעדר ככל הנראה עד סיום העונה אחרי שאובחן שהבלם סובל מקרע חלקי ברצועה הצולבת. בשל הפציעה של אמיר והעובדה שעבדולאי סק יחזור לארץ רק בראשית השבוע הבא, מי שיוקפץ היום לאימוני הקבוצה הוא בלם קבוצת הנוער נועם שטייפמן, שמצטרף לרשימה ארוכה של שחקנים תוצרת בית שמתאמנים ואף קיבלו דקות משחק בעידן ברק בכר.

כרגע, מציבת הבלמים לקראת משחקה של הקבוצה בנתניה כוללת את ליסב עיסאת ושון גולדברג שיפתחו במרכז ההגנה, כאשר שטייפמן ייכלל בסגל ואמור להוות גיבוי מהספסל. שחקן נוסף שייכלל בסגל לראשונה הוא הרכש הטרי סדריק דון, שאמור להשתלב במשחק. מצבו של דולב חזיזה יתבהר במהלך היומיים הקרובים, אבל כרגע לפחות נראה שחזיזה בספק למשחק.

ברוניניו מתקרב

במקביל לכל אלה, במכבי חיפה מקווים במהלך היום לסגור סופית את העברתו של הברזילאי ברוניניו תמורת 1.5 מיליון אירו ולהתפנות להביא קיצוני ימני. עסקת ברוניניו קרובה יותר מתמיד לסגירה ורק משהו בלתי צפוי של הרגע האחרון עלול למנוע את העברתו של השחקן, שרוצה מאוד להגיע לכרמל. במכבי חיפה משוכנעים שמדובר בחיזוק מרענן ביותר יחד עם סדריק דון, שאמור להוסיף לקבוצה ברק ומהירות.

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

בתוך כל אלה, כאשר יש הסכמה שמתיאס נהואל יושאל עד תום העונה, נשארו "תקועים" ג'ורג'ה יובאנוביץ' וסוף פודגוראנו, שלגביהם במכבי חיפה יש תקווה ורצון שימצאו קבוצה כבר בחלון העברות הנוכחי. השניים מסיימים בכל מקרה את החוזה שלהם בתום העונה ואינם בתוכניות לעונה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */