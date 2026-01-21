יום רביעי, 21.01.2026 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

"גלוך העמיד מחדש את אייאקס על הרגליים"

אחרי ה-1:2 בספרד, הקשר זכה למחמאות בהולנד ("הבעיטה החופשית החזירה את החלום"), הסיכויים של קבוצתו להעפיל עלו מכ-2% ל-11%. וגם: הציון שקיבל

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

הניצחון הדרמטי 1:2 של אייאקס על ויאריאל החזיר את המועדון ההולנדי לשיח האירופי, ובעיקר הציב את אוסקר גלוך במרכז הכותרות בהולנד. הקשר הישראלי היה זה שהצית את הקאמבק עם שער שוויון מפתיע, כזה ששינה לחלוטין את הדינמיקה של המשחק והשאיר את אייאקס עם סיכוי, גם אם קטן, לחלום על שלב הפלייאוף בליגת האלופות.

בהולנד הדגישו כי המשחק לא הלך לכיוונה של אייאקס במשך דקות ארוכות. גלוך עצמו כמעט ולא הורגש במחצית הראשונה, וגם לאחר ההפסקה היה נדמה שהספרדים שולטים, עד לרגע אחד יוצא דופן. בדקה ה-61 בעט הישראלי כדור חופשי מזווית לא פשוטה, כ-20 מטרים מהשער, בעיטה שרוב השחקנים כלל לא היו מנסים. הכדור פגע בראשו של שחקן ויאריאל, שינה כיוון והסתובב פנימה, למרות הסתברות זעומה של כ-4 אחוזים בלבד לשער. בהולנד תיארו זאת כ”שער שהגיע משום מקום”, כזה שהפך משחק שנראה אבוד לחלוטין.

בעיתון AD נכתב כי “אייאקס זחלה במשך שבועות, ודווקא גלוך הוא זה שהעמיד אותה מחדש על הרגליים. הכדור החופשי שלו שבר את המשחק, ושער הניצחון לא היה מגיע בלעדיו”. גם ב-NOS ציינו שהרגע של הישראלי היה נקודת המפנה, בעוד שבקרב אוהדי הקבוצה נטען כי “זו הייתה בעיטה חופשית ששינתה הכל והחזירה את החלום”.

אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

הסיכויים של אייאקס

הניצחון שיפר משמעותית גם את התחזיות הסטטיסטיות. לפי נתוני אופטה, אייאקס עלתה מסיכוי של 2.4 אחוז בלבד לפני המשחק ל-11.5 אחוז להעפיל לפלייאוף ליגת האלופות. הדרך עדיין ארוכה ומורכבת, עם משחק נוסף מול אולימפיאקוס ותלות בהפרשי שערים ובתוצאות של יריבות ישירות, אך בהולנד כבר מדברים על תרחיש כמעט בלתי נתפס, קבוצה שהפסידה ב-5 מחזוריה הראשונים ועדיין מסרבת לוותר. אם זה יקרה, לא מעט יזכרו את אותו כדור חופשי של גלוך ברגע שבו הכל השתנה.

באתר Sofascore זכה גלוך לציון 7.6, הגבוה ביותר מבין שחקני השדה של אייאקס, עם דיוק מרשים של 24 מסירות מוצלחות מתוך 27, והוא אף נבחר לאיש המשחק של אופ”א בפעם השנייה ברציפות. מנגד, באתר Ajax Showtime קיבל ציון נמוך יותר והאוהדים בחרו שחקן אחר למצטיין, אך גם שם הודו שהרגע של גלוך היה המהלך המרכזי של הערב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */