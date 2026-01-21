"גלוך העמיד מחדש את אייאקס על הרגליים"

הניצחון הדרמטי 1:2 של אייאקס על ויאריאל החזיר את המועדון ההולנדי לשיח האירופי, ובעיקר הציב את אוסקר גלוך במרכז הכותרות בהולנד. הקשר הישראלי היה זה שהצית את הקאמבק עם שער שוויון מפתיע, כזה ששינה לחלוטין את הדינמיקה של המשחק והשאיר את אייאקס עם סיכוי, גם אם קטן, לחלום על שלב הפלייאוף בליגת האלופות.

בהולנד הדגישו כי המשחק לא הלך לכיוונה של אייאקס במשך דקות ארוכות. גלוך עצמו כמעט ולא הורגש במחצית הראשונה, וגם לאחר ההפסקה היה נדמה שהספרדים שולטים, עד לרגע אחד יוצא דופן. בדקה ה-61 בעט הישראלי כדור חופשי מזווית לא פשוטה, כ-20 מטרים מהשער, בעיטה שרוב השחקנים כלל לא היו מנסים. הכדור פגע בראשו של שחקן ויאריאל, שינה כיוון והסתובב פנימה, למרות הסתברות זעומה של כ-4 אחוזים בלבד לשער. בהולנד תיארו זאת כ”שער שהגיע משום מקום”, כזה שהפך משחק שנראה אבוד לחלוטין.

בעיתון AD נכתב כי “אייאקס זחלה במשך שבועות, ודווקא גלוך הוא זה שהעמיד אותה מחדש על הרגליים. הכדור החופשי שלו שבר את המשחק, ושער הניצחון לא היה מגיע בלעדיו”. גם ב-NOS ציינו שהרגע של הישראלי היה נקודת המפנה, בעוד שבקרב אוהדי הקבוצה נטען כי “זו הייתה בעיטה חופשית ששינתה הכל והחזירה את החלום”.

אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

הסיכויים של אייאקס

הניצחון שיפר משמעותית גם את התחזיות הסטטיסטיות. לפי נתוני אופטה, אייאקס עלתה מסיכוי של 2.4 אחוז בלבד לפני המשחק ל-11.5 אחוז להעפיל לפלייאוף ליגת האלופות. הדרך עדיין ארוכה ומורכבת, עם משחק נוסף מול אולימפיאקוס ותלות בהפרשי שערים ובתוצאות של יריבות ישירות, אך בהולנד כבר מדברים על תרחיש כמעט בלתי נתפס, קבוצה שהפסידה ב-5 מחזוריה הראשונים ועדיין מסרבת לוותר. אם זה יקרה, לא מעט יזכרו את אותו כדור חופשי של גלוך ברגע שבו הכל השתנה.

באתר Sofascore זכה גלוך לציון 7.6, הגבוה ביותר מבין שחקני השדה של אייאקס, עם דיוק מרשים של 24 מסירות מוצלחות מתוך 27, והוא אף נבחר לאיש המשחק של אופ”א בפעם השנייה ברציפות. מנגד, באתר Ajax Showtime קיבל ציון נמוך יותר והאוהדים בחרו שחקן אחר למצטיין, אך גם שם הודו שהרגע של גלוך היה המהלך המרכזי של הערב.