"אני לא מסי, אבל גם לא הרכש הכי גרוע בריאל"

לאחר ה-1:6 המרשים של ריאל מדריד על מונאקו, פרנקו מסטנטואונו עצר באזור המעורב וסיפק התייחסות גלויה ונוקבת לביקורת שספג, למעמדו במועדון ולסערה סביב חבריו לקבוצה. הקשר הארגנטינאי לא התחמק מהנושאים הרגישים והבהיר שהוא מודע לרעש שמסביב, אך גם לא נותן לו להגדיר אותו.

“האם הביקורת פוגעת? כן, אבל אני גם מבין אותה”, אמר מסטנטואונו. “מאז שהייתי ילד דיברו על הכדורגל שלי, היו שאמרו שאני מסי החדש, והיו שאמרו שאני אסון והרכש הגרוע בתולדות ריאל מדריד. אני לא מאמין שאני מסי, אני אף פעם לא אהיה מסי, ואני גם לא מאמין שאני הרכש הגרוע בתולדות ריאל מדריד. אני עובד כדי להיות בכושר טוב ולהפוך לגרסה הכי טובה של עצמי, שאני מאמין שאני יכול להגיע אליה, ואני עובד על זה כל יום”.

בהמשך הוסיף הארגנטינאי התייחסות כללית יותר ללחץ שמלווה שחקנים ברמות הגבוהות. “הביקורת כואבת כשהיא מגיעה עם כוונות רעות, אבל בסופו של דבר אנחנו חלק מהאליטה של הכדורגל, ואני חושב שביקורת היא דבר הוגן”, ציין. מסטנטואונו הדגיש גם את האחריות הקבוצתית: “אנחנו לא טיפשים, כולנו יודעים מה אנחנו עושים לא טוב. אנחנו צריכים לשנות מנטליות כדי להראות מי אנחנו. זה לא היה הוגן כלפי ויניסיוס, כי לא אני ולא אף אחד הראה את הגרסה הכי טובה שלו. זה לא הוגן ששורקים בוז רק לוויניסיוס”.

פרנקו מסטנטואונו מבסוט (IMAGO)

"אומרים דברים מטורפים ברשתות"

מסטנטואונו לא חסך מילים גם בנוגע למה שנכתב ברשתות החברתיות על חבריו. “יש אנשים שאומרים דברים מטורפים ברשתות, למשל על ג'וד”, אמר. “כל יום מ-9:30 בבוקר ג'וד נמצא בוולדבבאס ומתאמן קשה”. הוא חיזק זאת במסר אישי נוסף: “בלינגהאם עובד המון, יש לי אליו חיבה עצומה, הוא נותן את כולו בשביל ריאל מדריד, והרבה דברים שנאמרים עליו פשוט לא הוגנים”.