212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

"יודע את האמת ומה הולך בחיים האישיים שלי"

בלינגהאם הסביר את החגיגה המתריסה ב-1:6 של ריאל: "מרגיש שכל אחד יכול להתייצב מול מצלמה, לומר מה שהוא רוצה וכל העולם פשוט יאמין בלי הוכחות"

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ג'וד בלינגהאם סיפק רגע חריג ומדובר במיוחד בניצחון 1:6 הגדול של ריאל מדריד על מונאקו, כאשר לאחר שכבש את השער השישי של קבוצתו הוא בחר לחגוג בצורה שלא הותירה מקום לפרשנות. האנגלי הרים את המרפק בתנועת שתייה, תחילה ביד אחת, אחר כך בשנייה ולבסוף בשתיהן, וחזר על המחווה מספר פעמים מול הקהל בברנבאו.

בלינגהאם כבש שער יפהפה לאחר מסירה מדויקת של פדריקו ואלוורדה, עבר את השוער באלגנטיות ודחק לרשת. אך דווקא החגיגה הייתה זו שגנבה את ההצגה. על פי הפרשנויות בספרד, הקשר היה מודע היטב למה שנכתב עליו ברשתות החברתיות בתקופה האחרונה, כולל שמועות ולעג, ובחר להשיב בדרך משלו. מעבר לרעש שמחוץ למגרש, הודגש כי העונה הנוכחית לא הייתה מבריקה במיוחד עבורו, וגם בשבת האחרונה ספג שריקות בוז יחד עם ויניסיוס מצד הקהל הביתי. לכן, המשחק הזה והשער המאוחר שכבש שימשו עבורו הזדמנות ברורה להגיב למבקרים.

בסיום המשחק נשאל בלינגהאם על החגיגה החריגה, ולא השאיר מקום לספק. “החגיגה שלי? הרבה אנשים אומרים הרבה דברים. מרגיש שכל אחד יכול להתייצב מול מצלמה, לומר מה שהוא רוצה וכל העולם פשוט יאמין בלי הוכחות. אפשר לבכות על זה ואפשר ליהנות מזה. החזרתי לאוהדים. אני יודע מה האמת, מה הולך בחיי האישיים ומה אני נותן במשחקים”, אמר. הוא גם התייחס לאווירה בברנבאו בשבוע האחרון: “תמיד אמרתי שהאוהדים עובדים כל השבוע, משלמים כדי להגיע לכאן ויש להם זכות לעשות מה שהם רוצים”, הבהיר בנוגע לשריקות הבוז.

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

המחמאה לוויניסיוס

בהמשך החמיא גם לוויניסיוס, שהיה מעורב ב-4 מתוך 6 השערים. “ויניסיוס היה מאוד מדויק. אני אף פעם לא מטיל בו ספק. זה שחקן שפורח כשהוא מקבל תמיכה. כשהאוהדים הראו לו אהבה, הוא עבר לרמה אחרת”, סיכם. מבחינה מספרית, השער האחרון העלה את מאזנו של בלינגהאם ל-6 שערים ו-4 בישולים ב-24 משחקים העונה, בתקופה שבה הוא עדיין מחפש יציבות ומקום ברור במערכת, תחילה תחת צ'אבי אלונסו וכעת תחת אלברו ארבלואה, שמקווה להחזיר אותו ליכולת שכבשה את ספרד בעונתו הראשונה במועדון.

