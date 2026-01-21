"יודע את האמת ומה הולך בחיים האישיים שלי"

ג'וד בלינגהאם סיפק רגע חריג ומדובר במיוחד בניצחון 1:6 הגדול של ריאל מדריד על מונאקו, כאשר לאחר שכבש את השער השישי של קבוצתו הוא בחר לחגוג בצורה שלא הותירה מקום לפרשנות. האנגלי הרים את המרפק בתנועת שתייה, תחילה ביד אחת, אחר כך בשנייה ולבסוף בשתיהן, וחזר על המחווה מספר פעמים מול הקהל בברנבאו.

בלינגהאם כבש שער יפהפה לאחר מסירה מדויקת של פדריקו ואלוורדה, עבר את השוער באלגנטיות ודחק לרשת. אך דווקא החגיגה הייתה זו שגנבה את ההצגה. על פי הפרשנויות בספרד, הקשר היה מודע היטב למה שנכתב עליו ברשתות החברתיות בתקופה האחרונה, כולל שמועות ולעג, ובחר להשיב בדרך משלו. מעבר לרעש שמחוץ למגרש, הודגש כי העונה הנוכחית לא הייתה מבריקה במיוחד עבורו, וגם בשבת האחרונה ספג שריקות בוז יחד עם ויניסיוס מצד הקהל הביתי. לכן, המשחק הזה והשער המאוחר שכבש שימשו עבורו הזדמנות ברורה להגיב למבקרים.

בסיום המשחק נשאל בלינגהאם על החגיגה החריגה, ולא השאיר מקום לספק. “החגיגה שלי? הרבה אנשים אומרים הרבה דברים. מרגיש שכל אחד יכול להתייצב מול מצלמה, לומר מה שהוא רוצה וכל העולם פשוט יאמין בלי הוכחות. אפשר לבכות על זה ואפשר ליהנות מזה. החזרתי לאוהדים. אני יודע מה האמת, מה הולך בחיי האישיים ומה אני נותן במשחקים”, אמר. הוא גם התייחס לאווירה בברנבאו בשבוע האחרון: “תמיד אמרתי שהאוהדים עובדים כל השבוע, משלמים כדי להגיע לכאן ויש להם זכות לעשות מה שהם רוצים”, הבהיר בנוגע לשריקות הבוז.

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

המחמאה לוויניסיוס

בהמשך החמיא גם לוויניסיוס, שהיה מעורב ב-4 מתוך 6 השערים. “ויניסיוס היה מאוד מדויק. אני אף פעם לא מטיל בו ספק. זה שחקן שפורח כשהוא מקבל תמיכה. כשהאוהדים הראו לו אהבה, הוא עבר לרמה אחרת”, סיכם. מבחינה מספרית, השער האחרון העלה את מאזנו של בלינגהאם ל-6 שערים ו-4 בישולים ב-24 משחקים העונה, בתקופה שבה הוא עדיין מחפש יציבות ומקום ברור במערכת, תחילה תחת צ'אבי אלונסו וכעת תחת אלברו ארבלואה, שמקווה להחזיר אותו ליכולת שכבשה את ספרד בעונתו הראשונה במועדון.