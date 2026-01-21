יום רביעי, 21.01.2026 שעה 07:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"לא רוצה לקבל בוז בבית שלי, לא מבין את זה"

ויניסיוס ניתח את הופעתו לאחר ה-1:6 על מונאקו, שלח מסר לגבי עתידו ודיבר על התקופה האחרונה: "סבלתי מימים קשים, רוצה שיזכרו מה עשיתי במועדון"

|
ויניסיוס (צילום מסך)
ויניסיוס (צילום מסך)

ויניסיוס ג’וניור התראיין לאחר ה-1:6 של ריאל מדריד על מונאקו, ניצחון בו מצא את הרשת, והעביר מסר ברור: סגנון המשחק של הקבוצה הוא המפתח ליכולת הטובה ביותר שלו.

"פתחנו מאוד מרוכזים, הזזנו את הכדור מצד לצד. ככה אני נוגע הרבה בכדור, וזה הדבר הכי טוב בשבילי", הסביר. הברזילאי קשר את הופעתו לריאל מדריד זורמת ויוזמת יותר, תרחיש שבו הוא מרגיש בנוח ומכריע.

שחקן הכנף לא התחמק מהקשיים האישיים שלו בתקופה האחרונה. הוא הודה שהימים האחרונים היו "מאוד קשים בגלל השריקות בוז" וכל הדיבורים סביבו וסביב חבריו לקבוצה. "אני תמיד במרכז תשומת הלב, ואני לא רוצה שזה יהיה בגלל דברים שמחוץ למגרש. אני רוצה שיזכרו אותי בזכות מה שעשיתי עבור המועדון הזה", אמר.

קיליאן אמבפה רודף אחרי ויניסיוס (IMAGO)קיליאן אמבפה רודף אחרי ויניסיוס (IMAGO)

הוא קיבל את הלחץ שמגיע עם המשחק בריאל מדריד והבטיח: "אני חייב לתת את הכול בכל יום. אני מנסה לתת הכל עבור החולצה הזאת ועבור מועדון שנתן לי כל כך הרבה".

היו לו גם מילים לחבריו לקבוצה ולאוהדים. הוא הדגיש כמה קל לשחק עם אמבפה ושאר שחקני ההתקפה, וקרא לאחדות לקראת מה שמצפה בהמשך. "בבית אנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים שלנו כדי שהכל יחזור למסלול. אנחנו רוצים לנצח, וגם הם רוצים. אם נהיה יחד, העונה הזאת תלך טוב יותר", אמר, במסר שנועד לאחות את הפצעים האחרונים מול חלק מהקהל בברנבאו.

בנוגע לשער שלו, ויניסיוס חווה אותו כסוג של שחרור. "זה היה רגע מאוד יפה. בישלתי הרבה וכולם אמרו לי שאני חייב לכבוש", סיפר. הוא הדגיש במיוחד את הביטחון שהוא מקבל מחדר ההלבשה: "אנחנו משפחה. עם הביטחון של החברים שלי ועם זה שניתן את המיטב, נזכה בהרבה דברים העונה". נאום של מחויבות, גאווה ושאפתנות אחרי ערב מושלם.

אדוארדו קמבינגה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס שמחים לאחר השער (IMAGO)אדוארדו קמבינגה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס שמחים לאחר השער (IMAGO)

ההתייחסות לעתידו

ויניסיוס הרחיב ופתח חלון אישי הרבה יותר. הוא הודה שכל מה שקרה בימים האחרונים השפיע עליו מאוד: חילופי המאמן, ההפסד בגמר וההדחה מהגביע. "לשחק במועדון הגדול בעולם זה מאוד מסובך, הדרישות גבוהות מאוד", אמר, לפני שהוסיף משהו שהוא כמעט ולא אומר בקול רם: "אני גם בן אדם". הוא הודה שהשריקות בוז בברנבאו פגעו בו במיוחד: "אני לא רוצה שישרקו לי בוז בבית, במקום שבו אני מרגיש מאוד בנוח. במשחקים האחרונים לא הרגשתי בנוח, כי בכל פעם שעשיתי משהו לא טוב, שרקו לי בוז". הוא קיבל את הביקורת כחלק מהמקצוע, "משלמים מחיר מאוד גבוה על זה", אך הבהיר שאין בכוונתו לסטות מהדרך שלו: "אני יודע מה הפוטנציאל שלי, אני יודע עד לאן אני יכול להגיע. אני כאן כדי להמשיך להשתפר ותמיד להילחם עבור המועדון הזה".

הוא הכחיש כל אחריות לעזיבת המאמן והגדיר את עצמו דרך המחויבות היומיומית שלו: "לא תמיד אהיה בשיא היכולת הטכנית שלי, אבל תמיד נתתי את הכל. אם לאחרים חסרים שערים, אני מנסה לבשל, אם צריך להגן, אני מנסה להגן". הוא ציין את התמיכה של המעגל הקרוב, חדר ההלבשה והמשפחה כעוגן רגשי, ושלח מסר מרגיע בנוגע לעתידו: "יש לי עוד שנה בחוזה. אני סומך על הנשיא, הוא סומך עליי, ואין שום לחץ". הוא סיכם במחשבה שממצה את מצב הרוח שלו: הוא רוצה להישאר בריאל מדריד עוד הרבה זמן ושהשנה הזאת תהיה השנה שלו, "לבשל, לשחק בשמחה ולכבוש שערים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */