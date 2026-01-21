"לא רוצה לקבל בוז בבית שלי, לא מבין את זה"

ויניסיוס ג’וניור התראיין לאחר ה-1:6 של ריאל מדריד על מונאקו, ניצחון בו מצא את הרשת, והעביר מסר ברור: סגנון המשחק של הקבוצה הוא המפתח ליכולת הטובה ביותר שלו.

"פתחנו מאוד מרוכזים, הזזנו את הכדור מצד לצד. ככה אני נוגע הרבה בכדור, וזה הדבר הכי טוב בשבילי", הסביר. הברזילאי קשר את הופעתו לריאל מדריד זורמת ויוזמת יותר, תרחיש שבו הוא מרגיש בנוח ומכריע.

שחקן הכנף לא התחמק מהקשיים האישיים שלו בתקופה האחרונה. הוא הודה שהימים האחרונים היו "מאוד קשים בגלל השריקות בוז" וכל הדיבורים סביבו וסביב חבריו לקבוצה. "אני תמיד במרכז תשומת הלב, ואני לא רוצה שזה יהיה בגלל דברים שמחוץ למגרש. אני רוצה שיזכרו אותי בזכות מה שעשיתי עבור המועדון הזה", אמר.

קיליאן אמבפה רודף אחרי ויניסיוס (IMAGO)

הוא קיבל את הלחץ שמגיע עם המשחק בריאל מדריד והבטיח: "אני חייב לתת את הכול בכל יום. אני מנסה לתת הכל עבור החולצה הזאת ועבור מועדון שנתן לי כל כך הרבה".

היו לו גם מילים לחבריו לקבוצה ולאוהדים. הוא הדגיש כמה קל לשחק עם אמבפה ושאר שחקני ההתקפה, וקרא לאחדות לקראת מה שמצפה בהמשך. "בבית אנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים שלנו כדי שהכל יחזור למסלול. אנחנו רוצים לנצח, וגם הם רוצים. אם נהיה יחד, העונה הזאת תלך טוב יותר", אמר, במסר שנועד לאחות את הפצעים האחרונים מול חלק מהקהל בברנבאו.

בנוגע לשער שלו, ויניסיוס חווה אותו כסוג של שחרור. "זה היה רגע מאוד יפה. בישלתי הרבה וכולם אמרו לי שאני חייב לכבוש", סיפר. הוא הדגיש במיוחד את הביטחון שהוא מקבל מחדר ההלבשה: "אנחנו משפחה. עם הביטחון של החברים שלי ועם זה שניתן את המיטב, נזכה בהרבה דברים העונה". נאום של מחויבות, גאווה ושאפתנות אחרי ערב מושלם.

אדוארדו קמבינגה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס שמחים לאחר השער (IMAGO)

ההתייחסות לעתידו

ויניסיוס הרחיב ופתח חלון אישי הרבה יותר. הוא הודה שכל מה שקרה בימים האחרונים השפיע עליו מאוד: חילופי המאמן, ההפסד בגמר וההדחה מהגביע. "לשחק במועדון הגדול בעולם זה מאוד מסובך, הדרישות גבוהות מאוד", אמר, לפני שהוסיף משהו שהוא כמעט ולא אומר בקול רם: "אני גם בן אדם". הוא הודה שהשריקות בוז בברנבאו פגעו בו במיוחד: "אני לא רוצה שישרקו לי בוז בבית, במקום שבו אני מרגיש מאוד בנוח. במשחקים האחרונים לא הרגשתי בנוח, כי בכל פעם שעשיתי משהו לא טוב, שרקו לי בוז". הוא קיבל את הביקורת כחלק מהמקצוע, "משלמים מחיר מאוד גבוה על זה", אך הבהיר שאין בכוונתו לסטות מהדרך שלו: "אני יודע מה הפוטנציאל שלי, אני יודע עד לאן אני יכול להגיע. אני כאן כדי להמשיך להשתפר ותמיד להילחם עבור המועדון הזה".

הוא הכחיש כל אחריות לעזיבת המאמן והגדיר את עצמו דרך המחויבות היומיומית שלו: "לא תמיד אהיה בשיא היכולת הטכנית שלי, אבל תמיד נתתי את הכל. אם לאחרים חסרים שערים, אני מנסה לבשל, אם צריך להגן, אני מנסה להגן". הוא ציין את התמיכה של המעגל הקרוב, חדר ההלבשה והמשפחה כעוגן רגשי, ושלח מסר מרגיע בנוגע לעתידו: "יש לי עוד שנה בחוזה. אני סומך על הנשיא, הוא סומך עליי, ואין שום לחץ". הוא סיכם במחשבה שממצה את מצב הרוח שלו: הוא רוצה להישאר בריאל מדריד עוד הרבה זמן ושהשנה הזאת תהיה השנה שלו, "לבשל, לשחק בשמחה ולכבוש שערים".