יום רביעי, 21.01.2026 שעה 07:14
 מזרח 
78%4072-434937דטרויט פיסטונס
63%4161-446138בוסטון סלטיקס
58%4376-446438פילדלפיה 76'
55%4718-477240קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
54%4242-430837ניו יורק ניקס
51%4644-460239שיקגו בולס
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4511-451538מיאמי היט
44%4879-481641אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
30%4235-404237ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4773-441240אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
66%4271-445238סן אנטוניו ספרס
65%4083-433237יוסטון רוקטס
62%4626-480540מינסוטה טימברוולבס
62%4350-449439פיניקס סאנס
60%4515-469740גולדן סטייט ווריורס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
44%4394-434739לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
35%5088-481740יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

"תודה לעם ישראל, עוזרים לי להגשים חלומות"

דני אבדיה התייחס לראשונה ל-2.2 מיליון ההצבעות שקיבל, שלא הספיקו לחמישייה באולסטאר: "לא ציפיתי לכמות הצבעות כזו, התמיכה הזו מחממת את הלב"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

העונה המצוינת של דני אבדיה זוכה להערכה גדולה, והכוכב הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס אף קיבל כמות מרשימה של 2.2 מיליון הצבעות מהקהל לאולסטאר, שהציבו אותו במקום החמישי במערב, אך בעקבות שקלול עם הצבעות השחקנים ותקשורת הוא לא נבחר לחמישייה הפותחת.

אבדיה התייחס לכך: “באולסטאר יש הרבה שמות ענקיים ושחקנים שעשו דברים גדולים לאורך זמן. אני מתמקד בניצחונות ובתמיכה בחברים שלי בקבוצה. מה שיגיע יגיע. כמובן שרציתי להיכנס כשחקן פותח לאולסטאר, אבל זה בסדר. אני מודה לאוהדים על כל התמיכה, לא ציפיתי לכמות כזו של הצבעות — זה מחמם את הלב לראות את התמיכה מכל רחבי העולם. אמשיך לייצג בכבוד”.

כשנשאל על החזרה מהפציעה, אמר: "הרגשתי טוב מבחינה גופנית. הגב קצת כאב אחרי שלא שיחקתי במשך שבוע, והייתי צריך למצוא את הקצב שלי. ברגעים מכריעים הרגשתי קצת מחוץ לקצב, אבל בדרך כלל הרגשתי טוב ומוכן להמשיך. אני עושה הרבה מתיחות, לוקח ויטמינים, ומשנה תנוחות שינה. בדרך כלל אני ישן על הבטן, אבל עכשיו ישנתי בעיקר על הצד”.

דני אבדיה עם הכדור (רויטרס)דני אבדיה עם הכדור (רויטרס)

על הרוקי קיילב לאב, אבדיה אמר: "הוא שחקן ענק. בהתחלה הוא היה צריך להסתגל ולקלוט את קצב המשחק, כי הוא רוקי. אבל הוא עושה דברים מדהימים. כשהייתי רוקי לא תמיד שמרתי על הרגלים נכונים כמו שהוא עושה, הוא מאוד מקצוען ויש לו פוטנציאל אדיר. אני נהנה לשחק איתו. הוא לא חושש לזרוק, אנחנו מאמינים בו והוא מאמין בעצמו, והוא תמיד מוכן לקחת זריקות כשהוא צריך”.

הישראלי המשיך: "אני חושב שזה טוב בשבילי לשים את עצמי במצבים שונים, זה תורם להתפתחות שלי. אני מאמין שאנחנו טובים יותר ממה שהמאזן שלנו מעיד. היו לנו לא מעט פציעות וקצב משחק לא פשוט העונה, אבל נשארנו חזקים ואחראים זה לזה וזה הדבר החשוב ביותר. אני מאוד גאה בקבוצה”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בנוסף, אבדיה העלה סטורי ובו הודה לאוהדים ברחבי העולם ולאוהדים הישראלים בפרט. באנגלית כתב: “אני רוצה להודות לכל האוהדים מסביב לעולם על התמיכה, אתם נותנים לי המון”. בעברית הוסיף: “אין לי מילים! תודה לכם עם ישראל על מה שאתם עושים, אתם עוזרים לי להגשים חלומות, אני אוהב אתכם”. 

